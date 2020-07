Veliki sedmični horoskop: Djevice čeka mnogo promjena, Rakove šansa za ljubav

Astrolog Olga Savić, Venerasapapilotnom.com

OVAN

Hrana

Ishranu tokom ove sedmice najviše bazirajte na voću i povrću. Što se mesa i mliječnih proizvoda tiče, budite oprezniji nego inače. Dobro provjerite ispravnost i kvalitet. Stomak vam je osjetljiv I brzu hranu biste trebali da zaobilazite u širokom luku.

Ljubav

Bilo bi dobro da tokom ove sedmice prepoznate partnerova raspoloženja, da skopčate u kojoj je emotivnoj fazi i kako se osjeća da bi sve funkcionisalo kako treba. No, iskreno rečeno – nisam sigurna da to sada možete, a možda i nemate živaca da se bakćete time. U svakom slučaju, ako budete forsirali i gurali samo svoje namjere, želje i čuli samo sebe – i početkom i krajem sedmice imate odlične aspekte za nerazumevanje i frku sa osobom koju volite. Slobodni Ovnovi – udarnički ste prionuli na zavodnički posao i uopšte vam nije jasno što ta vaša simpatija konačno ne popusti i prizna da želi da bude sa vama.

Posao

Moguće je da će vam neko u ovoj sedmici pomoći, otvoriti vam vrata ili posredovati za vas. Da li ćete dobiti baš ono što ste želeli veliko je pitanje, ali ćete svakako imati osjećaj da ste napravili jedan značajan korak naprijed. Jednim delom ćete uspjeti da pronađete rešenja za probleme koji su vas opterećivali, najprije ako su oni vezani za dogovore ili za papirološka pitanja. Takođe, prijatne mada iznenađujuće informacije stižu do vas pred kraj radne sedmice.

Novac

Povoljne okolnosti vezane za finansije.

Zdravlje

Dosta dobra zdravstvena situacija.

BIK

Hrana

Ovo je period koji je odličan za dijete ili početak novog režima ishrane, koji će biti baziran više na biljnim, nego na namirnicama životinjskog porekla. Posebno će vam prijati voće – naročito lubenice, kupine, maline, borovnice, kajsije.

Ljubav

Iako postoje neke oscilacije u vašim emotivnim partnerstvima – a za iste ste zaslužni i partner i vi pošto povremeno imate šarena raspoloženja i nešto vam je teže da se uklopite – ipak je ovo jedna dosta mirna sedmica. Čak postoji i šansa da dodatno pokrenete voljeno biće – da li interesantnim predlogom, otvorenim razgovorom ili kraćim zajedničkim putovanjcem. Isplati se u ovoj sedmici imati inicijativu – ali onako finu, nježnu, suptilnu. Slobodni Bikovi – ni vi više ne biste trebali da čekate. Jasno vam je da se brdo (simpatija) neće pomjeriti samo od sebe. Samo priča u prazno. Vi ćete morati nešto da uradite.

Posao

I opet promjena na poslu. Šta je sad ko to zna – novi ljudi, nova organizacija, nova pravila, novi načini funkcionisanja – malo vam je preko glave svega toga, ali ne može se poreći da poslije početnog nervirajućeg momenta vi skroz solidno plivate u svemu ovome. Jeste da vam nije jasno šta nadređeni pokušavaju da postignu, ali bar za sada možete da se uklopite u sve ovo. Biće i dešavanja i informacija koje će vam odgovarati, pa ćete lakše proći kroz ovu radnu sedmicu.

Novac

Iako troškove i dalje ne uspevate da držite pod kontrolom, finansije su prilično stabilne.

Zdravlje

Neke stvari mijenjate u svojoj dnevnoj rutini i to vam prija. Sklonost ka alergijama, talasanje hormona.

BLIZANCI

Hrana

Svoju ishranu više okrenite u pravcu voća, povrća, žitarica, koštunjavih plodova. Obroci moraju biti zdravi I izbalansirani. Svaka vrsta preterivanja dovodiće do problema sa varenjem, naročito u prvoj polovini ove sedmice.

Ljubav

Neke sitnice menjate, najpre kod sebe i to vam donosi dobro raspoloženje a automatski će se odraziti i na odnos sa voljenom osobom. Nemojte samo da te promene budu u pravcu nekog flertovanja, skrivenih čačkanja sa suprotnim polom – iako će vam ovo doneti da se bolje osećate ipak otvara pogodno tlo da u narednim nedeljama bude otkriveno i da vam donese gomilu problema. Slobodni Blizanci – interesantna dešavanja sa suprotnim polom. Neke će se prilike otvoriti preko noći, najpre kroz kontakte preko prijatelja, izlazaka, društvenih mreža. Uživajte i pustite mašti na volju.

Posao

Informacije koje ste iščekivali dolaze do vas do kraja ove radne sedmice. Možda ne u onom ruhu i na onaj način koji bi vama savršeno odgovarao – ali ipak su tu. Generalno gledano – vi ste sada u periodu kada će se promene, veća živost i pokretanje dešavati na dnevnoj bazi – ali tek od sredine nedelje. Prvi deo sedmice ćete verovatno provesti u fazonu – zakucao sam se i nema šanse da se mrdnem sa mrtve tačke…..Sve što vam dođe, staro ili novo – dobro odmerite i napravite pravi odabir.

Novac

Troškovi i nemogućnost naplate nekog potraživanja doneće vam nemir početkom nedelje.

Zdravlje

Previše ste opušteni po pitanjima zdravlja. Nemojte da vam se to obije o glavu kasnije.

RAK

Hrana

Pošto u ovu sedmicu ulazite sa mladim Mjesecom, vladarom vašeg znaka – ovo bi bio odličan momenat da napravite neke velike promjene u svojoj ishrani ili da otpočnete sa dijetom, jer će rezultati biti brzo vidljivi.

Ljubav

Ova će sedmica staviti još jedan kamenčić na „za“ ili „protiv“ gomilicu kada su vaša partnerstva u pitanju. Već neko duže vrijeme vi vagate, odmjeravate, preispitujete, razmišljate. Doduše, možda bi bilo bolje da ste umjesto sjedenja i dumanja pokušali nešto konkretno da uradite što se popravljanja tiče, ali šta sad. Mlad Mjesec u vašem znaku otvara period od narednih par sedmica u kojem će biti donesene neke važne odluke. Slobodni Rakovi – ovim tempom sa simpatijom ćete se smuvati za jedno par decenija. Imate šansu da u ovoj sedmici promijenite nešto kod sebe, okuražite se – ali da li ćete, to ćemo tek vidjeti.

Posao

Ako nešto ne funkcioniše i ne ide – onda ne ide i nemojte ga na silu gurati. Ovo je period u kojem neke stvari, poslovi, ljudi – moraju otpasti. Ako treba da otpadnu, neka otpadnu – doći će novi, a i vi ćete konačno imati jasniju sliku gde ste i šta vam je činiti. Prva polovina nedelje vam je teška – sve će se natovariti na vas i stvarno ćete trpeti pritisak od saradnika i poslovnih partnera, čak i šefova. Držite se hrabro i ne odustajte – stvari se raspetljavaju i donose poboljšanje u drugom djielu sedmice.

Novac

Sinut će vam sunce od drugog dijela sedmice kada su finansije u pitanju.

Zdravlje

U stomaku vam krklja i kao izduvan balon ste. Jednim dijelom je za ovakvu situaciju zaslužno i vaše mentalno stanje koje je prilično klimavo.

LAV

Hrana

Ulazak Sunca u vaš znak tokom ove sedmice svakako će vam doneti bolju energiju i raspoloženje. Nemojte tovariti svoj želudac bez prijeke potrebe, dovoljno vam je da meso povremeno bude na vašem stolu, više se usmjerite na povrće.

Ljubav

Mlad Mjesec u vašem polju podsvesti i opozicija Sunca i Mjeseca sa Saturnom koji vlada vašim partnerstvima u prvoj polovini ove sedmice – pojedinim Lavovima mogu doneti konačnu odluku o tome gdje će i šta će kada su njihova partnerstva u pitanju. Vreme za razmišljanje je većim dijelom završeno a sada je vrijeme za dijelanje jer Sunce ulazi u vaš znak i potrebno je da svoje želje konačno stavite na prvo mjesto, ispred svega i ispred svih. Slobodni Lavovi – nakon dugog i mučnog perioda konačno ulazite u fazu kada se vaš emotivni život može pomeriti sa mrtve tačke. Teren za ljubav se lagano priprema.

Posao

Postoji poslovna problematika, postoji opterećenje, postoje vaše nedoumice i kolebanja šta uraditi i kako se postaviti u svemu ovome. Neke rezove je neophodno napraviti i to ćete u ovoj sedmici biti spremni i da izvedete. Ne zaboravite da vas u mnogo čemu sputavaju samo vaši strahovi i nesigurnost kojoj nema osnova. Realno gledano – pred vama je dobar poslovni period i vrijeme je da u njega istinski i zakoračite. Dobijate veliku pomoć od nadređenih ili osoba koje vam daju prave savjete.

Novac

Nešto se poboljšalo na polju finansija, ali vas dugovanja još uvijek jako opterećuju.

Zdravlje

Ne idite preko svojih snaga. Pronađite dovoljno prostora za odmor.

DJEVICA

Hrana

Izbjegnite zamku svoje nervoze I nemojte jesti kada ste uznemireni ili nesigurni, impulsivno I bez ikakve mere. To će vam donositi samo probleme sa varenjem i osjećaj težine u stomaku. Potrebno vam je više povrća, žitarica, a naročito voća.

Ljubav

Još jedna sedmica u kojoj Djevice u emotivnim vezama mogu napraviti pozitivne promjene i pokrenuti na pravi način situaciju sa voljenom osobom. Mali znaci pažnje, inicijativa kada su u pitanju izlasci, dešavanja, predlozi, planovi – sve ovo će fino delovati na odnos sa partnerom. Izbjegavajte da u ovoj sedmici provodite previše vremena sa prijateljima ili da ih stavljate ispred dragog vam bića – to ne, neće biti dobro nikako….Slobodne Djevice – novo poznanstvo preko prijatelja ili preko društvenih mreža može vam zatalasati misli i učiniti da vam krv uzavri. Vrlo interesantna komunikacija sa nekim ove sedmice.

Posao

Ne biste trebali da prođete loše u ovoj sedmici. Ima dešavanja, ima pozitivne inspiracije i prilično solidnog vašeg raspoloženja. Stvari se odvijaju brže nego što ste se nadali, naročito ulaskom u drugi dio radne sedmice. Budite spremni na promene, na preokrete, na informacije koje vas pokreću i donose vam nove mogućnosti. U ovoj sedmici je poželjno da budete aktivni i da potencirate na rješavanju pitanja i situacija koje su vam bitne jer može doći do promena koje vam idu na ruku.

Novac

Korektno. Nešto više novca može otići na članove porodice ili prijatelje.

Zdravlje

Blago pojačana nervoza, manji problemi sa stomakom i mogućnost sitnih povreda.

VAGA

Hrana

Lakše ćete nego inače održavati svoju težinu, voditi računa o tome koliko I šta jedete I generalno gledano – bolje se organizovati po pitanju ishrane. Na dobrom ste putu da steknete neke zdrave navike. Drugi deo nedelje može donijeti “slatka” iskušenja – probajte da ih iskulirate.

Ljubav

Kao sve je u redu između voljene osobe i vas. Kao sve funkcioniše. Kao razumijete se i pričate istim jezikom. No, naravno – previše je ovih „kao“ da bi stvari zaista bile stabilne i pod kontrolom. Gdje ste tačno kada je vaš odnos u pitanju i gdje škripi vidjet će se u danima vikenda. Do tada će sve ono što ne valja biti potiskivano, a tada ćete znati šta je ono što treba menjati i na čemu treba raditi zajedno sa voljenom osobom. Slobodne Vage – vaše raspoloženje postoji, ali ne potpuno. Neka muvanja i flertovanja su tu i funkcionišu, ali ne potpuno. U suštini, ovaj vam je emotivni period baš takav – nepotpun, nešto fali.

Posao

Do nekog presjeka mora doći kada je poslovni segment u pitanju. Da li će to biti vaše odustajanje od nekog posla, da li će biti razmimoilaženje sa saradnicima ili nadređenima, da li će to biti shvatanje da od nekih obećanja nema ništa – to je već pitanje i kod svakog će se drugačije odraziti. Poenta je u tome da završavate sa jednom poslovnom fazom i ulazite u drugu. Posle početnih teškoća i stegnutosti – odjednom će se otvoriti situacije koje vas guraju i podstiču. Dolaze vam pozitivne promjene.

Novac

Ovde je situacija prilično korektna.

Zdravlje

Alergije, problemi sa hormonima i krvnim pritiskom.

ŠKORPIJA

Hrana

Smanjite količinu začina koje upotrebljavate, izbjegavajte ulje i mast i pripremajte hranu na pari, kuvanu, blanširanu. Takođe, meso koristite u manjim količinama. Umjerenost je sada ključ za to da se dobro osjećate i funkcionišete.

Ljubav

Nije loše, ali nije ni savršeno. Škorpije u emotivnim vezama nekako guraju naprijed sa partnerom, ali sve je to polovično, nedovoljno da biste se bilo vi bilo druga strana osjećali komforno i sigurno. Sa strane voljene osobe mogu u ovoj sedmici doći neki prijedlozi, inicijativa – trebali biste da razmislite o tome i prihvatite, čak i ako vam to stvara kratkotrajni kolaps u drugim planovima. Žrtvujte malo svog vremena koje posvećujete poslu zarad dobrog odnosa sa voljenom osobom. Slobodne Škorpije – poziv ili inicijativa mlađe osobe prema vama sigurno će vam prijati i goditi vašoj sujeti.

Posao

Ono što se dešava na dnevnoj bazi na poslu daleko je od vaših planova i ciljeva, ali stanje je takvo kakvo je i ne možete ga baš lako promijeniti. I vi u nekim situacijama i obavezama previše sporo reagujete i odlažete stvari pa nije ni čudo što postoji potencijal za gomilanje i zagušenost sredinom sedmice. S jedne strane – previše toga se otvara pred vama, a sa druge – nikako ne uspijevate da se organizujete na pravi način. Ima u ovoj sedmici pozitivnih pomaka i informacija koje vam dižu raspoloženje, ali i donose novac.

Novac

Standardno – novac vam dolazi, a vi ga većim dijelom proslijeđujete dalje.

Zdravlje

Kao dobro ste, ali niste potpuno.

STRIJELAC

Hrana

Neki od vas će shvatiti početkom sedmice da moraju da promijene svoj odnos prema ishrani, da bi se osjećali bolje. Ne možete više jesti « na preskok », onda kada se sjetite, i uzimati prvo što vam dođe pod ruku. Potrebno je da vodite više računa o sebi.

Ljubav

I opet sve nekako ostaje na vama i zavisi od vas kada su vaša partnerstva u pitanju. Kako se vi postavite – tako će vam biti. Ukoliko budete potencirali na dobrom raspoloženju, pokretu, dešavanjima, ukoliko budete optimistični i u fazonu „na jedno uho ušlo, na drugo izašlo“ – sve će uglavnom biti u redu. No, ukoliko budete teški i tromi – mimoilazićete se sa voljenom osobom. Naravno, postoje i oni treći koji će samo gledati da pobjegnu i da uživaju – bilo sa društvom….bilo sa nekim trećim osobama. Slobodni – neko se pokreće prema vama, u vrlo ozbiljnoj nameri da vas osvoji. Gledajte šta ćete i kako ćete dalje.

Posao

Neke prilično naporne situacije vas očekuju tokom ove sedmice u poslovnom segmentu. I uopšte nije važno da li će to biti naporni razgovori i dogovori, naporne osobe, naporna gomila prepreka koja će se pojavljivati. Onako kako ste isplanirali ništa ne ide, pa prosto rečeno – pokušajte da uhvatite korak sa neplaniranim i da se prilagođavate u hodu. I pored svega ovoga, u drugom dijelu sedmice dolazi do nekih olakšavajućih situacija i informacija koje vam daju nadu i podstiču vas.

Novac

Ne baš lijepa sedmica po pitanju finansija. Sve što dođe – dođe teško. Sve što ode – ode lako.

Zdravlje

Sem manjih problema sa stomakom i respiratornim organima – ok ste.

JARAC

Hrana

Ja ne znam što ste vi u tolikoj meri poremetili način ishrane, kada ste bili toliko zadovoljni rezultatima i time kako ste se osećali. Potrebno je da se što pre ponovo okrenete ka zdravim navikama. To će biti lakše za izvesti u drugom delu ove nedelje.

Ljubav

Zategnutost, napetost, emotivna ili fizička udaljenost, umor – sve su ovo odlike vaših emotivnih relacija i kontakta sa voljenom osobom u ovoj sedmici. Ima li rješenja? Za neke parove, da kakvo god ono bilo – a drugi će i dalje nastaviti da se razvlače i da traže način da srede odnos, pa u kojem god pravcu. Čak i za o ne parove koji najbolje moguće funkcionišu ovo neće biti lagana sedmica. Ne morate se svađati, ali se jednostavno – nećete poklapati. Slobodni Jarčevi – neka simpatična komunikacija, flert, čačkanje – nazovite to kako god da želite, ali u svakom slučaju – zanimljivo dešavanje koje vam uljepšava sedmicu.

Posao

Zapeli ste da ostvarite neke teške i komplikovane ciljeve ali ako mislite da će vam to ići onako kako ste vi zamislili – e nema ništa od toga. Sve u ovoj sedmici gurate na najteži i najkomplikovaniji mogući način, a posebno će prvi dio radne sedmice biti obojen preprekama. Da li ćete uspjeti na kraju? Pa naravno da hoćete, to se ni ne postavlja kao pitanje – vaša upornost će na kraju savladati sva spoticanja. Odnos sa saradnicima je vrlo zategnut – pokušajte da smirujete situaciju, ne dolivajte ulje na vatru.

Novac

Neke naznake poboljšanja finansija dolaze.

Zdravlje

Posao i drugi ljudi vam crpe snagu. Odmarajte se više.

VODOLIJA

Hrana

Uglavnom ste u dobrom raspoloženju i u pokretu, ali to ne znači da možete da živite od vazduha. Povremeno, makar povremeno sjedite I jedite kao čovjek, a ne trčeći I samo ono što vam padne pod ruku. Potrebno vam je više mesa, mliječnih proizvoda….

Ljubav

Sve ono što ste radili u prethodnom periodu, sve ono kako ste se i partner i vi ponašali jedno prema drugom, svo vrijeme koje ste poklanjali ili niste – izbija u prvi plan. U nekim odnosima doći će do velikog, možda i konačnog odvajanja – dok će drugi parovi uspjeti ovo da prevaziđu i da nastave dalje. No, upozorenje baš za ove druge – to što ćete sada nešto srediti, ne znači da ste sredili za sva vremena. Imate vi još ihaj-haj lijepih testova da izgurate….vidjet ćemo kakva će vam ocena biti na kraju. Slobodni – postoji jedna šansica za konkretnija dešavanja u drugom delu sedmice. Inače, samo priča, priča, priča…

Posao

Ozbiljno ćete se umoriti u ovoj radnoj sedmici. Nekako mi se čini da ste preuzeli previše na sebe, da ste ćapili zalogaj koji će vam biti teško da progutate, a još teže da svarite. Gomilate a ne rješavate, a naročito je prvi dio sedmice obojen baš ovakvim situacijama. U drugom dijelu radne sedmice ćete malo živnuti, lakše će vam biti da funkcionišete, nekako ćete na jedvite jade uspijevati da se fokusirate i organizujete. Odnos sa kolegama i saradnicima će biti poprilično zategnut i naporan za vas.

Novac

Dajete pare na sve strane, ali nekako ipak funkcionišete dosta stabilno.

Zdravlje

Psiha vam je osjetljiva i fali vam dovoljno sna i odmora.

RIBE

Hrana

Od ove sedmice vaše polje zdravlja i životnih navika sve više će izbijati u prvi plan. Ribe će morati da promijene nešto u svom dosadašnjem odnosu prema hrani. I vama je jasno da neke stvari moraju da se koriguju.

Ljubav

I dobro je i nije baš. Sve zavisi od toga šta vi očekujete i kako se postavite prema voljenoj osobi. Ukoliko očekujete brda i doline i romantiku koja preliva na sve strane – vjerovatno ćete ostati totalno nezadovoljni dešavanjima. No, ukoliko očekujete otvorene i iskrene razgovore koji su konstruktivni i u kojima se dogovarate šta ćete i kako ćete dalje – e tu već može biti prostora i za zajednički jezik i za dogovor i za zadovoljstvo. Sad vi birajte – romantika ili realnost. Slobodne Ribe – to što hoćete ne može sada. Može nešto drugo, a iskreno – to drugo ni malo nije loše i donosi vam dobro raspoloženje.

Posao

Prlično će vas iscrpljivati sve ono što se vezuje za posao, za obaveze, za kontakte sa ljudima. No, koliko god da vam je povremeno teško videćete da sav taj trud i ulaganje snage ima smisla i da ipak daje rezultate. Neke povoljne okolnosti otvaraju se pred vama u drugom dijelu sedmice. Moguće je da ćete dobiti novu poslovnu ponudu ili predlog za promjenu u okviru trenutnog radnog mjesta. U svakom slučaju – informacije koje vam dolaze su pozitivne i daće vam snagu i elan za dalje.

Novac

Moguće je povećanje troškova koji se vezuju za kuću ili za članove porodice.

Zdravlje

Baš bi vam prijalo da uzmete godišnji odmor ili makar par slobodnih dana i iskulirate malo, prenosi “Moj astrolog“.

