Najskuplji pas na svijetu košta nevjerovatnih milion dolara

Rekord za najskuplje prodatog psa svih vremena drži baš tibetanski mastif. Prije nekoliko godina štene zlatnog tibetanskog mastifa prodato je za nevjerovatnih 1,9 miliona dolara. Štene je imalo godinu dana, bilo je visine 80 centimetara i težine čak 90 kilograma, a kupio ga je jedan Kinez.

Već dugo se mnogi pitaju u čemu je tajna i zašto ova rasa toliko vrijedi. Pokazalo se, naime, da je tibetanski mastif izuzetno odan i gazdi lojalan do smrti. Spreman je da se suoči sa svim zvijerima, a nomadska plemena Azije koristila su ga za lov i kao čuvara ovaca od vukova, leoparda, medvjeda… Danas je on vrlo rijetka zvjerka, pa je postao statusni simbol.

