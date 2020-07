Ovi horoskopski znaci NE ZNAJU da čuvaju tajne

Blizanci

Za Blizance se kaže da su najveće tračare u Zodijaku. Poznati po tome da ne mogu držati usta zatvorena, i da su vjerovatno posljednji ljudi na planeti kojima biste se trebali povjeravati i pričati im vaše strogo čuvane tajne. Iako su dobri za podizanje atmosfere svakako ne bi trebalo da čuvaju tajnu o organizaciju žurke iznenađenja.

Djevica

Dejvice su često do detalja upoznate sa životima ljudi oko sebe što dalje dovodi do toga da nerijetko i slučajno odaju tajne koje su im povjerene. Djevice su posesivne i smatraju da sve treba da znaju, s toga ako im se ne povjeravate one će to shvatiti kao vašu grešku, a ne kao način da ih želite opomenuti za greške iz prošlosti.

Strijelčevi

Strijelčevi se manje brinu oko činjenica, a više se bave istinom. Oni su intenzivni, živopisni i vrlo harizmatični. Poznati su po svojim pričama i vole da preuveličavaju stvari. Nerijetko naprave dramu bez većeg razloga. Budite oprezni kada im se povjeravate, jer ako je to neka dobra priča, teško će je zadržati samo za sebe, prenosi portal “Novosti“.

