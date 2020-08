Razlozi zbog kojih se budite otečeni

Kao prvo: Kako znati da je vaše otečeno lice nešto što ne treba da vas brine ili kad je vrijeme da posjetite ljekara? Naime, ako mislite da imate ozbiljnu alergijsku reakciju (što znači i otežano disanje), potražite hitno ljekarsku pomoć. Međutim, ako dišete normalno, nema potrebe da zovete Hitnu pomoć. Vjerovatno vam lice otiče iz nekog drugog razloga koji, srećom, možete da riješite čim prije ustanovite uzrok.

11 razloga zbog kojih imate otečeno lice

1. Imate jaku infekciju sinusa

Sinusitis je stanje u kojem je sluzokoža sinusa pod zapaljenjem. Sinusi predstavljaju male šupljine, ispunjene vazduhom, a koje se nalaze oko nosa, tačnije iza obraza i iza čela. Sekret koji se proizvodi u sinusima se kroz male kanale izliva u nosnu šupljinu i tako izlazi iz organizma. U slučaju sinusitisa, ovi kanali su blokirani – jer usljed inflamacije dolazi do otoka sluznice, pa i otežanog disanja. Zbog toga nekad dolazi do pulsirajuće glavobolje, a ponekad i natečenog lica. Tada se usredsredite na odmor, pijte puno tečnosti i pokušajte da olakšate bol nekim lijekom protiv bolova.

2. Zagnojen zub

Polomljeni ili napukao zub koji se ne liječi može da se inficira bakterijama i da dođe do pojave gnoja. Zbog toga možemo da budemo i otečeni u licu. Ukoliko primijetite ovakav otok, obavezno posjetite zubara.

3. Imate Kušingov sindrom

Kortizol je hormon koji pomaže regulaciju pritiska, šećera u krvi i još nekoliko važnih funkcija u tijelu. Kad se previše ovog hormona nađe u adrenalnim žlijezdama, može doći do pojave ovog sindroma koji se manifestuje oteklim i rumenim licem, kao i slabom kosom. Ovaj sindrom pogađa žene gotovo tri puta češće nego muškarce. Ako se ne liječi, Kušingov sindrom može da dovede do srčanog udara, moždanog udara i dijabetesa tipa 2, između ostalog.

4. Alergija

Pored crvenih očiju, reakcija na hranu, polen pa i lijekove, može da izazove otečenost lica, posebno oko očiju i nosa. Srećom, postoji brzo rješenje: lijekovi za alergiju mogu se kupiti bez recepta, a oni mogu pomoći i u ublažavanju upale, te spriječiti da imate otečeno lice.

5. Opekotine od sunca

Ultraljubičasto zračenje može da iritira kožu lica i da dovede do pojave crvenila i otoka. Zato, svakodnevno nanosite kreme za sunčanje.

6. Celulit

Ne, ovdje ne mislimo samo na “narandžinu koru”, već i na bakterijsku infekciju koja može da izazove otok i crvenilo (lica ili drugog dijela tijela). Ako prepoznate ove simptome – naročito ako se otok proširi – obavezno idite kod ljekara. Ukoliko se ne liječi, ova bolest može biti i smrtonosna, iako je – s druge strane – terapija za nju veoma efikasna.

7. Vaša tiroidna žlijezda ne radi kako treba

Žlijezda u obliku leptira koja se nalazi u grlu ispušta hormone koji regulišu vaš metabolizam i vašu tjelesnu temperaturu. Morate da potražite ljekarsku pomoć ukoliko imate problem s ovom žlijezdom, kako bi se stanje popravilo. Tada cijelo tijelo pomalo otekne, poručuju doktori. Da biste znali da li imate problema s tiroidnom žlijezdom, vaš ljekar treba da uradi jednostavan test, pa ako je potrebno i propiše vam lijekove.

8. Infekcija oka

Ukoliko se otok pojavio u predjelu oko očiju, možda je u pitanju neka infekcija oka – potražite pomoć oftalmologa.

9. Imate rozaceu

Ako imate rozaceu (bilo da ste toga svjesni ili ne), neki faktori mogu da dovedu do pojave crvenila i pogoršanja njenog stanja. Toplo vrijeme, začinjena hrana, alkohol, pa čak i emocionalni stres mogu dovesti do peckanja, pa čak i oticanja lica. Otkrijte šta vam ne prija i izbjegavajte to.

10. Uzimate steroide

U slučaju da koristite neki lijek ili mast na bazi steroida, to može dovesti do toga da vam lice otekne ako ga pritom i izlažete suncu. Vodite računa koju terapiju koristite i kako se ponašate. Pratite savjete ljekara,pišu Nezavisne

Facebook komentari