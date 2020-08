Tajne i ludosti znakova: Ne postoji NIŠTA što Jarac ne može učiniti, za Lava postoji samo 1 način djelovanja

Vodenjak

Vodenjak dopušta samo nekolicini odabranih da mu se približe. On je neovisan i živi život u vlastitom tempu. Veliko mu je zadovoljstvo kada educira nekoga tko misli da sve zna. Ekscentričan je i ponekad šokira ljude.

Vodenjaku je u životu bitna kvaliteta, a ne kvantiteta. Preferira autentičnost i prezire kopije. On pronalazi rješenja i nikada se ne žali.

Ovan

Moto Ovna je jednostavan: “Ako ja to mogu učiniti, možete i vi.” Nema vremena za one koji odustaju. Ovan djeluje impulzivno i nikada ne gubi vrijeme. Njegov mentalitet ga tjera da svaki posao obavi u najkraćem mogućem roku.

Ovan teško zavoli, jer povjerenje treba zaraditi. Kada želi nešto, on će to i dobiti. Prema svom cilju ide odlučno i nitko ga ne može zaustaviti, prenosi “Atma“.

Rak

Rak će uvijek biti tu za vas, čak i ako vas dvoje na kraju niste u dobrim odnosima. On nikada neće odustati od osobe s kojom je povezan.

Kada je u svađi s osobom do koje mu je stalo, on će samo o tome razmišljati cijeli dan, sve dok se situacija ne popravi. Ponekad u ljutnji voli ignorirati.

Ipak, uvijek će biti tu kako bi pružio rame za plakanje i duboko vjeruje da se svi ljudi mogu promijeniti.

Jarac

Jarac ima mali intimni krug prijatelja. Velike grupe prijatelja donose dramu koju Jarac apsolutno želi izbjeći. Ukoliko se osjeti izdanim, vrlo sporo oprašta i zaboravlja.

Vrlo malo je potrebno da ga se usreći. Imaju potpunu vjeru u sebe, u svoje mogućnosti i svoju veličinu. Ne postoji ništa što taj znak ne može učiniti.

Blizanci

Blizanci su one osobe kojima je obično najviše stalo, ali rijetko to pokazuju onako kako to drugi žele. Nikada se previše ne trudi ostaviti dobar prvi dojam, jer zna – tko ga dobije, taj je pravi sretnik.

On svemu pristupa racionalno i ne dopušta emocijama da zamagle njegove odluke. Blizanac može učiniti sve što zamisli.

Lav

S Lavom se ponekad teško nositi, s njim morate biti spremni za izazov. Ako ste slabi – nećete imati šanse. Postoji samo jedan način, a to je njegov način.

Ukoliko povrijedite njegov ponos, vjerojatno će vas izbrisati iz svog života. S Lavom nema igrica, ono što vidite to i dobijete

Vaga

Neodlučna Vaga voli sve pretvoriti u raspravu. Dovoljno je zrela da prizna kad pogriješi i dovoljno jaka da ispravi te pogreške.

Uvijek nastoji izbjeći svađe i sukobe, zbog čega često ide linijom manjeg otpora.

Vaga ne donosi preuranjene zaključke i potrebno joj je vrijeme da donese pravu odluku. Ali nemojte se prevariti samo zato što je Vaga većinu vremena diplomatična. To ne znači da se neće boriti za ono što želi.

Riba

Riba oprašta, ali nikad ne zaboravlja. Kad je Riba uzrujana, nikada nemojte zbijati šale vezane za njene probleme, to će je samo još više uznemiriti.

Njoj je potrebna podrška i neće joj se svidjeti ako ste prema njoj hladni ili nezainteresirani.

Ona će iskreno suosjećati s vama kad ste vi u problemima i napravit će sve što može kako bi vam pomogla.

Riba ima veliko i velikodušno srce i ako zaslužite njenu ljubav podnijet će za vas bilo kakvu žrtvu.

Strijelac

Strijelac uvijek živi život na rubu. On žudi za uzbuđenjem i novim iskustvima i kada prepozna dobru stvar nikada je neće propustiti.

On se ne ispričava kada iznese svoje mišljenje jer smatra da se ne bi ni trebali družiti s njim ukoliko ne možete podnijeti njegovu istinu. Kada se zaljubi, sve će učiniti za svog partnera.

Škorpion

Škorpion misli da je znanje moć i zato smatra da gubi svoju moć ukoliko podijeli s drugima intimne detalje iz svog života. Kao partner i prijatelj je duboko odan i zna kako ugoditi ljudima.

Ako mu lažete, platiti ćete za svoje laži. On zna kako izvući istinu iz vas na ovaj ili onaj način. Za osvetu je spreman žrtvovati sve, čak ako i sebe mora uništiti zbog toga.

Bik

Bik je stabilan i promišljen, ali ako ga izazovete suočit ćete se s olujom. Bik je po prirodi vrlo opušten i strpljiv i potreban je jako dobar razlog da ga naljutite.

Nikad ne odustaje od svojih ciljeva i rijetko se predomišlja. Kao partner je pouzdan i vjeran, ali ako iznevjerite njegovu ljubav, postat će hladan i nedostupan.



Djevica

Djevica cijeni male stvari koje obično prolaze nezapaženo. Ona je precizna i pedantna, a kad nešto obeća, ona to i ostvari. Organizacija joj je jaka strana i njeni planovi su razrađeni do najsitnijih detalja. Pri ostvarenju svojih ciljeva ona želi biti najbolja.

Ukoliko vas Djevica kritizira, to ne znači da vam je nesklona. To je samo njen način na koji pokazuje da joj je stalo. Kada stvari ne idu po planu, ona se povlači i iznova procjenjuje situaciju.

