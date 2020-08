Psiholog otkriva profil ljudi koji ne žele nositi maske i kaže – “većina se folira”

U Bosni i Hercegovini maske su obavezne u javnom prijevozu i dijelu zatvorenih prostora, ali i na otvorenom, ako se ne može držati odgovarajuća fizička distanca.

No, svi smo svjedoci – uvijek postoji onaj neko ko odbija masku.

Hrvatski psiholog Ivan Modrušan za “RTL” objašnjava kako njegova prva asocijacija jest da je “u stabilnim sredinama gdje je manja fluktuacija ljudi lakše postići društveni dogovor oko nošenja maski i ljudi se puno više pridržavaju dogovora i nose ih.”

“Ono što sam primijetio da se većina ljudi ‘folira’, Naime, nose masku na bradi te im ona ne prekriva ni nos niti usta. Naravno treba shvatiti da ljudima koji rade osam sati nije lako cijelo to vrijeme nositi masku, moraju komunicirati s drugima, vruće je i mnogima bi i nakon nekog vremena ponestalo zraka i postalo im vjerujem mučno. Tako da je to kod mnogih samo foliranje, a ne zaštita. (….) Naravno, postoji uski krug koji ih odbija nositi i rekao bih da je to stvar karaktera.”

Imaju li ti ljudi problema s autoritetima, jesu li pomalo narcisoidni, je li riječ o buntovnim osobama sklonijim sukobima?

“Složio bih se, vjerujem da je riječ o ljudima koji vole prkositi, koji i inače odbijaju autoritete i misle tko su oni da meni netko nešto naređuje. Da vjerojatno je riječ o ljudima koji su i inače skloniji sukobima pa i ovo koriste kao priliku za sukob.”

“Jasno je da se životni stil mlađe i starije populacije bitno razlikuje. Mlađima ovakve stvari teže padaju i to je sasvim razumljivo. Socijalna dimenzija njima je najvažnija, važno im je družiti se, izaći van, plesati i ljubiti se i naravno kada im netko zabrani ono što je njima najvažnije naravno da im to teško pada. Stariji su, naravno, discipliraniji jer statistika pokazuje da su ugroženiji pa tako i paze na sebe. No, moramo biti svjesni da se korona događa i mladima.”

Koliko su po nenošenju maski muškarci skloniji tome i zašto?

“Žene su same po sebi pažljivije, discipliniranije i više poštuju autoritete od muškaraca, koji su navikli da sami donose odluke pa iako one bile i pogrešne pa možda i po tom pitanju.”

Nedavno istraživanje pokazalo je da čak 43 posto Hrvata je reklo kako se ne želi cijepiti

Facebook komentari