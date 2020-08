Astrologija / Treba iskoristiti 3 datuma u avgustu, kada se sve želje ispunjavaju

Svaki mjesec u godini ima određene datume kada su zvijezde posebno naklonjene horoskopskim znakovima i kada su najveće šanse da će nam se ostvariti svi planovi koje smo zacrtali, piše portal “Stil“.

U avgustu, posebnu pažnju obratite na ova 3 datuma ukoliko imate želju da napravite velike promjene u životu:

19. avgust – Mlad Mjesec u znaku Lava

Zanimljivo je da se ovaj mladi Mjesec poklapa sa velikim pravoslavnim praznikom – Preobraženje, koji u narodu govori o potrebi da se menjamo. Mlad Mjesec uvijek kod nas i pokreće promjenu, a kakva je to promjena o tome govori znak gdje se nalazi Mjesec u tom trenu. Pošto je to znak Lava, to se odnosi na treći energetski centar.

Nova energija nam je potrebna da potvrdimo sebe i svoj identitet, da nađemo odgovor na pitanje – ko smo i šta smo. Najvažnija je naša posvećenost u potrazi za sobom, a posebno se ovo odnosi na Lavove i Vodolije.

19. avgust je idealan za pokretanje novih poslova, novih poglavlja u životu ili ostavljanje svih loših stvari iza nas.



20. avgust – Merkur u znaku Djevice

Pozicija Merkura u Djevici nam daje nadu da ćemo se lakše sporazumjeti, te da će se mnoge stvari popraviti ili doći na svoje mesto, posebno one stvari koje se odnose na period od marta do juna 2020. godine.

Ovo posebno važi za sve poslove koji se odnose na školu, djecu, zdravstvo, uslužne delatnosti. Merkur je ovde na svom mjestu, u svom sjedištu i daje nam lakši uvid u sve ono što nas je mučilo od početka godine. Mnogi od nas će dobiti jasnije i preciznije slike svog života i svega onoga što se dešavalo unazad nekoliko mjeseci.

U ovom periodu je jako važno dobro ‘čitati između redova’, posebno kada su u pitanju odnosi na poslovnom planu.

22. avgust – Sunce ulazi u znak Djevice

Ovo je period kada se Sunce seli u sljedeći znak. Odnosi se na osjećaj savršenog mira i reda koji nas okružuje. Za sve Djevice ovo je početak nove solarne godine, a oni koji imaju podznak u ovom znaku za njih je takođe ovo važan period, jer im dolazi do velikog preokreta u svakodnevnom životu, posebno kada je u pitanju posao i mogućnost bolje zarade.

Uticaj ovog znaka svi osjećamo pojačano kroz potrebu da se sređujemo poslovno, da se bavimo svojim zdravljem i svojim zdravim navikama. Ovo su dani kada možemo da započnemo neki novi posao ili novi hobi koji nam može pokrenuti mnogo toga kvalitetnog u životu. Ovo su dani kada možemo da potpišemo kvalitetne ugovore ili poslove koji mogu da traju mnogo duže.

