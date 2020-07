Koliko često treba da vodite ljubav?

Većina se bar jednom zapitala da li pretjeruje sa seksualnim aktivnostima ili ih, naprotiv, praktikuje rjeđe od drugih. Koliko često bi trebalo da imate seks niko ne može sa sigurnošću potvrditi – zato što tu tačan ili netačan odgovor jednostavno ne postoji. Naime, kada je seks u pitanju, ne postoji idealan broj odnosa tokom nedjelje, mjeseca ili godine.

Jedna studija je pokazala da su parovi koji imaju seks jednom nedjeljno bolje raspoloženi i osjećaju se sretno. Međutim, učestalost veća od te ne doprinosi kvalitetu veze ni na koji način. Ali ukoliko pak želite češće seksualne odnose, o tome treba da popričate s partnerom. Što ste otvoreniji, lakše ćete komunicirati i podijeliti svoje želje i fantazije. Vaš cilj, naravno, ne treba da bude jurenje nekakvog rezultata, već uživanje u svemu onome što intimni odnosi podrazumijevaju.

Seks je u svakoj partnerskoj vezi veoma važan, ali postoje i parovi među kojima ne postoji izražena seksualna želja, a ipak imaju skladnu i uspješnu vezu. Stručnjaci se slažu s tim da je nekim ljudima jednostavno dovoljno manje seksa, što je takođe potpuno normalno i ne treba da bude izvor frustracije. Jer – to što neko nema potrebu da svakodnevno izvodi vratolomije u krevetu, ne znači da je nesretan.

Koliko često treba da imate seks?

Parovi koji su zadovoljni kvalitetom i količinom seksa u svojoj vezi, osjećaju veću međusobnu povezanost i zadovoljniji su svojom vezom u cjelini. Seksolozi to objašnjavaju činjenicom da seks oslobađa napetost i pomaže u prevazilaženju stresa, a pozitivno utiče i na sva međusobna neslaganja.

Učestalost seksa u velikoj mjeri zavisi od godina, a u najvećem broju slučajeva s vremenom opada. Istraživanja koja se zasnivaju na tvrdnjama učesnika nisu u potpunosti relevantna, jer mnogi na ovom polju nastoje da se predstave u boljem svjetlu, pa ne daju iskrene odgovore. Prema nekim podacima, u uzrastu 18 do 29 godina, seks se najčešće praktikuje tri puta nedjeljno, da bi se do 45. godine prosječan broj odnosa smanjio na jednom nedjeljno. Ako odstupate od ove statistike, ne znači da je vaš seksualni život problematičan,pišu Nezavisne

Ukoliko vam odgovara ritam od četiri ili pet odnosa nedjeljno – to, takođe, nije ništa loše. A podjednako je normalno imati odnose i samo nekoliko puta godišnje.

Do problema može doći jedino kad se po pitanju učestalosti odnosa ne slažete s partnerom. Na primjer, vama može odgovarati seks jednom nedjeljno, dok bi on želio da ga imate znatno češće. U tom slučaju, razgovarajte o svemu i pokušajte da nađete rješenje koje će biti prihvatljivo za oboje. Objasnite šta je to što u vama budi želju i pokušajte da zajedničkim snagama stvorite idealne okolnosti u kojima ćete se uzbuditi. Za neke, to je romantična muzika, a za druge komedija uz koju će se opustiti. Ukoliko svoje seksualne apetite ne uspijete da usaglasite, ne ustručavajte se da potražite i pomoć stručnjaka.

