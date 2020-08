Šta vam otežava da zaspite svake noći? 5 razloga koji mogu uticati na kvalitet vašeg sna

1. Unos alkohola

Iako mnogi ljudi nakon posla uživaju u čaši vina, veoma malo njih zna da unos alkohola može značajno uticati na kvalitet sna, i to ne na dobar način. Iako vam konzumiranje alkohola pomaže da zaspite brže, to može često da poremeti vaš san u drugoj polovini noći. Bilo da to prihvatate ili ne, loš kvalitet sna polako šteti zdravlju. Ukoliko preskočite čašu vina ili piva uz večeru, primetićete veliku razliku u snu.

2. Neodgovarajuća posteljina

Svi znaju da loš dušek može štetno uticati na kvalitet vašeg sna i opšteg zdravlje, ali jeste li znali da određene tkanine za posteljinu takođe mogu negativno uticati na vaše spavanje?

Posteljine birajte od prirodih vlakana, poput pamuka ili vune. Pamuk je mekan, tanak, jednostavan za održavanje i izdržljiv, a u zimskom periodu su vuneni pokrivači idealni. Bez obzira na godišnje doba, izbegavajte posteljinu od sintetičkog poliestera ili najlona.

3. Apneja

Apneja, ili kratkotrajni prekid disanja, jedan je od vodećih medicinskih uzroka slabog sna. Ljudi sa ovim poremećajem više puta imaju prekide u disanju tokom jedne noći. Osobe sa apnejom obično glasno hrču, osjećaju se umorno nakon lakog sna i često imaju glavobolju. Ako mislite da možda i vi imate slične probleme, odmah potražite ljekarsku pomoć.

4. Unos kofeina

Unos kofeina je još jedan čest uzrok prekida sna. Uostalom, kofein stimuliše mozak, što vam pomaže da ostanete budni i koncentrisani. Upravo zbog toga potrudite se da ne unosite kofein prije spavanja. Trebalo bi da popijete posljednju šolju kafe posle ručka, tako da ona u potpunosti izgubi dejstvo do spavanja.

5. Vaše svakodnevne brige

Stres negativno utiče na svaki aspekt vašeg života više nego što možete i zamisliti, a često počinje sa lošim kvalitetom sna. Ako vas muči neka briga svaki put kada vam glava dodirne jastuk, pokušajte to da režite nekim prirodnim lijekovima, poput lavande.

