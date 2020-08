Muškarci i brak: Bik je poznat po svojoj odanosti – Jarac je težak i ima velika očekivanja

1. Ovan PREDNOST: Pomalo je divlji, ali s mjerom. Obožava dobru zabavu i voli da se svi osjećaju ugodno u njegovom društvu pa vam s njim baš nikada neće biti dosadno. NEDOSTATAK: Zbog urođene tvrdoglavosti s njim je često teško komunicirati. Voli šefovati, smatra da je uvijek u pravu, a čak i kada nije – neće to priznati. Uvijek sve mora biti onako kako je on sebi to zacrtao. U sebi nosi dozu sebičnosti koja najčešće izlazi van tijekom svađa.

2. Bik PREDNOST: Nadaleko je poznat po svojoj odanosti i na njega uvijek možete računati. Stabilan je, vrijedan, obiteljski orijentiran, u potpunosti će vam se posvetiti i dolaziti svaki dan doma u isto vrijeme. NEDOSTATAK: Od žene očekuje isto stoga bik nije dobar izbor za žene slobodnog duha koje vole svoju slobodu, avanturistički način života, ne žele se osjećati sputano i trebaju puno vremena za sebe.

3. Blizanci PREDNOST: Zanimljiv je, pametan, pozitivan, ne boji se novih izazova, nepredvidiv je i neprestano će vam priređivati iznenađenja. NEDOSTATAK: Nije oličenje odanosti poput bika i nikada ne znate koliko će njegova ljubav trajati. Voli promjene, mrzi rutinu, nije stabilan i teško se prepušta dugačkim vezama.

4. Rak PREDNOST: Romantičan je i brižan. Kada voli, voli snažno i emotivno. Ne zanimaju ga površne veze. NEDOSTATAK: Njegova ljubav ponekad može gušiti. Voli sve imati pod kontrolom i male sitnice lako pretvara u veliki problem. Unaprijed razmišlja negativno tj. zamišlja sve loše što bi se moglo dogoditi i tako unosi nemir u odnos.

5. Lav PREDNOST: Dinamičan je, strastven, darežljiv i napravit će sve što može kako bi vas maksimalno razmazio. NEDOSTATAK: Ponosan je i tašt pa će se uvrijediti ako u svakom trenutku nije centar vašeg svijeta ili ako mu (po njegovom mišljenju) ne posvećujete dovoljno vremena. Voli biti u centru pažnje što često može biti iscrpljujuće za njegovu životnu družicu.

6. Djevica PREDNOST: Čvrsto stoji s obje noge na zemlji, organiziran je, stabilan i posvećen tome da vas u svakom čini sretnom i zadovoljnom. NEDOSTATAK: Cjepidlaka je, svemu će naći manu i voli popravljati nedostatke drugih ljudi pa tako i one koje vidi u partnerici. Često mu nedostaje samouvjerenosti, nesiguran je i ima problema s uspostavljanjem povjerenja.

7. Vaga PREDNOST: Romantični šarmer s pokrićem. Dobar je i ljubazan, ne samo prema vama nego prema svim drugim ljudima. Kada se zaljubi, odmah ženu promatra kao svoju životnu partnericu. NEDOSTATAK: Kada mu je ego povrijeđen, ponašat će se kao dijete i neće mariti za osjećaje partnerice. Iako je uvijek spreman na rješavanje problema, tada postaje striktan i hladan pa je teško komunicirati s njim.

8. Škorpion PREDNOST: Strastven, intenzivan i kada je uistinu zaljubljen posjeduje nevjerojatnu empatiju i emotivno razumijevanje. NEDOSTATAK: Ekstremno je osjetljiv, razmišlja fatalistički i može biti jako posesivan. Ako se osjeća povrijeđeno onda postaje i osvetoljubiv.

9. Strijelac PREDNOST: Mudar, velikodušan, darežljiv, nježan. Ne zna lagati pa zbog toga od njega možete očekivati maksimalnu iskrenost. NEDOSTATAK: Generalno gledajući radi se o stabilnom muškarcu, ali ne kada je u pitanju ljubav. Često ne zna definirati svoje osjećaje i lako gubi interes. Voli nametati vlastita uvjerenja i mišljenja.

10. Jarac PREDANOST: Nema to ga što neće napraviti za ženu u koju je zaljubljen. Ne prepušta se lako emocijama, ali kada ga dotakne ljubav spreman je čitav život ostati s partnericom i ni u jednom trenutku ne posumnjati u svoje osjećaje. NEDOSTATAK: Težak je, stalno kritizira, ima velika očekivanja, rijetko pristaje na kompromise i ne razumije pojam fleksibilnosti. Kada ga partnerica povrijedi, oko sebe će izgraditi zidove koje je teško srušiti.

11. Vodenjak PREDNOST: Uzbudljiv je i inteligentan. Nikada nije ljubomoran i može mu se bezuvjetno vjerovati. NEDOSTATAK: Baš sve shvaća osobno. Često emotivno odluta i distancira se od partnerice jer se osjeća neshvaćeno. Ne zna voljeti bez osjećaja unutarnje sigurnosti i povjerenja, a teško stječe oboje.

12. Riba PREDNOST: Nježan, voli s punim srcem, ne suzdržava se, pun je brige i poštovanja. NEDOSTATAK: Nestabilan je kada su u pitanju emocije. U trenutku se može predomisliti i reći kako zapravo traži potpuno drugačiju partnericu. Voli ljubavnu igru po svojim pravilima, a ako osjeti da ga nešto guši odmah će pobjeći, piše “Infpult“.

