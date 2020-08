Po 3 rečenice opisuju svaki znak Zodijaka

Ovan

– Situacija je uvijek pod kontrolom, ali moje emocije nikad nisu.

– Prvo reagujem, pa tek onda razmišljam o tome šta sam uradio.

– Tvrdoglav sam, pa šta?

Bik

– Nije me briga da li sam drugi u nečemu, oni koji su prvi i tako troše previše energije.

– Samo želim da budem u mojoj zoni bezbjednosti.

– Ne, neću da ti pozajmim moj auto, pare, odjeću!

Blizanci

– Sad me vidiš, sad me ne vidiš.

– Moja idealna kuća ima televizor u svakoj sobi.

– Ako ne možeš da me pratiš, ti si van igre.

Rak

– Moj dom je moje sveto mjesto.

– Nešto najljepše u životu je kada mi je frižider pun.

– Ja ovu jaknu imam već 10 godina i još uvijek izgleda kao da je nova.

Lav

– Slijedite me, ja sam vođa.

– Kada nešto radim, idem u krajnosti.

– Prije bih pomogao nekome, nego što bih dozvolio da neko pomogne meni.

Djevica

– Skromnost je moj najveći kvalitet.

– Prljava kuća je moj najveći košmar.

– Ako želiš da me zavedeš, daj mi razumno objašnjenje zašto bi trebalo da smo zajedno.

Vaga

– Mrzim konflikte.

– Ne mogu da živim bez partnera.

– Nešto najteže u životu mi je da donesem bilo kakvu odluku.

Škorpija

– Imam mnogo strasti u sebi, ali to skoro nikada ne pokazujem.

– Niko zapravo ne poznaje moje pravo ‘ja’.

– Ja analiziram svaku situaciju, ne možeš ništa sakriti od mene.

Strijelac

– Da se osjećam loše zbog toga šta sam uradio? Nema šanse.

– Kako možeš da budeš ljut na mene? To je nemoguće.

– Najbolje putovanje? Put oko svijeta.

Jarac

– Moj moto je: ‘Ne krši pravila, možeš da budeš uhvaćen’.

– Obožavam da razmišljam i pričam, ali ne volim baš da mrdam sa mjesta.

– Mnogo sam rezervisan i uvijek smiren.

Vodolija

– Moj najveći košmar je da budem kao svi drugi.

– Ja sam najpozitivnija ličnost koju ćeš ikada upoznati.

– Ne brini se za budućnost, sigurno će biti lijepa.

Ribe

– Ne mogu da kažem ‘ne’ alkoholu.

– Ako ti nešto obećam, ne znači da će se to i desiti.

– Mogu da dijelim savjete svima, samo ne samom sebi, piše “Krstarica“.

