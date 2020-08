Turista gotovo da nema, pravo je vrijeme za posjetu Parizu

Pariz je mjesto za kojim se čezne. Glavni grad Francuske spada u najposjećenije gradove svijeta. Ajfelovu kulu zna svako dijete. I sada, zbog korona-krize, stanovnici Pariza imaju svoj grad i njegove znamenitosti samo za sebe.

Ali to nije utjeha, jer su posljedice krize velike. One se posebno uočavaju u turizmu. Doduše, turisti su od prije dvije nedjelje opet u gradu, ali ako ovih dana hodate po ulicama francuske metropole, jedva da ih primjećujete.

Loša godina

Prošle godine šire područje Pariza zabilježilo je 50 miliona gostiju. Omiljena mjesta su bila Bazilika Sv. Srca na Montmartru s jedanaest miliona posjetilaca, slijedi Luvr s 9,6 miliona i Ajfelova kula s 6,2 miliona turista. To je posao težak milijarde.

I jasno je da Pariz ove godine te brojke neće dostići. Naime, brojni turisti veće platežne moći dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, s Bliskog istoka i iz Azije, prije svega iz Kine. Za njih su na snazi ograničavajuće mjere ulaska u zemlju. A upravo luksuzni hoteli i radnje računaju s njima.

„Može se reći da je polovina hotela zatvorena“, kaže Frank Delve, predsjednik Saveza hotelijera za područje Pariza (UMIH). On objašnjava da je to posljedica izostanka posjetilaca iz inostranstva. Ko god prođe pored luksuznih hotela kao što su „Bristol” ili „Šangri-La”, može to da potvrdi – hoteli su zatvoreni, bar do septembra. „Veliki su gubici u luksuznom turizmu, kod vrhunskih hotela i restorana sa zvjezdicama“, žali se Delve.

Ima luksuza, nema ljudi

Ko god je nekad bio u luksuznoj robnoj kući „Galeri Lafajet“ zna da se pred otmenim buticima u prizemlju čeka u redu. Kupci, uglavnom iz Azije, tamo naveliko kupuju. Od kraja maja ta robna kuća ponovo radi, ali redova nema. Zato su tu svuda lica pod zaštitnim maskama.

Delve kaže da je sada pravi trenutak za posjetu Parizu: „Nema saobraćajnih gužvi, nema redova pred znamenitostima, ima mjesta na restoranskim terasama.” Na ulazak u Dvorac Versaj čeka se vikendom samo 20 minuta – to je gotovo nezamislivo. Karte za Ajfelovu kulu istoga dana? Nema problema. Samo oni koji žele na sam vrh moraju malo da budu strpljivi. Doduše, u Luvru ima mnogo ljudi oko Mona Lize, ali zato na ulazu u katakombe čeka samo nekoliko ljudi. Tamo je u normalnim vremenima nepodnošljiva gužva.

Grad djeluje kao ogromna terasa – restorani su dobili odobrenje za povećanje spoljnih kapaciteta. Ulice i parkirališta pretvoreni su u niz terasa, automobili moraju da ustupe mjesto.

Nijemci polako ponovo dolaze

Njemački turisti su važni za Pariz. Iz susjedne zemlje prošle godine je došlo milion i po posjetilaca. U prosjeku su boravili 3,2 dana i ostavili gradu 550 miliona evra. Od njemačkih turista bolji su samo Britanci, Španci i Italijani, kada je riječ o Evropljanima.

Nadin Donat (42) iz Lajpciga vodi njemačke turiste kroz grad. Ona je u Pariz došla kao plesačica, ali se povrijedila i promijenila profesiju. „Tokom pandemije su moje turističke grupe otkazane. Nije lako. Kada su uvedene restriktivne mjere morala sam da tražim pomoć za nezaposlene, a potom i socijalnu pomoć. Nezgodno mi je da sve to pričam, ali je tako“, kaže Nadin.

Od početka juna ukinuta su ograničenja za putovanja između Njemačke i Francuske, i Nadin uočava pozitivan trend. „Stiče se utisak da se ljudi ponovo usuđuju da dođu – otprilike od 1. jula turisti su ponovo u gradu“, kaže ona i procjenjuje da će imati 40 odsto posla u odnosu na prošlu godinu.

Pogled u 2021.

Prije izbijanja pandemije imala je ideju da u „gradu ljubavi” organizuje romantične ponude za parove: „Sinula mi je ideja kad me je prošle godine je jedan čovjek pitao da mu pomognem da organizuje prosidbu njegove djevojke.” Sada posao polako počinje.

Pariz ionako ima niz teških godina iza sebe – od terorističkih napada, do demonstracija „žutih prsluka“ koji su mjesecima pustošili grad. Štrajk radnika na željeznici pogodio je hotelijere i ugostitelje usred božićne sezone. A sada još i Kovid 19.

Predsjednik Saveza hotelijera Delve mora ipak da gleda u budućnost: „Sljedeća 2021. će biti dobra godina. Ljudi iz čitavog svijeta će željeti da posjete Pariz“, tvrdi on i dodaje da se nada da će naredne godine grad imati rekordni broj posjetilaca, prenosi DW.

