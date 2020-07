Upoznajte Amnu Opačin, djevojku koja čita i priča unazad na više jezika

Amni je sada 15 godina, ali ona je već s tri naučila čitati i pisati te je od tada upravo zavoljela učenje i kako nam je kazala, istraživanje o brojnim oblastima u društvu. Kako je dodala, upravo u ranom djetinjstvu je i saznala za neobični talenat, a to je da može pročitati unazad sve ono sto ona ili neko izgovori, a da pri tome nije trebala ulagati nikakve velike napore u njegov razvoj.

“To je zapravo dar od Boga, jedna divna vještina, ali kada se predstavljam uvijek volim da prije svega o meni govore moj odgoj i obrazovanje, a onda i ovaj talenat. Ni ja tačno ne znam kako sam saznala za njega, ali se sjećam da sam bila u vrtiću kada sam shvatila da ja zapravo to mogu. Tada sam još bila uključena u brojne aktivnosti, a od malena sam učila čitati, pisati i sabirati tako da je sve to imalo efekta i tako sam otkrila da sve ono o čemu razgovaram s nekim mogu reći i unazad, a isto tako i pisati”, ispričala nam je na početku razgovora Amna.

Amna je proglašena i učenicom generacije

Završila je OŠ “Safvet-beg Bašagić” u Brezi i proglašena je učenicom generacije, a ono što je posebno interesantno je to da Amna nikada u životu nije dobila manju ocjenu od petice. Ona nije mjerilo znanja, svjesna je naša mlada sagovornica, ali su rezultat njenog kontinuiranog učenja jer je to nešto što je ispunjava i kako nam je kazala, svoje slobodno vrijeme upravo voli provoditi čitajući,piše Klix.

“Najviše vrijeme provodim upravo čitajući jer me to stvarno opušta i to mi je najbolji odmor. Sada na raspustu završim sve svoje dnevne obaveze i onda se posvetim daljem usavršavanju znanja. Naravno kada sam na raspustu da se trudim što više odmoriti jer smatram da to zaslužim nakon brojnih šklolskih aktivnosti, ali ne prođe ni dan da barem nešto ne pročitam i novo ne saznam. Također, hobi mi je i ples, uživam u njemu, pogotovo orijentalnom i to je jedna vrsta relaksacije”, istakla je Amna.

Nadarena je i za izučavanje prirodnih nauka

Pored brojnih školskih obaveza, Amna je trenirala i tenis, a okušala se i u sviranju violine, međutim, kako je kazala, odustala je od toga jer je više bila ispunjena izučavanjem stranih jezika za koje je upisala i kurseve.

“Učim engleski i njemački, govorim ponešto i italijanski, a uz TV sam naučila malo i turski jer zaista imam sposobnost da brzo pamtim i zbog toga sam i primijetila da brže učim jezike. Ipak, kada učim zaista volim da to radim s razumijevanjem, a ne napamet jer mi je lakše da razumijem sve ono što čitam, a i kasnije mi bude korisnije u životu”, pojasnila nam je Amna.

Osim jezika, Adna mnogo dobro rješava sve matematičke zadatke, kao i one iz fizike i hemije jer je nevjerovatno nadarena i za prirodne nauke. Međutim, kako nam je ispričala, u budućnosti se vidi kao doktorica kardiologije ili hirurgije jer je to zanimanje koje je najviše privlači, tako da visoko obrazovanje planira nastaviti na Medicinskom fakultetu.

“Mnogo volim matematiku i takmičenja, čak sam osvajala prvo i drugo mjesto na kantonalnom nivou za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton u kojima su bili najbolji matematičari. Međutim, dalje sebe vidim kao doktoricu jer mi je to oduvijek bila životna želja. Nemam porodične povezanosti s tom oblasti jer niko od bliže porodice nije doktor, ali sama istražujem o medicini i prije sam znala da je riječ o humanosti što je zapravo jedna divna vrlina i to me najviše privuklo, ali kupujući literaturu o njoj sve više sam sigurna da svoje obrazovanje želim nastaviti u tom smijeru. Sada sam upisala gimnaziju u Ilijašu i mislim da je to odlična podloga za fakultet”, kazala nam je Amna.

Planira ostati u BiH i doprinijeti njenom napretku

Amna je privukla pažnju i psihologa koji su izrazili želju pratiti njen slučaj. Tako je, nakon što su njeni roditelji pristali, izvršeno testiranje, te joj je određen koeficijent inteligencije.

“Psiholog je izrazio želju da uradim test inteligencije nakon što je pročitao jedan moj intervju u medijima. Riječ je o testovima s Univerziteta Oxford na kojima se pokazalo da sam natprosječno inteligentna”, rekla je.

Amna nam je ispričala i to da je mnogo razmišljala o tome da li i gdje može praktično upotrijebiti svoj talenat, odnosno, vještinu da govori unazad, te istakla kako uz brojna istraživanja nije mogla pronaći primjenu kako kod nas tako ni u svijetu.

“Mislim da u našoj zemlji nemamo baš tih mogućnosti da se praktično primijeni. Isto tako, želim naglasiti da imam zaista mnogo mogućnosti da odem u neku drugu zemlju i živim, međutim, ja ne razmišljam o tome jer želim da svoj kvalitet ostavim u našoj zemlji i doprinesem njenom napretku. A kada je riječ konkretno o praktičnoj primjeni mog talenta mislim da bih samo dalje mogla napredovati u smislu određenog istraživanja, ali zaista ne prepoznajem nijednu profesiju u kojoj bi se mogao primijenjivati”, dodala je.

Svakom je čovjeku Bog podario određeni talenat i mogućnosti, nastavlja dalje razgovor, međutim, kako je navela, ovaj njen dar je specifičan pa zbog toga je i interesantan javnosti.

“Tako je i okolina iznenađena i ljudi me uvijek pitaju kada sam u njihovom prisustvu da im pričam unazad. Inače svaki talenat se razvija uz dovoljno volje i generalno poruka mladim ljudima je da uče jer je to njihovo najbolje ‘oružje’ i ukras i nešto što im niko ne može oduzeti. Najbolje je da taj kvalitet onda ostavimo našoj zemlji jer zaista je mnogo istinita ona dobro poznata rečenica ‘Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće grijati kao što ovo grije’. Naravno nikada ništa ne treba sa sigurnošću tvrditi, život je nepredvidiv, ali moje želje i cilj su da ostanem u BiH”, navela je Amna.

Naglasila je da znanja nikada nije previše te da joj je najveća motivacija naučiti nešto o čemu ne zna baš mnogo ili skoro ništa.

“Nikada ne treba smatrati da ste dovoljno naučili i da je to puno, jer uvijek možemo više istraživati i učiti”, poručila je na kraju razgovora Amna.

