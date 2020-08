Horoskop do kraja mjeseca: Ovan će sresti divnu osobu, a veza jednog znaka bi se mogla završiti

Ovnove očekuje potpuno neočekivan susret, dok će se pripadnici znaka Strijelca boriti sa velikom tugom…

OVAN

Dragi ovnovi, period do kraja mjeseca avgusta će vam biti mnogo zanimljiviji i važniji nego što vi to možete i da pretpostavite. Vi ne očekujete aposlutno nikakva bitnija dešavanja na planu ljubavi vašeg života, ali vas očekuje nešto što bi situaciju na planu ljubavi vašeg života moglo u potpunosti da promijeni.

Naime, vas već tokom prve polovine mjeseca očekuje susret sa jednom osobom. Vi ćete jednu osobu sresti sasvim slučajno i to na mjestu na kojem ćete se u tom trenutku spletom nekih okolnosti zateći. Ta osoba će već u trenutku na vas ostaviti lijep utisak. Vi ćete imati priliku da razgovarate sa tom osobom, a vama će se naručito dopasti ponašanje te osobe.

Iako vi u tim trenucima o toj osobi nećete razmišljate kao o budućem partneru, vama će se i pored toga pružiti prilika za početak veze sa tom osobom. Naime, upravo će vam ta osoba sa nekim postupcima poslije tog susreta dokazati da ste joj se mnogo svidjeli i da vas želi kraj sebe.

Ta osoba će tokom cijele druge polovine mjeseca avgusta činiti brojne postupke sa kojima će željeti da vas ubijedi da joj ukažete priliku. Ta osoba će biti jako uporna i vama će se čak pružiti prilika za početak veze sa tom osobom pred sam kraj mjeseca avgusta.

Veoma lako bi se moglo desiti da vi u periodu do kraja mjeseca započnete ljubavnu priču sa osobom koju ćete uskoro upoznati.

STRIJELAC

Dragi strijelci, period do kraja mjeseca avgusta vam hoće donijeti neka pozitivna dešavanja na nekim planovima vašeg života. Vi ćete prije svega moći da budete zadovoljni sa dešavanjima na poslu. Međutim, vi zapravo nećete aposlutno ni malo moći da budete zadovoljni sa svim dešavanjima na planu ljubavi vašeg života. Upravo vas na planu ljubavi očekuju brojna negativna dešavanja koja bi čak mogla dovesti do kraja vaše veze.

Vi u posljednje vrijeme baš i nemate nekih pretjerano velikih problema na planu ljubavi vašeg života. Ali će se to, nažalost, promijeniti. To će se promijeniti već u periodu do kraja mjeseca avgusta. Prvo vas očekuju brojne nesuglasice sa voljenom osobom. Vi i vaš partner skoro da se nećete slagati ni oko čega. A naravno da će vam zbog toga biti teško i da ćete zbog toga imati mnogo razloga za nervozu.

Međutim, vaša veza neće biti pod znakom pitanja zbog tih nesuglasica nego će ona biti pod znakom pitanja zbog nečega što će vaš partner učiniti već tokom druge polovine mjeseca. Vaš partner će zapravo učiniti nešto što vi sada aposlutno ne možete očekivati od njega i on će vam sa jednim postupkom slomiti srce.

Vaš partner se hoće poslije toga truditi kako bi vam se iskupio za tugu koju vam je nanio. Ali je veliko pitanje da li ćete vi moći da oprostite taj postupak voljenoj osobi.

Period do kraja mjeseca će vam donijeti jako mnogo negativnih dešavanja na planu ljubavi, prenosi portal “Jaka žena“.

