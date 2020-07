Plavuša koju niko neće da zaposli: Razlog je BIZARAN, kad čujete zgrozit ćete se! (POGLEDAJTE SLIKE)

Ova plavuša izgleda baš poput Barbike, a to zadovoljstvo je njenog bivšeg supruga koštalo oko 150.000 eura. No, koliko joj to zadovoljstva donosi, toliko je i problema,piše Novi.

Barbara kaže da njena opsesija Barbi lutkama traje još od djetinjstva, te da je oduvijek sanjala da i ona sama izgleda tako jednog dana.



“Uvijek sam htjela da izgledam kao barbika i ljudska lutka. Moje prvo sjećanje iz djetinjstva je igranje s Barbirkama, a put ka tome da budem poput njih započela sam sa 17 godina”, priča ova Mađarica.

Gospođica Sipos je prvo povećala grudi, a nakon toga se još 10-ak puta prepustila rukama plastičnih hirurga. Etetske zahvate uglavnom je finansirao njen bivši suprug, sa kojim je bila u braku do prošle godine, a kaže da je to radio jer je uživao u tome kako izgleda.

“Muškarci vole moj izgled. Neki zatvoreni ljudi koji nemaju samopouzdanja ne žele da izlaze sa mnom, što je sasvim u redu”, istakla je ona i dodala da sada traži “muža za zauvijek”.

Ova plavuša nekada je radila kao recepcionarka, ali je morala da da otkaz jer kako kaže “njena aura i harizma izluđivale su muškarce”. Danas zarađuje kao web model.



“Shvatila sam da taj posao nije za mene jer živim u društvu u kom vrlo atraktivna žena nema mnogo mogućnosti da zadrži svoj posao ili dobije višu poziciju bez spavanja sa muškarcima, što nisam htjela. To je jer živimo u patrijarhalnom društvu, voljeli mi to ili ne”, naglasila je Barbara.

