Mjesečni ljubavni horoskop za avgust 2020. godine: Astro prognoza za slobodna i zauzeta srca

Mjesečni ljubavi horoskop – sazanjte šta vaš znak Zodijaka očekuje u avgustu!

OVAN

Ako ste u vezi:

Ulazak Venere u znak Raka 7. avgusta donijet će vam više vremena za dom i porodicu, što će prijati i vama i vašem emotivnom partneru. Više vremena ćete provoditi zajedno. Možete da odete i na zajednički odmor. Ukoliko ne budete u mogućnosti da negde otputujete, uživat ćete u zabavnim aktivnostima za koje ćete imati inicijativu i dobre ideje.

U drugoj polovini avgusta Venera će praviti se*stil sa Uranom i omogući će vam da unesete nešto novo u vaš odnos sa partnerom što će vam doneti pozitivne promjene i svježinu u odnosu. Venera će 26. avgusta praviti opoziciju sa Jupiterom, što će dovesti do nesuglasica zbog toga što ćete biti prezauzeti obavezama i nećete imati vremena za voljenu osobu.

Ako ste slobodni:

Više vremena ćete provoditi kod kuće i tokom prve polovine avgusta biće moguća samo poznanstva na daljinu koja vas neće naročito zanimati u emotivnom smislu ali će vam dobro doći da ispunite vrijeme prijatnom komunikacijom. U drugoj polovini avgusta Venera će praviti se*stil sa Uranom i jedno poznanstvo od ranije će postati aktuelno. Počet ćete da se viđate ali ćete primijetiti da postoje kod druge osobe stavovi u suprotnosti sa vašim. To će dovesti do zahlađenja.

Stariji Ovnovi će biti zainteresovani za prolazne avanture, posebno u drugoj polovini avgusta kada će sa jednom osobom započeti da se viđaju intimno. Vaša intimna viđanja će kratko trajati jer ćete ubrzo shvatiti da niste jedno za drugo.

BIK

Ako ste u vezi:

Kvadrat Marsa sa Jupiterom u prvoj dekadi avgusta izazvat će sukobe sa partnerom zbog teškoća da odete na putovanje i na zajednički odmor. Izvor tih teškoća će biti više u okolnostima oko vas nego do vas dvoje ali će izazvati kod oboje veliko nezadovoljstvo koje će se negativno odraziti na vašu vezu. Doći će i do otkrivanja tajni koje ste krili jedno od drugog. Mars će 13. avgusta praviti kvadrat sa Plutonom što bi moglo da vašu vezu dovede na korak do raskida jer ćete biti suočeni sa uvidom u nekorektne postupke koje ste oboje pravili zbog nezadovoljstva vašim odnosom. Trigon Sunca sa Marsom će ublažiti ove probleme ali će vam trebati dosta vremena i strpljenja kako bi vaš odnos postao stabilan.

Ako ste slobodni:

Ovaj mjesec vam nije pogodan za ulazak u ozbiljnu emotivnu vezu. Već na samom početku avgusta pružit će vam se mogućnost da uđete u tajnu vezu sa osobom koja vas duže vrijeme veoma privlači fizički. S druge strane, sa tom osobom ćete imati ljubomorne scene i nećete moći da se složite na drugom polju osim u intimnim odnosima. Strasti će biti prejake. Do kraja avgusta ćete se umoriti od svega, a kvadrat Marsa sa Saturnom će dovesti do prekida tajne veze. Stariji Bikovi će nailaziti na brojne prepreke u pokušajima da privuku pažnju osobe koja im se dopada. Nećete htjeti da priznate sebi da ta osoba nije neko s kim možete da se složite. Na kraju ćete se razočarani u neuspjeh povući u sebe.

BLIZANCI

Ako ste u vezi:

Mars će u prvoj dekadi avgusta praviti kvadrat sa Jupiterom koji vlada vašim poljem ljubavi. Provodićete mnogo više vremena van kuće u provodima sa prijateljima nego što ćete pružati potrebnu pažnju voljenoj osobi. To će dovesti do udaljavanja i otvorenih sukoba između vas dvoje. Potrudite se da poštujete dogovore kako biste rešili nesuglasice. Venera će 26. avgusta praviti opoziciju sa Jupiterom. Nećete se složiti sa voljenom osobom u vezi ulaganja zajedničkih finansija i u vezi odlaska na zajedničko putovanje. Oko toga ćete imati suprotne stavove i želje. Srećom, zahvaljujući trigonu Venere sa Neptunom, uspećete da nađete zajednički prihvatljivo rešenje i vaš odnos dovedete u harmoniju.

Ako ste slobodni:

Zaljubićete se na početku avgusta u osobu koja vam ne odgovara za emotivnu vezu jer se skoro u potpunosti razlikuje od vas. To će svi vaši prijatelji da primete, samo vi nećete to želeti da vidite i bićete uporni dok ne uđete u intimni odnos sa vašom simpatijom. Doživećete razočaranje, a može vam se dogoditi i da vas vaša nova ljubav iskoristi i emotivno i materijalno. Krajem avgusta upoznaćete osobu sa kojom ćete imati mnogo više šanse za skladnu i dugu emotivnu vezu. Stariji Blizanci će biti privučeni osobom koja će pokazati otvoreno zanimanje za njih. Počećete da se viđate i izlazite, ući ćete i u intimne odnose ali ćete ubrzo shvatiti da je cilj druge osobe lična korist. Razočarani ćete prekinuti taj odnos.

RAK

Ako ste u vezi:

Prva dekada avgusta donosi vam ozbiljna neslaganja sa partnerom zbog opozicije Merkura sa Plutonom i Saturnom. Imaćete suprotna mišljenja o važnim stvarima u vezi i to će dovesti do ozbiljnog zahlađenja. Biće neophodno da budete otvoreni na zajednički prihvatljiva rešenja kako biste uspeli da pomirite razlike u mišljenjima i izbegnete svađe.

Druga dekada avgusta doneće vam više zabave i dovešće do privremenog sklada u vašem odnosu. Već u trećoj dekadi meseca kvadrat Marsa sa Saturnom će doneti nova opterećenja i izazvaće veliku napetost, što može dovesti i do prestanka komunikacije i privremenog razdvajanja. Jedno drugom ćete postavljati nekorektne zahteve i ograničenja.

Ako ste slobodni:

Osećaćete potrebu da se povučete u sebe jer se nećete moći uskladiti sa drugima i vaši odnosi će biti napeti. Nailazićete na nerazumevanje. U drugoj dekadi avgusta upoznaćete osobu koja će na vas ostaviti pozitivan utisak i zaljubićete se. Počećete da se viđate i izlazite, što će vam ispuniti vreme. Imaćete dinamičnu avanturu u kojoj ćete uživati jer ćete se oboje dobro slagati u svemu u početku. Otkrićete da postoje i stvari oko kojih ćete se naći u sukobu ali ćete ostati u vezi.

Nešto stariji Rakovi će upoznati osobu koja će ih privući svojom mirnom i iskrenom prirodom i spremnošću na komunikaciju o raznim temama. Do kraja meseca ćete započeti vezu i pored prepreka koje ćete morati da prevaziđete.

LAV

Ako ste u vezi:

Opozicija Merkura sa Saturnom u prvoj dekadi avgusta dovešće do razilaska sa partnerom u pogledu zajedničkih planova. Zbog toga ćete se povući u sebe i izbegavaćete razgovore sa partnerom, a partner će vas pritiskati da pristanete na njegove želje. Jedino rešenje je da postignete kompromis. Nakon kraćeg opiranja, uspećete da prevaziđete nesuglasice.

Tokom druge polovine avgusta uživaćete u zajedničkoj zabavi i dobrom provodu. Imaćete dovoljno vremena koje ćete moći da provodite zajedno. Biće pojačana vaša strastvenost, što će prijati vašem partneru. Mars će 24. Avgusta praviti kvadrat sa Saturnom, što će vam doneti nova neslaganja, ovog puta ozbiljnija. Oboje ćete biti tvrdoglavi i nepopustljivi.

Ako ste slobodni:

Početkom druge dekade avgusta upoznaćete osobu koja će vas privući svojim izgledom, dobrim raspoloženjem i otvorenošću na teme koje vas oboje interesuju. Počećete neobaveznu komunikaciju, kasnije i viđanje, a nakon toga će doći i do emotivnog zbližavanja, kao i do ulaska u intimne odnose. Mada ni vi ni druga osoba nećete biti spremni za ulazak u emotivnu vezu tako brzo, shvatićete da vaš odnos nije sam prolazna avantura. Očekuje vas skladna veza puna dinamike.

Nešto stariji Lavovi će upotrebiti sav svoj šarm i veštinu da privuku pažnju osobe koju će upoznati kroz poslovne aktivnosti. Uspećete da vašu simpatiju zavedete i da započnete emotivnu vezu punu strasti i zajedničkih interesovanja.

DJEVICA

Ako ste u vezi:

Kvadrat Marsa sa Jupiterom u prvoj dekadi avgusta doneće vam svađe i sukobe sa voljenom osobom. Nećete se slagati oko ulaganja zajedničkih finansija i oko potreba za zabavom. Vašem partneru će biti neophodna pojačana pažnja sa vaše strane i da pokažete da vam je stalo tako što ćete pristati da ulažete sredstva u poboljšanje uslova zajedničkog života.

Venera će u trećoj dekadi avgusta praviti opoziciju sa Jupiterom i prouzrokovaće udaljavanje između vas i partnera zbog toga što ćete oboje više vremena provoditi sa prijateljima. To će prouzrokovati emotivno zahlađenje u vašem odnosu. Može doći i do sklonosti ka flertu sa drugim osobama. Na sreću, uspećete da rešite nesuglasice do kraja meseca.

Ako ste slobodni:

Avgust vam je pogodan mesec ako ste raspoloženi za prolazne avanture. Nije preporučljivo da mnogo očekujete. Osoba u koju ste zaljubljeni pružiće vam mogućnost da s njom budete u tajnoj vezi, ali ćete se tako osjećati iskorišćeni jer će naglasak biti samo na intimnim odnosima bez emocija od strane vaše simpatije. Može vam se dogoditi i da uđete u vezu sa osobom koja je sklona paralelnim vezama. Krajem mjeseca upoznat ćete osobu koja će vam odgovarati za ulazak u vezu.

Nešto starije Djevice će uložiti mnogo vremena i upotrebiti sve svoje vještine da bi privukli pažnju osobe koja im se dopada. Mada ćete u tome uspjeti, ubrzo ćete se razočarati jer ćete otkriti da vaša simpatija ima tajnu vezu.

VAGA

Ako ste u vezi:

Mars koji vlada vašim poljem ljubavi praviće u prvoj polovini avgusta kvadrate sa Jupiterom i Plutonom koji prolaze kroz vaše polje doma i porodice. Biće ovo težak mesec za vas po pitanju emotivnih i porodičnih odnosa. Suočite se sa stvarima koje ste dugo odlagali i potrudite se da ih rešite uz kompromis sa voljenom osobom. U protivnom će doći do udaljavanja.

Mars će u drugoj polovini avgusta praviti kvadrat sa Saturnom i dovešće vaš odnos sa partnerom na korak do raskida. Sa partnerom nećete moći da se složite oko zajedničkih ciljeva i zauzimaćete različite stavove oko zajedničkog života i međusobnih potreba u vašem odnosu. Očekuju vas svađe i zahlađenje ako se na vreme ne pobrinete da rešite neslaganja.

Ako ste slobodni:

Pružiće vam se prilika za prolaznu avanturu ali je važno da budete svesni da osim fizičke privlačnosti i pojačanih strasti, sa osobom sa kojom uđete u avanturu nećete imati ništa zajedničko i da neće doći do pojave istinskih emocija. Umesto toga će vaš odnos biti pun uzbuđenja ali i suprotstavljenih stavova, pa i povremenih sukoba. To će dovesti do prekida ove veze do kraja meseca. Druga mogućnost je da odlučite da ne ulazite u vezu, posebno ako želite da veza bude duga i ozbiljna.

Starije Vage će privući osoba koja će im delovati kao pravi izazov. Osim jakih strasti koje će ubrzo da se pretvore u revolt i pokušaj da drugoj osobi pokažete kako da vama ne može nekažnjeno da se poigrava, ništa značajno nećete iskusiti.

ŠKORPIJA

Ako ste u vezi:

Kvadrat Sunce sa Uranom u vašem polju ljubavi dovešće do iznenadnih nesuglasica između vas i voljene osobe. Nećete postići saglasnost u vezi zajedničkih ciljeva. Vašem partneru će smetati što ste usmereni na svoje ciljeve i poslovni uspeh jer će se zbog toga osećati zanemareno. Potrudite se da izbegnete svađe. Tvrdoglavi stav neće poboljšati situaciju.

Ulazak Venere u znak Raka 7. avgusta otvoriće vam mogućnost da sa partnerom otputujete na odmor, što bi vam pomoglo da rešite nesuglasice i uspostavite emotivni sklad. Venera će u drugoj polovini meseca praviti sekstil sa Uranom i unećete nešto novo i zanimljivo u vašu vezu, što će dovesti do zbližavanja. Izbegavajte da budete dvosmisleni i nejasni.

Ako ste slobodni:

Doći ćete u situaciju da ni sami niste sigurni šta hoćete u ljubavi. Više osobe će vas privlačiti, a to su osobe različitih karaktera i interesovanja. Niko od njih neće moći da se uklopi u vaše stvarne potrebe u ljubavi i sve što ćete uspeti da ostvarite je jedna ili dve avanture koje su prolazne i koje vam neće doneti očekivano zadovoljstvo. Od jedne osobe ćete očekivati više nego što je realno i to će dovesti do nesuglasica, svađe i raskida započete veze krajem meseca.

Stariji Škorpioni će upoznati osobu koja će ih privući svojom originalnošću. To je neko s kim možete imati u najboljem slučaju slobodnu vezu. Ako uđete u taj odnos bez previše očekivanja, ostvarićete intiman odnos koji će vam odgovarati.

STRIJELAC

Ako ste u vezi:

Opozicije Merkura sa Plutonom i Saturnom na početku meseca prouzrokovaće udaljavanje između vas i partnera, kao i nesuglasice, pa i svađe u vezi ulaganja zajedničkih finansija. Bićete skloni da zauzimate suprotne stavove i mišljenja u mnogim zajedničkim temama. Potrudite se da pronađete zajednički prihvatljiva rešenja, kako biste ublažili napetosti.

Druga polovina avgusta doneće vam više motivacije i ideja kako da poboljšate vaš odnos sa voljenom osobom. Vaše predloge u vezi zajedničkog vremena i zabavnih aktivnosti će vaš partner većinom prihvatati. Uspećete da se dogovorite i oko ulaganja novca u ostvarenje zajedničkih ciljeva. Složićete se oko novih planova. Prijaće vam kratka putovanja.

JARAC

Ako ste u vezi:

Opozicija Merkura koji prolazi kroz vaše polje ljubavi sa Plutonom i Saturnom doneće vam osetno zahlađenje u odnosima sa voljenom osobom. Zauzimaćete suprotne stavove oko važnih stvari u vašoj vezi. Bićete sumnjičavi i skloni da partnera optužujete da je neiskren prema vama. Izbegavajte da budete represivni i previše zahtevni. Potražite kompromis.

Venera će 7. avgusta ući u znak Raka, što će dovesti do postizanja kompromisa. Pokazaćete više nežnosti, topline i osećanja prema partneru. Posvetićete više pažnje porodičnim pitanjima. Krajem meseca opozicija Venere sa Jupiterom dovešće do emotivnog nesklada u vezi ali ćete moći to da rešite jer ćete imati dobar osećaj za potrebe voljene osobe.

Ako ste slobodni:

Osećaćete se emotivno zatvoreno i više će vam odgovarati da budete jedno vreme sami. Osobe koje vam budu slale signale da im se dopadate neće se vama dopadati. U drugoj dekadi avgusta će jedna osoba probuditi vaše strasti i privući će vas fizički, što će dovesti do početka uzbudljive avanture. Odlično ćete se slagati u intimnim odnosima, a već krajem meseca ćete početi da osećate i emotivnu povezanost. Započećete vezu koja se može pokazati ozbiljnom i na duže staze.

Nešto stariji Jarčevi će imati utisak da im ništa ne ide u ljubavi jer će nailaziti na zid od osobe koja im se dopada. Sredinom meseca će upoznati nekog novog ko će u njima probuditi osećanja i pokrenuti ih na akciju. Moguća je veza.

VODOLIJA

Ako ste u vezi:

Kvadrat Sunca sa Uranom u prvoj dekadi avgusta doneće vam nesuglasice sa partnerom oko kućnih i porodičnih obaveza i raspodele kućnih poslova. Sredinom meseca ćete uspeti da se dogovorite oko svega što vam je u prethodnom periodu pravilo probleme. Pružaćete podršku i pomoć jedno drugom. Vodićete dinamične, iskrene i intimne razgovore.

Konjunkcija Merkura sa Suncem sredinom avgusta motivisaće vas da predložite partneru nove zajedničke ciljeve i aktivnosti koje biste mogli da upražnjavate u slobodno vreme. Imaćete i konstruktivne predloge u vezi ulaganja zajedničkih finansija. Vaš partner će se složiti sa većim delom vaših predloga. Imaćete više vremena za zabavu.

Ako ste slobodni:

Privlačiće vas avanture i osećaćete pojačanu potrebu da se više krećete i da više vremena provodite sa društvom i van kuće. Na jednoj zabavi ćete upoznati osobu koja će vas privući svojim načinom komunikacije, smislom za humor i inteligencijom. Otkrićete da imate mnogo zajedničkih interesovanja. Sredinom meseca ćete spontano započeti vezu zahvaljujući konjunkciji Merkura sa Suncem. Veza će biti površna u početku, sa mogućnošću da bude duga i ozbiljna.

Nešto starije Vodolije će iznenada odustati od osobe kojoj su duže vremena pokušavali da privuku pažnju. Zaljubiće se u osobu koju će upoznati preko prijatelja. Privlačnost će biti obostrana i ubrzo će ući u vezu koja će biti puna podsticaja.

RIBE

Ako ste u vezi:

Opozicija Merkura sa Plutonom i Saturnom na početku meseca dovešće do udaljavanja i zahlađenja u odnosima sa partnerom zbog vaših čestih odsustvovanja od kuće i prisustvovanja raznim društvenim aktivnostima. Vaš partner će se osećati zapostavljeno. Imaćete različite potrebe u pogledu zabave i razonode. Potražite zajednički prihvatljivo rešenje. Druga polovina avgusta će vam doneti više razumevanja i poboljšanu komunikaciju sa partnerom. Prevazići ćete nesuglasice. Merkur će 20. avgusta ući u znak Device i vaše polje ljubavi, a kako je Merkur ovde u sedištu i snažan, ostvarićete željeni sklad i stabilnost u ljubavi. Prijalo bi vam da odete negde na odmor zajedno i dobro se provedete .

Ako ste slobodni:

Početak avgusta donosi vam napetosti i razočaranja. Osoba koja vam se dopadala pokazaće svoje pravo lice i prirodu manipulatora, pa ćete se osećati obmanuto i na neki način iskorišćeno, što će vas okrenuti na drugu stranu. Sredinom meseca upoznaćete nekog novog ko će vam se dopasti već na prvi pogled. Privlačnost će biti obostrana. Počećete da se viđate, izlazite i razgovarate o raznim zajedničkim temama. Pojaviće se emocije i ubrzo ćete započeti skladnu vezu.

Nešto starije Ribe će se ponašati ishitreno na početku meseca u nameri da privuku pažnju osobe koja im se dopada. Kada shvatite gde pravite greške, razradićete taktiku i u trećoj dekadi meseca ćete uspeti da osvojite srce vaše simpatije, prenosi “Mesečni horoskop“.

