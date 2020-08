Ljudi ne vjeruju kakvu je salatu dobio: “Ovo ne vrijedi 12 maraka”

Jedan turist tokom posjete Njemačkoj jako se naljutio kada je vidio kakvu je salatu dobio za šest eura, odnosno 12 maraka.

Nakon šetnje po planinama sjeo je jesti u jednom restoranu na njemačkom otoku Amrum smještenom u Sjevernom moru, prenosi “Fokus“.

“Nakon planinarenja ovo je salata koju sam dobio za šest eura”, napisao je ispod fotografije salate koju je podijelio na Redditu.

Objava je postala viralna, a većina ljudi se složila da salata ne vrijedi tih novaca.

“Ovo ne vrijedi šest eura”, “Može se napraviti i pristojna salata s paradajzom i lukom. Ali to bi zahtijevalo dodatni trud”, “Dakle, to je samo paradajz i sirovi luk? To nije salata, nego bacanje stvari na tanjir”, samo su neki od komentara.

