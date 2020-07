Znakovi Zodijaka koji vole biti u centru pažnje – Ako je neko kraljica pažnje, onda je to žena Lav

Neki to rade jer vole biti u centru pažnje, dok se drugi nalaze tu u centru pažnje jednostavno jer tu pripadaju. OVAN Niko nije samouvjeren poput žene Ovna, i zato ne čudi što je ona uvijek pokretač zabave. Čak i ako je ne poznajete, prilično ju je lako uočiti.

Samo pogledajte ko se izdvaja time što samopouzdano hoda, uvijek ima gomilu ljudi oko sebe i svi imaju potrebu da gledaju u njenom pravcu. Ona zna da nema potrebe da privlači paznju, jer gdje god se pojavi sva pažnja je usmjerena u nju. Voli biti onakva kakvu ljudi žele, pa i kad ne traži pažnju, nece je odbaciti.

BLIZANCI Blizanci su uzbudljiva stvotenja koja vole uzbudljiv život pun zabave i prijatelja. Ako ne znate ko je od žena blizanac na zabavi, ona je ona koja grupi ljudi priča svoje lude priče sa provedenog vikenda ili ona koja sklapa nova prijateljstva dok čeka red za wc u klubu. One vole da budu često u centru pažnje ali im to po nekad nije dovoljno. Vjeruje da bi ljudi trebali da joj posvete više pažnje jer ima puno toga za ponuditi. Što je definitivno i istina.

LAV Ako je neko kraljica pažnje, onda je to žena Lav. Ne samo sto imaju dominantnu ličnost, što znači da ju je nemoguće ignorisati, već je i veoma dramatična. To znači ako joj već ne posvećujete pažnju koja joj je potrebna, ona će vas natjerati na bilo koji način da obratite pažnju na nju,piše Infpult

Očigledno je da voli biti u centru pažnje, i ako ima potrebu da se uvjeri da je zaista tamo to će i učiniti. Čak i ako to znači da će se osramotiti ili napraviti scenu u javnosti, možete se kladiti da će ona to uraditi.

ŠKORPIJE U zavisnosti od vašeg odnosa sa Škorpijom ona može biti ili vrlo asertivna ili vrlo agresivna. Obično se ne trudi da privlači pažnju, ali zna da će na kraju biti u centru pažnje. Ne postoji ni jedan mogući način da ignorišete Škorpiju, I ona to zna. Iako možda neće aktivno tražiti vašu pažnju, zna da vam je u mislima.

STRIJELAC Žena Strijelac vodi uzbudljiv život bez da se oko toga trudi, zato nije ni čudo što ljudi uvijek pričaju o njoj. Budući da je ona jedan od ekstrovertnijih znakova, lako je vidjeti zašto je često u centru pažnje. Budući da je veoma popularna, često privlači ljude u svoj unutrašnji krug, izazivajući pažnju I uzbuđenje sviju oko nje. Ako bilo ko vidi vrijednost traženja pažnje to je Strijelac. Ona traži pažnju da bi nastavila biti popularna, zabavna djevojka koju svi poznaju I vole,

