Horoskopski znaci na godišnjem odmoru: Strijelac obožava egzotične destinacije, Jarac bira planinu umjesto mora

Horoskopski znaci na godišnjem odmoru: Vodolije traže egzotične, a Ribe romantične destinacije. Znatiželjni Blizanci tokom godišnjeg žele da obiđu što više destinacija, dok Jarci ne vole visoke temperature pa biraju planine, piše astrolog Julijana Oremović za “24sata“.

Ovan

Vašem znaku najviše odgovara dinamičan i aktivan odmor. Niste od sunčanja, ležanja na plaži, više ste tip osobe koju zanima akcija i dobar provod. Možete se dobro zabaviti u nekom adrenalinskom parku, a ako se nađete na moru iskoristite dodatnu ponudu, od izleta na mesta na kojima nikad niste bili, do ostalih morskih sadržaja kao što su pecanje, surfovanje, vožnja kajaka. Važno je samo da vam nije dosadno.

Zemlje i regije: Danska, Njemačka, Švedska, Sjeverna i Južna Koreja, južna Engleska, Francuska

Gradovi: Firenca, Verona, Krakov, Marsej, Birmingam, Napulj, Madrid

Bik

Vi volite da idete na sigurno, da isplanirate svoje ljetovanje, da rezervišete smještaj, a najvažnije je da on bude komforan. Vi ste stvoreni za gastronomski turizam, kao i za boravak u prirodi, dakle u regijama koje nude duge šetnje, planinarenje, miris šume. Volite vi i more, ali ne tako da ćete se pržiti na ljetnjem suncu, a niste ni poklonik ljetnjih gužvi. Želite li da odmorite dušu, krenite tamo gdje nema puno ljudi.

Zemlje i regije: Irak, Iran, Argentina, Irska, Kipar

Gradovi: Cirih, Toronto, Palermo, Dablin, Lucern, Bolonja

Blizanci

Vaša znatiželja i uvjerenje da tamo negdje uvijek ima nešto bolje od mjesta na kojem se nalazite, stalno vas tjera na kretanje i promjene. Idealan godišnji odmor za vas su kraći boravci na jednom mjestu. Nekoliko dana u jednom mjestu, potom par dana u drugom, posjeta rođacima, prijateljima, važno je da se kreće. Budući da volite društvo i provode, pobrinite se da isplanirate i noćni život.

Zemlje i regije: Sardinija, Nigerija, Belgija, Lombardija, južni Egipat

Gradovi: London, San Francisko, Melburn, Brisel

Rak

Budući da ste veliki zaljubljenici u more, ljetovanje bez kupanja i sunčanja vama je nezamislivo. Boravak uz more liječi vašu dušu. Vjerovatno ne volite gužve, naročito na plažama, pa birajte neko mirnije mjesto na Jadranu ili u inosranstvu. Pobrinite se da uz vas budu oni koje volite. Iskoristite odmor kako biste pročitali koju dobru knjigu ili radili sve ono za šta inače nemate vremena, a usrećuje vas.

Zemlje i regije: Holandija, SAD, Tunis, Škotska, Novi Zeland, Finska, Honduras

Gradovi: Stokholm, Amsterdam, Venecija, Piza, Njujork, Đenova, Mančester, Milano

Lav

Obožavate luksuzna ljetovališta, hotele s pet zvijezdica, bazene, vrhunsku gastronomsku ponudu, a bitno vam je i da vam odabir ljetovališta ponudi i kvalitetan večernji provod. Odabir neke destinacije u inostranstvu, idealno je rješenje za vas, naročito ako možete da kombinujete posjetu evropskoj metropoli, a potom odlazak na ljetovanje. Ali vaša očekivanja zadovoljiće i neka mjesta na Jadranu koja mogu zadovoljiti vaše luksuzne apetite.

Zemlje i regije: Rumunija, Italija, Češka, Peru, Palestina, Kuba, Florida, Sicilija

Gradovi: Split, Prag, Rim, Berlin, Bristol, Damask, Čikago, Filadelfija

Djevica

Niste od onih koji podnose vrućine i visoke temperature, više volite hlad borova, kafić u kojem možete u miru da popijete kafu, pročitate dnevne vijesti, samo da vam niko ne skače po glavi. Da se vi pitate, vi biste najradije ljeto proveli u nekom klimatizovanom prostoru i bez puno strke i gužve. Kad se stišaju turističke gužve i kada svi krenu da se vraćaju kući, tada je vaše vrijeme za godišnji odmor.

Zemlje i regije: Švajcarska, Krit, Grčka, Turska, sjeverna Francuska, Brazil

Gradovi: Zagreb, Atina, Lion, Pariz, Bazel, Boston, Los Anđeles

Vaga

Vaše ljetovanje trebalo bi da uključuje što više sadržaja, na način da vidite nešto novo, možda upoznate neke zanimljive ljude, posjetite mjesta na kojima nikad niste bili. Treba vam i tražite kvalitet, razgledanje grada u kojem boravite, iskušavanje finih vina i domaće hrane. Imate li mogućnosti, otputujte negdje što dalje od ljudi i mjesta koji su vam poznati. Nova iskustva vas obogaćuju i daju vam utisak da živite punim plućima.

Zemlje i regije: Austrija, Toskana, Libija, Gvatemala, Kina, Tibet

Gradovi: Beč, Frankfurt, Lisabon, Johanesburg

Škorpija

Vi idete na ona mjesta koja volite i nije vam problem da iz godine u godinu idete u isto ljetovalište ako ono ispunjava vaša očekivanja. Ali takođe vam je bitno da se iz mesta u kojem boravite možete uputiti i u neka okolna mjestašca i gradove koji nude zanimljive sadržaje, od hrane do nekih istorijskih ili kulturnih znamenitosti. Rado ćete posjetiti sve letnje filmske festivale ili koncerte u gradovima na obali.

Zemlje i regije: Norveška, Maroko, Alžir, Bavarska, Katalonija, Japan

Gradovi: Barselona, Nju Orleans, Sankt Peterburg, Liverpul, Baltimor, Padova, Vašington

Strijelac

Što dalje to bolje. Što egzotičnije, to uzbudljivije. Volite promjene, a vašem istraživačkom duhu potrebna su nova iskustva, stoga ćete gledati da godišnji odmor provedete na mjestu koje će vam ponuditi nešto nedoživljeno. Jedrenje, putovanje na Tajland ili Bali, ili pak boravak na najjužnijoj tački Jadrana nešto je po vašem ukusu. Volite sunce i more, ali to će biti samo usputni i propratni sadržaji u vašim ljetnjim mjesecima.

Zemlje i regije: Australija, Španija, Mađarska, Dalmacija, Provansa, Čile

Gradovi: Štutgart, Toledo, Budimpešta, Keln

Jarac

Ne volite visoke temperature, niste za ležanja na prepunim plažama i dok svi hrle prema moru, vi ćete radije odabrati planine. Što više to bolje. Tamo gdje ima vazduha, gdje se budite s pjesmom ptica i gdje vas zelena boja smiruje i puni energijom. Ljetovanje u Alpima ili vikend boravak na Velebitu vaš je idealan ljetnji odabir. Na more se ‘spuštate’ kada prestanu gužve i kada se malo spuste temperature.

Zemlje i regije: Srbija, Makedonija, Albanija, Meksiko, sjeverna Engleska, Afganistan, Indija

Gradovi: Oksford, Nju Delhi, Beograd, Meksiko Siti

Vodolija

Kod vas je važno da se krećete, da se nešto događa. Privlače vas mjesta i jletovališta koji vam mogu ponuditi mnogo više od mora i morskih sadržaja. Trebaju vam muzeji, koncerti, vidikovci, kao i ljudi s kojima ćete dijeliti ista ili slična interesovanja. Ne date da vas veže jedno mjesto i jedno društvo. Vašem slobodoljubivom duhu treba prostora i vremena za sebe i ispunjenje ličnih interesa.

Zemlje i regije: Rusija, Danska, Ukrajina, Bjelorusija, Etiopija

Gradovi: Salcburg, Hamburg, Moskva, Trento

Ribe

Idealno ljetovanje za vas je kućica u blizini mora i na osami, dakle mjesto gdje vas niko neće pronaći i gdje možete uživati u šumu mora, mirisu borova i cvrčanju cvrčaka. I ništa ne može zamijeniti onaj osjećaj jutarnjeg buđenja kada se iz kreveta možete odmah baciti u more, plivati i osjetiti so na golom tijelu. Volite brodove, kruzere, sve što vam omogućuje da boravite na moru. Da se vi pitate, ljetovali biste zauvijek.

Zemlje i regije: Urugvaj, Panama, Portugal, Haiti, Kolumbija

Gradovi: Sevilja, Aleksandrija, Varšava

