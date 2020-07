Karakteristike ženskih ruku na koje muškarci obraćaju pažnju – “Dizajn noktiju puno toga govori”

Kada prvi put upoznamo neku osobu, posebno ako je ovo prvi sastanak, želimo saznati više o njoj. Mogi muškarci zapravo znaju na šta treba obratiti pažnju. Na primjer, po rukama žene možemo otkriti puno toga. Štaviše, mužkarci to možda i nesvjesno primjećuju

1. Nakit Najprije, naravno, muškarac gleda da li žena ima prsten. Međutim, neke ne zanima bračni status, ako im se žena zaista sviđa. Čovjek obraća pažnju na prstenove: zlato, srebro ili nakit? Veliki, skroman ili elegantan? Sve to može puno reći o njihovom vlasniku.

2. Snaga ruku Na primjer, ako se rukujete jedno s drugim, vjerovatno obratite pažnju na to da li je njegov stisak ruke jak ili ne. I on takođe na to obraća pažnju. Koliko ste energični i samouvjereni, možda ste čak i previše neovisni i hrabri.

3. Nokti Muškarci obično obraćaju pažnju na njih samo ako ih zaista uhvate za oko. Možda su jako dugi ili vrlo kratki, možda izdubljeni ili sa svijetlim lakom. Ako grizete nokte, muškarac će misliti da ste previše nervozni. Ako imate duge nokte, možda će pomisliti da ne volite raditi poslove oko kuće. Boja noktiju i dizajn noktiju pokazat će vaš stil,piše Infpult

4. Starost Nije tajna da vrat i ruke odaju ženinu starost. Stoga će muškarac primijetiti koliko dobro izgleda koža vaših ruku, shvatit će koliko pažljivo brinete o njima. Ako radite sa rukama, to se takođe može primjetiti.

