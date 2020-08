Ljubav ovog znaka Zodijaka je čista kao suza: Jeste li spremni biti voljeni SVIM SRCEM

Ako ćete voljeti osobu rođenu u ovom znaku – istinski, ludo, duboko, potrebna vam je ranjivost kako bi mogli otkriti što to znači biti voljen svim srcem. Ljubav smatra najmoćnijom silom u svemiru, a on je najbolji, najvještiji upravljač te čarobne sile. Njegov najveći dar je njegovo srce – on voli i onda kada bi svi drugi odustali, jer on vidi i sićušnu zraku sunca koja mu govori da iza tame postoji svjetlo.