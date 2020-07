Horoskop – danas nam mlad Mjesec u Raku donosi velike šanse: Blizanci se fokusiraju na finansije, a Jarac na polje romantike

Astro prognoza za ciklus mladog Mjeseca u znaku Raka – od 20. jula 2020. godine!

Julski mlad Mjesec u Raku (20. jula) drugi je zaredom u tom vodenom znaku, naglašavajući stvari kojima on vlada: porodica, dom i sigurnost. Moguće je da ste spremni za promjene na tim područjima kao što su selidba, zasnivanje porodice, spremnost da oprostite voljenoj osobi… I zaista, sada je moguća značajna promjena!

Ovaj mlad Mjesec prati opozicija sa Saturnom, koja daje znatnu dozu ozbiljnosti bilo čemu što sad počnete. Ovo nije vrijeme za igranje – bilo koje namjere šta ih sad postavite imaju težinu: morate pažljivo razmisliti koje seme sad sijete i razmotriti moguće posljedice i uticaj na vaš život prije nego što svoje želje uputite svemiru, prenosi “Lovesensa“.

Mjesec u Raku je senzibilan, osjećaji su sada toliko intenzivirani da su svi deset puta osjetljiviji nego inače. Zato trebate biti nezahtjevni i prema drugima i prema sebi. Ako na površinu isplivaju osjećanja, što je vrlo vjerovatno, pustite ih da teku te ih otpustite. Takođe drugima dopustite da iskažete svoja osjećaje, koliko god vam to možda bilo nelagodno.

Ovaj mlad Mjesec pred nas stavlja izazov da cijenimo strukture koje nam daju podršku i procijenimo koje okvire treba mijenjati. No budite strpljivi – za sada je dovoljno da to osvijestite; planiranje je bolje nego impulsivno djelovanje. Neka to bude jednostavno, praktično i vrlo promišljeno jer gradite temelje za ekspanziju kasnije tokom ove godine, ali i sljedeće.

Stabilnost i disciplinu potražite u sebi te u temelje ugradite svoju unutrašnju snagu, stabilnost, mudrost i istinu, sa dodatkom inspiracije, nade, entuzijazma i šire vizije – i idućih nekoliko mjeseci vidjet ćete kako se stvari manifestuju sa lakoćom.

Ovaj mlad Mjesec iskoristite za revidiranje i resetiranje svojih okvira, jačanje svojih unutrašnjih izvora podrške i postavljanje dugoročnih ciljeva za smjer u kojem želite da se događaju manifestacije u vašem životu. U planiranju budite inspirirsani – što sad možete otpustiti kako biste napravili mjesta da se to dogodi?

Ponavljamo, još nije vrijeme za punu akciju, ali mlad Mjesec osvjetljava gdje imate potencijal za djelovanje i promjenu u svom životu. Smisao je da najprije shvatite sve što možete učiniti, a potom izaberete šta tačno želite učiniti.

Julski mlad Mjesec u Raku sledi inicijative što su počele tokom solarne pomračenja i mlad Mjesec 21. juna, takođe u tom znaku doma, porodice i njegovanja, te daje priliku za ponovno uspostavljanje prekinutih veza i osvježavanje svoga gnjezda. On vam daje i nov pogled na situaciju koja je u vrijeme junskog mladog Mjeseca bila nejasna ili frustrirajuća.

Mlad Mjesec je najtiši, najmanje zahtjevan dio lunarnog ciklusa, povoljan za razmišljanje, obnavljanje i planiranje neposredne budućnosti. U Raku je kod kuće, a kako je taj znak povezan s domom, porodicom i ličnom njegom, pravo je vrijeme za mirno veče u okrilju svog doma (Mjesečeva mena počinje u 19.30 sati) kao oazom usred prilično haotičnog ljeta.

Ovan

Fokus vam je na domu – odredite namjeru i zavjetujte se da ćete napokon provesti promjene koje odlažete u svojoj kući. Biće vrijedne truda.

Bik

Ključ je komunikacija – usredsredite se na namjere vezane uz poboljšavanje načina na koji komunicirate i dijelite informacije sa ljudima koje volite.

Blizanci

Ovaj mlad Mjesec skreće vam pažnju na finansije. Usredsredute se na afirmacije koje se odnose na raspodijelu novca, više vrednovanje sebe te vaša uvjerenja o novcu. Isplatit će vam se (doslovno!) dugoročno.

Rak

Mlad Mjesec u vašem znaku obasjava to kako se predstavljate svijetu. Afirmacijama jačajte svoje samopouzdanje. Sjajni ste!

Lav

Mogli biste osjećati da vam treba pauza od svega. Usredsredite se na odmaranje i opuštanje i preduzmite korake potrebne da toga bude dovoljno i u budućnosti. Budite prvi na svojoj listi prioriteta.

Djevica

Mladi Mesec usmjerava vam fokus na prijatelje i vaš društveni krug. Postavite namjere za preobražanje svog društvenog života, bilo da to znači prekid veza sa nekim, bilo uspostavljanje veza sa novim ljudima, potencijalnim prijateljima.

Vaga

Vašu punu pažnju ima karijera: ovo je savršeno vreme da napravite spisak želja vezanih uz nju te ga pošaljete svemiru. Dotjerajte svoj životopis i počnite povlačiti poteze.

Škorpija

Na umu su vam putovanje i edukacija. Sastavite spisak svih mesta koja želite posetiti i svih knjiga koje želite pročitati. Potom “rješavajte” jednu po jednu stavku.

Strijelac

Usredsredite ste na finansije, naročito kada je riječ o isplati bilo kakvog duga. Neka su vam namjere vezane uz pravilno budžetiranje kako biste mogli uštedjeti novac za investiciju iz svojih snova koju čekate.

Jarac

Julski vam mlad Mjesec svu energiju usmjerava na romantičnog ili poslovnog partnera. Afirmacijama osigurajte zdrave i uravnotežene veze u svom životu.

Vodolija

U vrijeme ovog mladog Mjeseca mogli biste biti vrlo zaposleni, zato pazite da vas posao ne preplavi. Odredite namjere vezane uz navike koje će vas učiniti produktivnijim i djelotvornijim.

Ribe

Vama će mlad Mjesec u Raku naglasiti romansu, kreativnost, zabavu i djecu. Stvorite namjere za širenje svoje kreativnosti i unošenje više radosti u svoj život, prenosi “Sensa“.

