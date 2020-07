Djevice bi trebale obratiti pažnju na svoje riječi – Strijelac nema viziju budućnosti

OVAN Ovnovima je veoma teško da ostanu skladni , pogotovo kada su pod pritiskom. Vašem partneru nisu bile potrebne one uvrede kojima ste ih zatrpali u svađi. Ono što treba da shvatite da niste jedini u ovoj borbi. Ako je moguće, pokušajte i shvatite da je osoba s kojom se borite osoba koju ste nekad voljeli i poštovali. Radi onoga što ste nekad imali pokušajte barem ostati poštovani. Međusobno poštovanje pomoći će vam da steknete perspektivu i na kraju riješite stvari. Ne bacajte sve to zbog impulsivnog ponašanja.

BIK Istina je da su Bikovi mekani, ali su isto tako jaki igrači i skloni su djelovati impulsivno. To je ono na čemu treba da radite, vaša impulsivnost. Odvojite vrijeme za razmišljanje prije nego što poduzmete bilo koju radnju, i učinite isto za ono što kažete.

Vaše riječi su jake i svako ko vas voli, duboko vas voli zato pokušajte da odstupite od oštrih lekcija koje volite davati. Vi jeste veoma pametni, ali i drugi su isto pametni, zato pokušajte da budete ravnopravni, jer ako vi imate osjećanja imaju ih i drugi.

BLIZANCI Skloni ste preplašiti svoje emocije, a vaš nedostatak povjerenja zaista može pojesti vezu. Ako zaista želite da se stvari nastave, moraćete se više potruditi. Previše lako puštate stvari da odu, a vi odlazite ostavljajući šteran efekat. Morate shvatiti da ste odgovorni za svoje postupke i da vaši postupci zaista imaju posljedice.

Ako ste dovoljno srećni da budete voljeni, tada tu ljubav počastite pokazivanjem naklonosti. Ponekad morate praviti kompromise. Ako to učinite, mogli biste spasiti nekoliko srca od razbijanja, vaše je jedno od njih.

RAK Po prirodi ste vrlo ljubazna i darežljiva osoba. Također ste vrlo skeptična osoba koja ne vjeruje u druge šanse. Tu griješite. Nemate strpljenja i ne vjerujete da se stvari mogu popraviti. U prošlosti ste izgorjeli i dozvolili ste da to postane vaš mjerilo za sve što radite u sadašnjosti. Ono što biste mogli učiniti kako biste poboljšali svoj ljubavni život jeste da se potrudite malo. Ne osuđujte sve na smrt samo zato što su pogriješili. Otvori svoje srce i pusti ljubav da radi svoje.

LAV Vi ste osoba koja stvarno želi da pokuša. Ne sviđa vam se ideja da morate raditi na vezi, ali isto tako vam se ne sviđa ideja raskida. Ako vi i vaš partner doživite sukob, napravite korak nazad i napravite im prostora za promjenu. Skloni ste preuzimanju situacije, uvijek se radi o vama.

Sljedeći put kad se suočite sa nedaćom, duboko udahnite i dozvolite sebi da pogledate šta biste mogli pomisliti da druga osoba prolazi. Stajanje u tuđim cipelama zaista je sjajan način da spasite svoje partnerstvo i pomirite se s pravom ljubavlju i suosjećanjem.

DJEVICE Bili bi dobro kada bi obratili pažnju na svoje riječi. Rođeni ste sa osjećajem da sve radite na svoj način i da govorite šta god vam padne na pamet. Rijetko uzimate u obzir da možete nekoga da povrijedite kada ste u svađi. Ako želite da ta ljubav traje, tada se držite nje i ponašajte se prema svojoj osobi s poštovanjem koje zaslužuju. Nema mjesta okrutnim i neopozivim uvredama. Nitko ne uči i ne raste kada pokazuje loš stav prema partneru. Vježbajte strpljenje i ljubav prema pobjedi.

VAGA Kao i Blizanci, morat ćete se odlučiti za ljubavnu vezu, posebno onu koja možda visi o koncu. Ako ste osoba ljubavi, a jeste, zasučite rukave i obavite prljav posao. To znači otvoriti se za razgovor, uložiti trud i ostati otvoren za iskrenu komunikaciju. Skloni ste mirnom stanju, potpuno dobro znajući da to čini vašeg partnera ludim. Ne čini to, umjesto toga, razgovarajte i krenite u šetnju. Poštujte svog partnera dovoljno da sudjeluje u spašavanju vašeg broda.

ŠKORPIJE Skloni ste se previše oslanjati na seks u svrhu zadovoljstva, kada postoji toliko drugih stvari na koje treba da se fokusirate u svojoj vezi. Riješite probleme sa seksom, a takođe i izazivate probleme sa seksom. Počnite svog partnera doživljavati kao osobu, a ne samo kao objekt radi vaše seksualne koristi. Pokušajte razmišljati izvan okvira.

Koncentrirajte se na to što bi vaš partner mogao poželjeti i kako da mu ugodite. Propuštate cijeli život, zato pogledajte mimo spavaće sobe u osobu koja vas voli i koja stoji tamo potpuno odjevena čekajući da i vi jednostavno volite nju.

JARAC Ako želite održati zdrav stav u ljubavi, onda prestanite lagati svog partnera. Budite otvoreni i iskreni. Da, vi flertujete i to ponekad može ugroziti partnerstvo na kojem ste toliko radili da se nastavi. Ne odbacujte sve impulsivno i bez razmišljanja. Ako imate nešto na umu nešto što bi moglo uznemiriti vašeg partnera razgovarajte o tome prije nego što djelujete na njega i uništite cijeli život. Razgovor je ključan, a iako vam se sukob možda ne sviđa, puno je bolje nego da mrzite sebe zbog donošenja glupe odluke koja će vam trajati cijeli život.

VODOLIJE Vi ste preživjeli, ali ste i borac koji ponekad može biti prilično izazovan, pogotovo kada se odlučite za svađu s partnerom.Ono što postaje očito je da ste nezadovoljni nečim u svom životu, a umjesto da se suočite sa stvarnim problemom, stvarate dramu sa svojim partnerom, stvarajući tako veće, više manijakalne probleme u domaćinstvu. Vaš partner želi vam pomoći, ali oni ne žele biti vaša vreća za udaranje. Pokušajte im objasniti šta se događa u vašoj glavi, umjesto da ih označite kao otirač po kome gazite kako biste oslobodili svoju napetost.

RIBE Problem s vama je što se zapravo uvijek radi o vama. Ako nešto pođe po zlu u vašoj vezi, to je zbog vas. Ako nešto pođe kako treba, to je zbog tebe. Ako svijet eksplodira u zrak, onda ste krivi. Iako mislite da je ovo velikodušno od vas, ono što se stvarno događa je da umanjujete vrijednost svog partnera. Činite da se osjećaju kao da ne mogu preuzeti odgovornost. Podijelite teret boli i zadovoljstva sa svojim partnerom. Oni su s vama za dijeljenje, a ne da budu sporedni u nonstop drami na kojoj insistirate u svom svakodnevnom životu,piše Infpult

Facebook komentari