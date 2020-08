Pitate se zašto veš ne miriše nakon pranja? Razlog je za mnoge neočekivan

Prebirali ste po korpi za veš, razvrstavali šta se pere na kojoj temperaturi, sve lijepo sortirali. Sipali ste prašak i omekšivač i jedva čekali da se pranje završi. Ali, umjesto mirišljave odjeće, dočekuje vas iznenađenje – veš ne samo što ne miriše lijepo, već ima neki neprijatni miris koji ne možete definisati. U čemu je problem?

Prisjetite se kada ste posljednji put očistili gumu koja se nalazi na otvoru mašine. Ukoliko je čišćenje bilo prije pola godine, razlog se možda skriva baš tu. Iako na prvi pogled djeluje da guma ne može uticati na čistoću i miris veša, to je sasvim moguće.

Guma koja pravi vakum kada zatvorite vrata mašine može postati pravi raj za buđ i bakterije koje se tu skupljaju. U pregibima gume zadržavaju se voda, prljavština i djelići tkanine veša koji se pere, što stvara idealne uslove za razvoj mikroorganizama. Da biste riješili problem čistog veša koji neprijatno miriše, temeljno prebrišite unutrašnjost gume razblaženim alkoholom bar jednom mjesečno. Ukoliko veš perete na nižoj temperaturi, povremeno uključite praznu mašinu i to na maksimalnih 90 stepeni kako bi vrela voda očistila i bubanj. Još bolji rezultat biće ako u posudu za prašak sipate šoljicu sirćeta.

Ukoliko dezinfekcija gume ne riješi problem, očistite posudu za sipanje deterdženta. Dešava se da se otvori na njoj zapuše, pa prašak i omekšivač za veš ne mogu da se spuste do bubnja. Samim tim, praška će u mašini biti nedovoljno, pa veš neće moći dobro da se opere.

Ne zaboravite da vrata mašine za pranje veša nakon završenog ciklusa uvijek treba da budu otvorena. Na taj način vazduh će moći da cirkuliše i sitne čestice vode (koje se nalaze u bubnju) brže će ispariti. Manje vlage znači i manje bakterija.

Na to da veš bude čist i mirišljav ne utiče isključivo pranje, već i sušenje. Odlaganje veša koji nije potpuno suv dovešće do razvoja bakterija. Nakon vađenja stvari iz mašine za sušenje, one su tople, pa djeluje kao da su suve. Međutim, kada stvari protresete (tj. rashladite), ispostavi se da su zapravo vlažne. Kao što ni znojave cipele nikada ne treba odlagati u cipelarnik, tako isto ni peškire i odjeću ne treba stavljati u garderober dok se potpuno ne osuše. Oznojanu garderobu nikada nemojte stavljati ni u korpu za veš, već je prvo raširite kako bi se potpuno osušila, prenosi “Fokus“.

