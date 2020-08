Iz minute u minutu: Što se zbiva u tijelu nakon uzimanja Viagre

Što se tiče muškaraca i seksualnih problema, većina njih će se za “izlječenje” okrenuti slavnoj plavoj tabletici – Viagri. Erektilna disfunkcija pogađa čak 50 posto muškaraca starijih od 40 godina, bilo da su uzrok lijekovi, loša cirkulacija ili nezdrave životne navike.Već godinama, Viagra je najpopularnije rješenje za to. No, dok je njena funkcija većini vrlo dobro poznata, rijetko tko zna kako točno funkcionira, a nova studija farmaceutske tvrtke Superdrug otkrila je točno djelovanje lijeka na penis iz minute u minutu.

Prvih 12 minuta

U ovom vremenskom roku, lijek se brzinski apsorbira u tijelo, a oko 20 posto muškaraca već će u ovom vremenu dobiti erekciju. U krvožilnom sustavu, CGMP – nukleotid, uzrokuje opuštanje i širenje krvnih žila, što olakšava cirkulaciju, a lijek trenutno putuje kroz krvne žile. No, među onima koji odmah dobiju erekciju moguć je i placebo efekt, jer upravo to očekuju.27 minuta

Ako nema promjena u prvih 15 minuta, erekcija će obično uslijediti kroz otprilike pola sata. U tom vremenu lijek povezuje enzim PDE5 koji rastvara cGMP i reducira protok krvi. Tada je veća količina cGMP-a dostupna u žilama, što omogućuje veći protok krvi u penis. Prosječno vrijeme pojave reakcije na Viagru je 27 minuta nakon uzimanja. Ipak, stručnjaci ističu da je to samo prosjek, pa ne treba brinuti ako se reakcija pojavi 10-ak minuta ranije ili kasnije.57 minuta

Ovo je razdoblje u kojem je Viagra dosegnula svoj “maksimalan erekcijski” potencijal. Lijek doseže svoju najveću koncentraciju u krvi, pa se upravo zbog toga preporučuje uzeti tabletu od pola sata do sat vremena prije seksualnog odnosa.Četiri sata

Na svakih četiri sata koje lijek biva u organizmu, efekti se reduciraju za 50 posto, no stručnjaci ističu kako je seks i dalje moguć. U prvih četiri sata moguća je stalna erekcija, dok se ona poslije može javljati i nestajati.

10 sati

Čak i nakon 10 sati, stručnjaci su utvrdili da muškarci i dalje mogu lakše postići erekciju. Nakon 10 sati erekcija u prosjeku traje 23 minute, dok je nakon 12 sati prosječno trajanje erekcije 16 minuta,piše 24sata.hr

