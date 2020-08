Tri horoskopska znaka sa kojima prijateljstvo traje za cijeli život

Rak

Rak je veoma vjerna osoba i kao emotivni partner, ali još više kao prijatelj. Ponekada je teško zamisliti situaciju u kojoj Rak raskida svoje prijateljstvo. To se dešava jako rijetko da može da se kaže da je gotovo nikad. Oni jako teško stupaju u prijateljsva, dosta dugo posmatraju svog potencijalnog prijatelja, jer su veoma nepovjerljivi, ali u toj procijeni rijetko greše i svoje prijateljsko povjerenje poklone bas onome kome i treba da poklone. U tom pogledu oni sa svojim prijateljima funkcionišu kao i sa rodbinom i naprosto u jako malo situacija dolaze do razdvajanja. Čak i kada se razdvoje silom prilika, jako rijetko prekidaju kontakt.

Djevica

Djevice, ma koliko djelovale uobraženo, one zapravo predstavljaju osobe koje su najiskrenije prema svojim prijateljima. Kada nekog smatraju prijateljem, govore mu sve, ne odaju tajne i jednostavno ne dozvoljavaju da se bilo šta dogodi po nekom lošijem principu. One su spremne da mnogo toga pretrpe da bi prijateljstvo opstalo, iako ponekada mogu da budu stroge ili čak surove prema svom prijatelju. Na kraju krajeva, njihovi prijatelji njihove kritike, čak i kada teško podnesu, uspijevaju da na neki ispravan način shvate i to budu jedna konstruktivna prijateljstva u kojima mogu da ‘padnu“’ i teške riječi, ali svakako da to neće poljuljati prijateljstvo u korijenu.

Vodolija

Vodolije su veoma osjećajne osobe koje gaje posebna osjećanja prema svojim prijateljima. U tom pogledu, zaista čine sve da prijateljstva koja su stvorili tokom vremena opstanu i traju i da ona nemaju neke oscilacije. Vodolija voli da se druži, odnosno da prijateljstva gradi sa osobama koje su energetski iznad njih i koje definitivno možda imaju ulogu lidera u prijateljstvu, ali opet, ne na neki nametljiv način. Bitno je reći da je Vodolija prema svojim prijateljima krajnje iskrena i da se zaista gotovo nikada ne desi da laže, ili na neki drugi način ima negativne poteze prema prijateljima, zbog čega ih ljudi cijene. Za razliku od prva dva navedena znaka Vodolija definitivno može da ima popriličan broj prijatelja, prenosi “Noizz“.

Facebook komentari