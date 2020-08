Brutalno iskreni savjeti za svaki znak Zodijaka

Čini se da zvijezde znaju o nama stvari koje mi ili ne znamo ili ne prepoznajemo i mogu nam dati novu perspektivu.

Ovan

Životni savjet vam je da pazite na svoje pretjerano samopouzdanje i hirovitost. Iako je samopouzdanje sjajno, vi to dovedite do krajnosti tako što mislite da se stvari koje se događaju drugim ljudima neće dogoditi i vama. Stavljate se u opasne situacije s vrlo malo razmišljanja o posledicama i ne suzdržavate se kad nešto želite da kažete, pa možete da naljutite druge i ne znate zašto su uznemireni. Kad ste u opasnim situacijama nećete se izvući samo zato što ste to vi, preduzmite mjere opreza. Na primjer, ako se idete naći s nekim koga ste upoznali na internetu nađite se s njim na javnom mjestu, a ne na pustom putu na ivici šume, piše “Krstarica“.

Bik

Najbolji životni savjet Biku je da treba sebi da postavlja veće izazove. Sigurno, kad se odlučite da nešto uradite, to i ostvarite, ali rijetko izlazite iz svoje zone komfora. Morate pobjediti neke strahove i izaći. Imate sve vrste vještina i talenata za koje ni ne znate da ih posjedujete. Kad postignete nešto što nikad niste ni pomislili da biste mogli da učinite, osjećat ćete se odlično. Volite da vam je prijatno, ali postoje trenuci kada je najbolje što možete da uradite za sebe da se izložite neprijatnosti.

Blizanci

Morate se organizirati, Blizanci. Vaš život, poput vaše kuće, često je vrlo neorganizovan. Kasnite na sastanke i zato se osjećate loše. Da ste više bili u rasporedu, iznervirali biste manje ljudi i ne biste se osjećali loše. Kada su stvari oko nas u neredu to utiče i na psihu pa i sami postajemo poput prostora oko nas. Sklonite, organizujte i stavite stvari na svoje mjesto i vidjet ćete da ćete se osjećati mnogo uravnoteženije i skladnije.

Rak

Smanjite pritisak na svoje najmilije. Rakovi, možete preživjeti par sati i sami. Vjerujte da vas vaši bližnji vole i da će vam se vratiti bez da se tako čvrsto držite. Nezavisniji ste nego što mislite, zato radite na tome da se malo distancirate od ljudi i stvari od kojih ste pomalo zavisni.

Lav

Vaš životni savjet je da priznate i uvažavate mišljenje drugih. Lavovi, zapamtite da drugi ljudi mogu, a i neki i jesu, ljepši i pametniji od vas i da su često u pravu i kada ne rade stvari onako kako ste vi zamislili da bi trebalo da budu obavljene. Svako ima svoja uvjerenja i načine ponašanja. Biće mnogo bolje da ih prihvatite umjesto da ih osuđujete.

Djevica

Životni savjet vam je da prihvatite nered svoje kreativne strane i uživate u njoj. Skloni ste suzdržavanju i samokritičnosti što može ugušiti vašu kreativnu stranu. Morate pustiti svoju kreativnu stranu, bez obzira koliko neuredna i haotična bila. Kreativnost je divan dar i ne bi trebalo da ga gušite. Oslobodite tu stranu, više ste umjetnički nastrojeni nego što želite da priznate.

Vaga

Vaš životni savjet je da odrastete. Niko vas neće izbaviti iz nereda koji ste stvorili osim vas. Nećete iznenada dobiti nasljedstvo, niti vam ponuditi savršen posao, a da pri tom ne odradite ono što morate. Treba da preuzmete odgovornost za svoj život i izaći u svijet i učiniti ga svojim.

Škorpion

Morate se osloboditi svojih muka. Nije privlačan način na koji bilježite svaku sitnicu ili nepravdu koje su vam učinjena, niti je ispravno kada stvari gledate kao mnogo gore nego što zapravo jesu. Prestanite misliti da nekome možete pokazati što zavrijeđuje osvetom jer to će na kraju ipak najviše vama naštetiti. Ukratko ne radite od buhe slona.

Strijelac

Vaš životni savjet je da usporite. Uvijek se vrtite od jednog do drugog mjesta, nikad ne odvajajući vrijeme za uživanje u pogledu. Vaše stalno kretanje i obavljanje stvari način je na koji izbjegavate da se bavite svojim osjećanjima, ali na kraju će te emocije zahtjevati vašu pažnju. Streijlci, odvojite vrijeme za predah i opuštanje. Ako možete, meditacija je sjajan način da se usresredite i razmislite.

Jarac

Sjetite se da u životu postoji i mnogo toga drugog osim novca. Nije da nemate veze i druge stvari do kojih vam je stalo, ali novac je na vrhu liste. Međutim, kad ste toliko fokusirani na zarađivanje i finansijsku solventnost, propuštate iskustva iz života. Morate da izdvojite vrijeme kako biste bili sa svojom porodicom i ljudima koje volite. Ne preskačite odmore i uživajte u slobodnim danima, ne ispunjavajte ih radom.

Vodolija

Životni savjet vam je da morate da uspostavite ravnotežu između sopstvenih osjećanja i osjećanja drugih ljudi. Ako vas neko uznemirava, postajete vrlo osjetljivi, ali ako vi njih uznemirite, skloni ste da se zatvorite u sebe i ne dopustite drugima da vam kažu kako se osjećaju. Nedostaje vam empatije, ali je očekujte od drugih. Vodolije, radite na tome da budete tamo zbog nekog drugog dok prolazite kroz emocionalni preokret i možda će vam to pomoći da ojačate kada ste ultra-osjetljivi.

Ribe

Ne dopustite da vas ljenjost prevlada tako da ne budete kreativni. Genijalni ste kada je riječ o kreativnosti – ponekad to dolazi u obliku umjetnosti, a nekad u rješavanju problema. Međutim, kad se prepustite svojoj prirodnoj ljenjosti, prestajete da stvarate. Ne kažemo da ne možete imati odmor ili pauzu, samo ne dopustite da vas svlada i omami pa da ne možete da uradite ništa. Odvojite svaki dan vrijeme za ono što morate da radite kako biste bili sigurni da ćete svaki dan imati malo vremena za inspiraciju i kreativnost.

