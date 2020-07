Ispovijest Sarajke koja je sa suprugom i sinom liječena na Podhrastovima: Ne želimo mrdati iz kuće!

Zaključno s današnjim (srijeda) podacima u Federaciji BiH oporavljeno je 3.165 oboljelih od koronavirusa. Među njima su i Sarajka Aiša i njen suprug Senad Ćorović. Njihova Covid-19 priča je zanimljiva zato što su bili oboljeli i njihov sin i unuk, a Aiša je sa suprugom i sinom nekoliko dana provela i u izolatoriju na Podhrastovima.

Snimanje pluća

Sve je počelo 9. jula. Čim se probudila, osjetila je povišenu temperaturu. Kao i njen suprug. Kretala se između 37,2 i 37,5. Sutra ujutro javili su se ljekaru, a odatle su ih uputili u Covid centar na Mojmilu, gdje su im izvađeni brisevi iz nosa i krv iz prsta. Snimljena su im i pluća. U nedjelju, nakon što su stigli nalazi, pozitivni, uključen im je sumamed, dupla doza. Temperatura je brzo rasla, do 39 i više.

– Izgubila sam apetit, snagu, povraćala sam, samo sam ležala- priča za Oslobođenje Aiša, čiji suprug, zbog još težeg stanja, nije mogao disati, pa je treći dan upućen na Podhrastove.

A, nakon što su i Aiši i njenom sinu ponovo snimljena pluća, i njih dvoje su morali u izolatorij.

– Odmah su nam uključili terapiju. Ne znam šta su nam sve davali, ali moram reći da je osoblje u toj klinici bilo vrlo ljubazno. Ne znam kolika im je plata, ali da se ja pitam, odmah bih im je udvostručila. Osam dana sam gore bila, i meni je teško hodati s maskom, gušim se, a oni stalno u kompletnoj opremi, s duplim maskama, s vizirima… Svaka im čast – govori Aiša, čiji suprug je sve vrijeme bio na kisiku.

Njoj je temperatura snižena poslije šest dana, dva puta joj je potom rađen test i 27. jula je puštena kući. Sin je izašao ranije, a suprug isti dan kada i ona.

– Smršali smo, ali se apetit počeo vraćati te snaga – govori Aiša, koja će sa suprugom ostati dvije sedmice u kući, po preporuci ljekara.

– Sumnjam da ćemo i kasnije odmah izaći, jer mi smo zaključili da je najbolja zaštita imati što manje kontakata – kaže Aiša, dodajući da su i ona i suprug i prije maksimalno poštivali mjere.

Dovođenje u red

– Nikako nam nije jasno gdje smo mogli “uhvatiti” virus. Upravo zbog te nepoznanice i zbog svega onog što je iza nas, a opet smo imali sreće, savjetujem svima da se maksimalno fizički distanciraju i da zaborave na ono “ma, neće to mene”. Ovo je jedno užasno iskustvo u našim životima i dužna sam zahvaliti svom medicinskom osoblju koje je brinulo o nama. Znam da je to njihov posao, ali znam isto tako da opasni virus može i njih napasti. Divni su bili i u Domu zdravlja na Mojmilu i u Covid centru. Želim da u ime njih apelujem na to da im se pomogne: da se elektronski sistem kojim su povezani dovede u red, a ne da se zbog stalnog “iskakanja” moraju nervirati – govori Aiša Ćorović,piše Depo

