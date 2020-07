Astrologija / Zbog čega ljudi sumnjaju u sebe i imaju nisko samopouzdanje: Lav teško podnosi kritiku, Vaga ne želi nikoga da razočara

Prirodno je osjećati pomalo sumnje u sebe s vremena na vreme, naročito u neizvjesnim periodima poput ovog u kome smo sada, ali svejedno se na duže staze moramo boriti protiv toga kako bismo postigli svoj maksimum na svim poljima.

Kada sumnjamo u sebe, obično odustanemo od nečega prije nego što smo to uopšte i probali, lišavajući sebe šanse za uspjeh. To dalje donosi anksioznost i nepotreban pritisak koji sami sebi namećemo. Razlozi za to su drugačiji kod svake osobe, ali postoje i oni neki faktori zajednički kod ljudi iz iste sredine, ili npr. istog horoskopskog znaka. Pročitajte šta je to zajedničko ljudima u vašem znaku i možda će vam borba protiv te sumnje biti bar za nijansu lakša.

Ovan

Iako su po prirodi samouvjereni, ovnovi mogu da počnu da sumnjaju u sebe nakon lošeg sastanka ili neuspjelog projekta na poslu. Kako ne bi izgubili kontrolu, važno je da imaju na umu ravnotežu između posla i privatnog života i pokušavaju da održavaju neku vrstu balansa. Ako su previše fokusirani na jedan od tih aspekata, neuspjeh se može shvatiti preozbiljno, a sve se može lakše podnijeti uz određenu ravnotežu.

Bik

Bikovi vole luksuz i nešto skuplje stvari, a problemi nastaju kada se želje ne poklope sa mogućnostima. Nesigurnost dolazi iz nemogućnosti da se izbore za ono što smatraju važnim i u ovom slučaju, luksuznim. Tada se treba osvrnuti na ono što već imate, što je dobro u vašem životu i što vam nešto znači. Kada naučite da budete zahvalni na svemu, to će vam podići samopouzdanje.

Blizanci

Ljudi u znaku blizanca obično su prilagodljivi, ali to može da donese probleme kada se treba odlučiti oko nečega. Oni vole da sagledaju sve mogućnosti, a u tom razmatranju počinju da sumnjaju o donošenje prave odluke i onda to donošenje odlažu maksimalno moguće, čak nekad i odustaju od odlučivanja. Jedan način da se ovo izbjegne jeste da sebi odredite krajnji rok za odluku, do kog možete sve razmotriti i potom izabrati put koji smatrate najboljim.

Rak

Kao vrlo osjetljive osobe, rakovi mogu da izgube samopouzdanje kada su u pitanju odnosi sa bliskim osobama. Pošto im je toliko stalo do toga kako se svi ostali osjećaju, često razmišljaju o tome da li su rekli ili uradili nešto pogrešno. Često traže riječi pohvale i potvrde od drugih osoba, naročito partnera, a ono što treba da nauče je da vjeruju u sebe i sami sebe hvale za ono što su uradili kako treba, što će smanjiti sumnju u pogrešne korake.

Lav

Uprkos obično velikom stepenu samopouzdanja, lavovi loše reaguju na kritike i često imaju problema sa svojim izgledom. Skloni su impulsivnim odlukama u vezi sa izgledom i odjećom i često vide neke nepravilnosti koje niko drugi ne bi uopšte uočio. Dobar način za borbu protiv toga je da svakog dana izdvojite nešto u vezi sa svojim izgledom što vam se dopada i fokusirate se na ono što volite kod sebe.

Djevica

Djevice su uglavnom vrlo stabilne, ali problemi se mogu pojaviti kada svoje visoke standarde primjene na sebe. Tada dolazi do sumnje u sebe, a naročito u situacijama sa drugim ljudima, poput raznih okupljanja i proslava. Djevice tada sumnjaju u svoje društvene sposobnosti i čini im se da ne umiju da razgovaraju sa nepoznatim ljudima. Jedan način da se to prevaziđe je da se iznova pronalaze situacije koje su izlazak iz zone komfora, kako biste polako vježbali snalaženje u njima i bili sve opušteniji.

Vaga

Vage pronalaze puno radosti u usrećivanju drugih ljudi i zato mogu početi da se plaše da nisu dovoljno uradile na tom polju, bilo sa porodicom, prijateljima ili kolegama na poslu. Toliko se posvete tome da počinju da sumnjaju u sve što rade i kažu, samo da nekog ne bi razočarale. Tada treba zastati i razmisliti o sebi, jer treba se sjetiti da ne morate svima da udovoljite i da se svijet neće završiti ako neko ne bude zadovoljan vama.

Škorpija

Sumnja u sebe kod škorpija može biti veoma problematična, jer lako preraste u nepovjerenje u druge ljude. Zato, ako ste škorpija i počnete da sumnjate u nekoga, razmislite da li je to nepovjerenje došlo od njih ili iz nekog drugog razloga… Popričajte o tome sa nekim članom porodice ili bliskim prijateljem kojem vjerujete kako biste dobili malo čistiju sliku o svemu.

Strijelac

Kao neko ko je uvijek u potrazi za istinom i odgovorima, strijelci često sumnjaju da li su je pronašli. Oni nemaju povjerenje u svoja otkrića i zaključke i osporavaju način na koji im mozak funkcioniše. Odgovor na to treba da bude ugledanje na priče o tome kako je važno verovati sebi, kao i prošli primjeri kada jeste bili u pravu oslanjajući se na sebe.

Jarac

Jarčevi vole da imaju plan i pravac u kome se kreću i nedostatak istog je problematičan. Često se može desiti da se upoređuju sa nekim drugim i posumnjaju u svoju mogućnost da i sami postignu isto. Tada im treba podrška nekog iskusnijeg u toj oblasti koji će pohvaliti njihov trud i uvjeriti ih da su na dobrom putu, odnosno pokazati im šta treba da urade sljedeće.

Vodolija

Tvrdoglavost i tendencija inata prema nečemu opšteprihvaćenom može dovesti vodolije na usamljeni put. One će se tada zapitati da ne štrče previše od većine i razmišljati o promeni pravca. Bitno je da pronađu nekoga ko se osjeća slično i voli iste stvari, što će sve učiniti zanimljivijim.

Ribe

Kao neko sklon umjetnosti i neuobičajenim kariijernim putevima, ribe mogu da postanu zabrinute o isplativosti svojih odluka i napora. Tada sumnjaju u materijalni uspjeh i pitaju se da li će uspjeti u onome što su namjerili. Ono na šta se treba fokusirati je sadašnjost, uživanje u trenutku, a ne konstantna briga o budućnosti, piše “Stil“.

