Najpouzdaniji znak Zodijaka

Pouzdan, stabilan i promišljen, nosi se odlično sa svakom situacijom, što ga čini savršenim partnerom, ali i prijateljem i kolegom.

Kada se jednom vežu za vas i zavole vas, nema šta vam ne bi učinili.

On nikada ne igra igrice i stalo mu je do tuđih osjećaja pa od njega možete očekivati potpuno iskreno mišljenje. Kada utvrdi da vam se može vjerovati, on će vam se drage volje povjeriti, a vaše tajne čuvat će, ako je potrebno, i zauijvek.

Uvijek ispunjavaju svoja obećanja i sve svoje zadatke, a odnose s bližnjima smatraju bitnim.

To je BIK.

