Sedmični horoskop do 2. augusta: Tri znaka čeka nedjelja iz snova

Kako su naveli, tri znaka očekuje sedmica iz snova, a riječ je o Lavovima, Ribama i Ovnovima.

Evo i šta čeka sve pripadnike Zodijaka:

OVAN

LJUBAV: Vjerojatno ćete se osjećati usamljeno ili kao da se cijeli svijet urotio protiv vas. Primirite se i povucite u tišinu i meditaciju. Ne očekujte baš ništa od onog što trenutačno imate. Tako ćete najbolje pregrmiti ovaj zahtjevan period.

KARIJERA: Možda će vam se u prvi tren učiniti da se vaša znanja i stručnost ne vreduju onako kako treba. Ipak, u drugom dijelu tjedna postajat ćete sve potrebniji onima s kojim radite. Ne razmišljajte previše, jednostavno radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje je vjerovati nego sumnjati.

BIK

LJUBAV: Potreba za intimnošću kod vas će ojačati. Zato će se mnogi koji već imaju partnera rado povlačiti u svoj dom i tu potiho uživati udvoje. Nećete mnogo izlaziti. Za samce to znači više sanjarenja, a manje druženja i šansi za ljubav. Osim ako ne izađu.

KARIJERA: Djelovat ćete na raznim frontovima, ali neće postojati ništa toliko snažno da bi vas potpuno zaokupilo. Funkcionirat ćete dobro uz pažljivo organizirane stanke. One su potrebne jer sada imate manje snage nego inače.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razmišljat ćete o smislu života i pomalo o smrti.

BLIZANCI

LJUBAV: Vaša potreba za društvom bit će prilično naglašena, pa ćete svako malo izlaziti van. Bit će to neformalna druženja s vama bliskim ljudima i prijateljima. Nećete imati velika očekivanja, no baš ta opuštenost možda vam donese i novu ljubav.

KARIJERA: Kako tjedan bude prolazio sve ćete više shvaćati da one neopipljive ili skrivene teme sve više dobivaju na značaju. Krajem tjedna to će vam postati toliko važno da biste mogli zanemariti realitete. Ne zaboravite obaviti svoj posao.

ZDRAVLJE: Idite tamo gdje se osjećate dobro.

RAK

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti kao da je ljubav na nekoj drugoj planeti. Osjećaj usamljenosti i frustriranosti bit će blag, ali prisutan. Najbolje je potražiti vesele ljude ili zanemariti brige baveći se onim za što znate da volite. Već će doći bolji dani.

KARIJERA: Moguće je da ćete ovih dana uspostaviti ili obnoviti poslovne kontakte s ljudima koji rade na nekom drugom kontinentu. To će vam svakako donijeti dobrobit i proširiti horizonte. Koliko god izgledalo daleko, bit će dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite suzdržaniji u reakcijama.

LAV

LJUBAV: Vedrina, pozitivan duh, smisao za humor – sve će to biti naglašeno u vašem privatnom životu ovih dana. Zato se ne trebate truditi previše, nego samo imajte otvorene oči i reagirajte kad treba. Sve će se slagati samo od sebe, a vi uživajte.

KARIJERA: Nalazite se u periodu kad će neke stvari trebati definitivno privesti kraju. Baš ovaj tjedan karkaterističan je po tome. Završit ćete neke priče i okrenuti novi list. Kod nekih će to biti malo radikalnije. Ne žurite, nego prvo odvažite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta. Pazite na prehranu.

DJEVICA

LJUBAV: Veći dio svog slobodnog vremena provodit ćete u sasvim običnim aktivnostima uživajući nečiju naklonost. Bez velike pompe znat ćete cijeniti sitnice, a voljena osoba će vam uzvraćati jednakom mjerom. Bit ćete zadovoljni i bez velikih prohtjeva.

KARIJERA: Počinje faza kad će se vaše znanje sve više cijeniti. Budite svjesni svoje stručnosti i slobodno preznetirajte svoje sposobnosti. Moguće je da će vas sve više ljudi pitati za savjet ili da će vam ponuditi usko specijaliziran posao.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu i u prirodi.

VAGA

LJUBAV: Vaše čežnje bit će jake, a vi nekako prepušteni sami sebi. Oni koji imaju dobrog prijatelja ili prijateljicu pokušat će s njim (njom ) podijeliti svoje frustracije. Vezani će osjećati distancu u odnosu, a neki će biti u iskušenju ljubomore. Izdržite.

KARIJERA: Zaposleni u uslužnim djelatnostima imat će dosta posla, dok će ostali biti otvoreni za pomoć drugima. Neki će se pokazati kao dobri savjetnici, a svoje će znanje lako pimjenjivati u praksi. Mali nesporzumi u kominkaciji bit će prolazni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povremene nervoze i sitne brige.

ŠKORPION

LJUBAV: Vjerojatno je da ćete dati sve od sebe da se uljepšate, a primijetit ćete i to da vas osoba suprotnog spola stalno odmjeravaju. Oni u vezama pokušat će osvježiti odnos, dok će samci rado izlaziti i zavoditi. Otvorite se i bit ćete uspješni.

KARIJERA: Što je gotovo, gotovo je. Nemojte to više analizirati. Prepustite vremenu neka radi za vas, a vi se usredotočite na ono što upravo počinje. Pred vama je nešto potpuno novo i ne još sasvim definirano. Budite otvoreni za to.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pomičite granice pod svaku cijenu.

STRIJELAC

LJUBAV: Nikako da dočekate svoju ljubavnu renesansu. Pokušajte gledati na život s više humora i otvorite se za ljude za koje znate da vam žele dobro. Tako ćete lakše podnijeti sve. Također činite ono što vama odgovara. Ne naprežite se.

KARIJERA: Uglavnom ćete raditi s lakoćom jer ćete imati energije više nego drugi, a volje možda i najviše. Unosit ćete kreativnost u svoj rad i rado pokazati drugima oko sebe ne samo što ste napravili, nego i kako bi oni mogli napraviti više i bolje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Organizirajte izlet u prirodu.

JARAC

LJUBAV: Bez obzira što će katkada vaše ljubavno raspoloženje splasnuti, u srcu ćete ipak naći mrvicu zadovoljstva. Možda neće biti toliko atraktivnih ljubavnih prilika, ali ono što ste dosad izgradili garancija je da ove dane prolazite mirno.

KARIJERA: Možda nećete još vidjeti prednosti nove faze u koju ulazite, ali osjetit ćete ih intuitivno. Baš intuicija bit će vam glavni vodič u poslu ovaj tjedan. Ako ste u dvojbi, samo zastanite i pažljivo osluškujte svoj unutrašnji glas. Nema greške.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.



VODOLIJA

LJUBAV: Dane pred vama zapamtit ćete po bogatijem erotskom životu. Oni u vezama tako će obnoviti svoj odnos s partnerom, dok će samci biti vrlo nestrpljivi. Ponekad će prenagliti u udvaranjima jer će jedva čekati da pređu na stvar.

KARIJERA: Malim koracima može se preći jednaka udaljenost kao velikim. To što trenutačno nedostaje atrakcija nije znak da posao ne ide dobro. Male monotonije mogu se nadilaziti originalnijim rješenjima i humorom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Blagi pad imuniteta, ali imate dovoljno tjelesne snage.

RIBE

LJUBAV: Konačno će doći do poboljšanja u vezama, ali još uvijek ćete povremeno dolaziti u iskušenja svađa. Naklonost će biti veća, ali brzina kojom ćete se razljućivati i dalje je tu. Zato se kontrolirajte i ne odgovarajte na svaku provokaciju.

KARIJERA: Ulazite u fazu kad će vam se mnogo toga obećavati. Ponekad će to izgledati kao da vam se nudi posao iz bajke, ali budite realni i oprezni. Posebno je važno provjeravati legalitete. Sve što ne drži vodu, pustite. Neka pričaju što žele.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s hranom i pićem, piše “Ehoroskop“.

