Opasan trend koji hara regionom: Ovo je prava istina o mačjim očima za kojim djevojke “lude

Podizanje kapaka i obrva posebnim nitima u nameri kreiranja tzv. mačjih očiju pravi je hit u Srbiji, a mnoge influenserke su čak snimale sam zahvat koji se sprovodi tako što se nit podvuče ispod kože oko očiju.

Tako su mnoge žene “poludjele” za kratkim i popularnim zahvatom koji čak ni ne košta previše. Međutim, istina o ovakvim zahvatima je potpuno drugačija, a mnogi estetski hirurzi ne savjetuju djevojkama da tako nešto rade.

Zahvat se izvodi specijalnim hiruškim nitima koje imaju zupce. Nit kada se gurne pod kožu i krene da se vraća nazad onda se zupci kače, poput popinog praseta. Dakle, kada se nit gura prema napred nema problema, a kada se gura nazad zupci počinju da vuku kožu.

– To se u većini slučajeva radi neoperativno botoksom kojim se dobija lijep rezultat sa zadržavanjem prirodnog izgleda. Uglavnom se radi kod žena i poenta je da taj ugao oka izgleda lijepo, a oko otvoreno. Međutim, imate trend da su vrlo popularni, ja bih rekao na društvenim mrežama samo, tretmani koji se rade tim specijalnim nitima. Ono što ja primećujem, a 99 odsto laika ne primjećuje jeste gde su rezultati prije i poslije dva, tri meseca? Šta se dešava sa tim? Pošto su estetske procedure interesantne svima, pa bi time da se bave ljudi koji nisu obučeni niti školovani za to – kaže on u razgovoru za “Telegraf“.

Kako kaže, rezultati intervencije specijalnim nitima mogu biti vrlo bizarni.

– Imate nabran taj dio u predjelu očiju i podignute obrve kao da ste jako začuđeni. Estetski hirurzi to ne rade. Ako će to da rade onda će se to biti intervencija ili botoks ili temporalni lifting, odnosno na način da to na nešto liči. Ja svoje pacijente slikam uvijek prije i poslije, a u međuvremenu je normalno da je pacijent imao modrice i otoke.

Dr Matijašević savetuje pripadnice ljepšeg pola da obrate pažnju na Instagram profile koji reklamiraju ovakav zahvat.

– Nigde ne piše da to ne radi doktor, a u najvećem broju slučajeva ni ne radi. Ako to i radi doktor, onda on najčešće nema veze sa estetikom. Ja volim da kažem pacijentima koji odu kod stomatologa da im radi estetski zahvat da sljedeći put kada bude bilo potrebe, dođu kod mene da im popravim zub – ističe i nastavlja:

Morate da se obratite estetskom hirurgu koji zna na koje sve načine to može da se dobije. Učenje intervencija sa jutjuba nije sigurno. U reklami je sve dozvoljeno, možete da prikrivate šta hoćete, ali kod medicinskih intervencija ne smijete da iznosite neistinite informacije i da ih prikrivate.

Sestre Kardašijan sigurno nisu radile mačje oči nitima

Kako kaže, da bi intervencija bila kvalitetna mora da prođe neko vrijeme da bi se video pravi rezultat.

– Mora da se pogleda pacijent, pa da se vidi šta treba da mu se radi, šta može, a šta ne može da dobije i koliko dugo će da izgleda tako kako će da izgleda, a onda pacijent kada mu se sve to predoči treba da donese odluku. Ne treba govoriti nekome da će imati kapke kao sestre Kardašijan, to su prazne priče. Nijedna od njih nije radila niti, sve su izuzetno dobro operisane sa dobro urađenim filerima i botoksom. Sigurno je da nijedna od njih nema ugrađenu nijednu nit.

Da bi se dobio pravi rezultat mačjih očiju prirodnog izgleda, dr Matijašević kaže da se to može postići botoksom, a ako ima viška kože na kapcima, onda i njenim uklanjanjem, ali tamo gde to treba da se radi. Dakle, kod estetskog hirurga.

Vi kada određenu količinu kože povučete, morate da je naberete. Ne može višak kože tek tako da nestane. Ako se zategne nitima i pojavi se nabor, to znači i da morate da ga trpite neko vreme. Da li je onda pacijent spreman da se krije dva meseca od okoline? U rukama nekog stručnog pak, to vrlo lijepo može da ispadne – zaključio je dr Drago Matijašević u razgovoru za “Telegraf“.

Facebook komentari