Veliki mjesečni horoskop za avgust 2020. godine

OVAN

Hladno vrijeme vam baš prija jer ima ko da vas grije. Partner vam pruža toliko ljubavi da prosto sijate. Vidi se na vama da ste zadovoljni i ispunjeni u svakom trenutku. Zračite ljepotom. To što u zadnje vreme stalno kasnite na posao ne daje za pravo vašim kolegama da loše govore o vama. Upada im u oči što vam šef toleriše previše. Ne obraćajte pažnju, vaš rad dolazi do izražaja. Gledajte samo sebe i vaš lični napredak.

Ovaj mjesec je prava prilika da nađete idealnog partnera. Možda vam to na prvi pogled ne izgleda tako lako, ali ponekad nam je ljubav bliža nego što sto mislite. Nekada nam bliski prijatelji daju prave savjete kada je riječ o ljubavi ali te savjete ne primjenjujemo na pravim osobama. Nemojte da razdvajate prijateljstvo i ljubav, ove dvije stvari su nerazdvojne. Ako vam je partner najbolji prijatelj, vi ste u idealnoj poziciji koju mnogi ljudi traže.

Imate problem sa opadanjem kose i to vas baš zabrinjava. Ne brinite toliko, uzrok može biti i nagla promjena vremena. Uzimajte više vitamina. Cijeli život ste zamišljeni i beznadežno tragate za pogrešnom ljubavi. Preovladava osjećanje da ne postoji osoba za vas. Ali nemojte da vas to sputava u traženju nove ljubavi. Jednog dana će vas ljubav života sama pronaći, budite strpljivi.

BIK

Iako vas neke stvari sputavaju u onome što želite da postignete, vi ih bez problema obavljate. Nakon toga se osjećate ispunjeno. U poslu uživate i to vas opušta. Osjećate se dobro i ponosni ste na zičku kondiciju koju posjedujete. Sati napornog treniranja su se napokon isplatili i ujedno vam poboljšali imunitet. Zdravo se hranite i držite do svoje gure. Znate se i sami da su mnogi ljubomorni na vas zbog vašeg uspjeha ali to vam daje snagu da nastavite dalje.

Partner je totalno izgubio povjerenje u vas. Način na koji se ophodite prema njemu je doveo do ovakve situacije. Pokušavate na sve načine da se iskupite ali ovog puta ste baš debelo zaglibili. Biće vam potrebno dosta zalaganja i trude da povratite partnerovo povjerenje i ljubav. To neće biti lako, može potrajati mjesecima i godinama, ali ćete uspjeti u tome ako imate dovoljno volje i želje da stvari budu kao ranije.

Kolega kojeg ste već duže vremena mijenjali se vratio na radno mjesto i nije baš zadovoljan vašim radom. Dosta zadataka je ostalo nerealizovano i niste u potpunosti ispunili očekivanja. Znate i sami da se niste trudili dovoljno i da ste zbog toga sada u nezavidnoj situaciji. Ipak, u dubini duše ste se nadali da nećete dugo ostati na ovom mestu pošto ste niste baš najbolje uklopili.

BLIZANCI

Emocije su vas skroz nadvladale. Uživate u svakom danu provedenim sa vašim partnerom. Ljubav vam je odjednom uljepšala život. Ali potajno se plašite da će se ta jaka ljubav ugasiti. Jasno vam je da zaljubljenost ne traje vječno, ali da se nakon perioda emocije stabilizuju i onda možete uživati u vremenu sa partnerom na neki drugi i malo zreliji način.

Nikada ne stižete da izvršite vaše obaveze. To vas uglavnom i nervira. Polako gubite strpljenje. Organizovanost je ono što vama treba. Usredsredite više pažnje na sitnice koje će vam pomoći da bolje rasporedite obaveze. Ne oslanjajte se mnogo na vaše najbliže, i oni imaju svoje obaveze koje moraju da završe, preuzmite odgovornost i sve uradite sami kako vam ne bi poslije prebacivali da ste neodgovorni i nesposobni.

Osjećate se da ste pod pritiskom ali to nikome ne pokazujete zato što se plašite da će svi misliti da ste slabi i da niste sposobni da svoje obaveze sami završite. Vi niste svemoćni, imate pravo da se osjećate i tužno i umorno, ne možete u svakom trenutku da budete nasmijani i raspoloženi, može da se desi da vam poneki dan i nije tako idealan, u tim trenucima imate pravo da se osjećate kao da vam treba podrška.

RAK

Iako ste mnogo rasijani i pod stresom, ne dozvolite da životni i porodični problemi utiču na vašu produktivnost u radu. Dajte sve od sebe, vi zaslužujete bolje. Mogući problemi sa glavoboljom. Odmarajte se više i dobro se naspavajte. Konsultujte stručno lice za savjete u vezi sa mentalnim opuštanjem. Razmislite da u svakodnevnicu uvrstite meditaciju i mišićnu relaksaciju.

Ljubav ste uvijek uzimali zdravo za gotovo. I kao mlađi i kao stariji, ljubav vam je uvijek bila na dohvat ruke i smatrali ste da će to večno da traje. Ipak, kako vreme prolazi vi polako shvatate da vas je prava i iskrena ljubav zaobišla i polako vas hvata panika zbog toga. Nikada niste osjećali pravu ljubav, da patite zbog nekoga i da vam neko nedostaje, da ne možete da funkcionišete zbog toga, i to želite da iskusite barem jednom u životu.

Problemi sa disajnim organima. Uporan kašalj vam zadaje podosta problema i neprospavanih noći. Izgleda da vam je uslijedio period kada vam skoro ništa ne ide od ruke. Razmislite o odmoru gdje ćete se oporaviti i sabrati misli i osjećanja. Ako je sa vama zički sve u redu, moguće je da imate neke zdravstvene probleme na nervnoj bazi i da je situacija malo kompleksnija nego što ste očekivali.

LAV

Ponekad se plašite da iznesete mišljenje pred vašim partnerom. Brine vas da će to dovesti do sukoba između vas dvoje i da odnos neće biti kao prije. Zbog toga ste uvijek nesigurni u razgovoru sa vašim partnerom. Dobili ste posao iz snova i pred vama se otvara put mnogih mogućnosti. Pratite vašu intuiciju i sigurno ćete uspjeti. Ne plašite se, budite hrabri.

U suštini se osjećate vrlo dobro. Povremeno osjećate blagu nervozu. Više vremena provodite sa dragim ljudima i u opuštajućoj atmosferi. Vremenom ćete naučiti da kontrolišete nervozu i svedete je na minimum. Na vašu veliku žalost, okončali ste dugogodišnju vezu. Ne možete da se pomirite sa tim čak i ako ste svjesni da dalje nije moglo. I vi i partner patite ali zarad vašeg dobra budite strpljivi, vrjieme liječe sve.

Oslabljen vam je imunitet i to je razlog čestih prehlada. Na prethodnom poslu ste radili poslove koji su vam direktno ugrožavali život i potrebno vam je vrijeme da se oporavite. Ne vrijedi sada da se nikom žalite, jasno vam je da ćete samo izgubiti vrijeme i živce i da na kraju možete još i platiti nadoknadu zato što ste govorili protiv svoje bivše rme, zato je bolje da prešutite i čekate da se organizam oporavi.

DJEVICA

Posao na koji odlazite i koji vam je ostao svakodnevnica i rutina vas apsolutno ne ispunjava. Polako ali sigurno gubite motivaciju i maštate o promjeni radnog mjesta. Zdravlje vam je narušeno, previše nikotina i sjedelački način života je doveo dotle da se osjećate umorno i slabo. Pod hitno promijenite način života dok još nije kasno. Razdražljivi ste veoma.

U život vam se miješa treća osoba. Partner nije imun na sve češća udvaranja. Bolje vam je da sa partnerom što prije započnete razgovor kako bi vam veza opstala i postala čvrstija. U svakoj vezi prije ili kasnije dođe do zasićenja, to je normalno, ali je razlika u tome što neki ljudi mogu da se pomire sa tim, dok drugi ljudi vole da sede na dve stolice a to denitivno nije fer prema vašem partneru.

Nekada ste svakodnevno dobijali pohvale na račun svog izgleda ali ste se u posljednjih nekoliko mjeseci opustili previše i to se vidi. Nezdrav društveni život uzima maha i biće sve gore ako se ne trgnete i ne vratite se na pravi kolosjek. Niko vam ne brani da se viđate sa društvom i da se dobro provodite, ali to je moguće i bez velike količine alkohola koji vam više šteti nego koristi.

VAGA

Nije život bajka pa da sve ide kako vi zamislite. Naprotiv, u većini slučajeva neće biti baš kako vama odgovara, a to što ste do sada uspjeli da ostvarite to što ste poželjeli je samo splet okolnosti a ne samo vaša zasluga. Neki ljudi ne urade gotovo ništa pa im opet sve ide od ruke, neki se trude i trude a sve što doživljavaju je poraz za porazom, na to niko ne može da utiče.

Emotivno ste iscrpljeni i svakog trenutka ste spremni da pobjegnete od svih i da se više nikada ne vratite. Dajete sebe do maksimuma a ne dobijate ništa zauzvrat, za vas je cijeli život borba koja se ne završava i to traje i traje, mjesecima i godinama. Ni ovog mjeseca stvari neće biti mnogo bolje, jedina svjetla tačka na kraju tunela vas može dočekati krajem mjeseca ako sve protekne po planu.

Problemi sa ždrijelom i grlom vam po ko zna koji put otežavaju spavanje i funkcionisanje tokom dana. Najbolje je da provjerite da li je riječ o alergiji ili nečemu hroničnom. U svakom slučaju neki lijek će vam biti potreban prije ili kasnije. Zakažite pregled kod ljekara i krenite sa ispitivanjima što prije, kako bi saznali tačan razlog vašeg stanja.

ŠKORPIJA

Osoba kojoj vaše srce pripada vas ne primjećuje. Nije zainteresovana za fert ni ozbiljniju vezu. Da više emotivno ne bi povrijeđivali sebe, potražite novu ljubav. Budite sigurni da postoji, potrebno je samo malo više strpljenja. Ne gubite nadu. Ponekad vam je ljubav pred očima ali vi kao da ne vidite baš najbolje. Ipak, iako imate dosta prijatelja koji gaje emocije prema vama, te emocije nisu obostrane i tu ništa ne možete da silite.

Uspješno ste realizovali zadatak i veoma ste ponosni na sebe. Uložili ste dosta truda. Zaslužujete da izvedete društvo na piće i maksimalno se opustite i proslavite. Ipak, ne dozvolite da se previše opustite pošto vas u budućnosti čeka period sa napornim poslovnim obavezama i nećete imati puno vremena za relaksaciju, budite spremni na prekovremeni rad i manje vremena ćete provoditi sa najdražima.

Mogući problemi sa nesanicom. Ako ne pronadjete prirodno rješenje, obratite se ljekaru. Par lijekova vam neće naškoditi. Osjećat ćete se bolje, pokušajte. Ipak, ako mislite da možete sami da riješite ovaj problem pokušajte to na prirodan način, uz pomoć prirodnih preparata, čajeva i toplih napitaka. Bitno je da svako veče legnete mirne glave, bez pritisaka i obaveza koje vas čekaju narednih dana.

STRIJELAC

Posvađali ste se sa partnerom i niko od vas ne popušta. Ipak, načinite prvi korak i skratite svima muke. Ljubav je jaka i pobjedićete sve probleme zajedničkim naporima. Previše ste slični i to je vaš najveći problem, svako mora da istjera neko svoje mišljenje bez obzira ko je u pravu. Neko će morati da se promijeni ako mislite da vaša veza opstane na duži rok. U suprotnom, svađe će da budu sve učestalije čak i zbog nekih nebitnih stvari.

Pred vama je veliki i odgovoran zadatak. Niste sigurni da li možete da ga sami izvedete do kraja i to vas dosta plaši. Budite slobodni i zatražite pomoć prijatelja, sa nestrpljenjem čekaju vaš poziv. Budite pozitivni. Opterećeni ste dešavanjima oko vas i uznemireni zato što ne možete da vladate situacijom. Udahnite oduboko i potražite savjet bliskih osoba od poverenja. Zato i postoje najbolji prijatelji.

Uglavnom se dobro osjećate osim povremenih glavobolja koje su na svu sreću kratktrajnog karaktera. Šetajte više pored reke i dišite duboko. Dobro se osjećate kada ste opušteni. Smireni ste i opušteni samo kada nemate preveliki broj obaveza a to je veoma bitno kako biste bili uspješni na svim poljima. Pokušajte da uživate u životu što češće, ne opterećujte se nevažnim stvarima koje vas samo mogu dekoncentrisati.

JARAC

Nekada ste bili tužni jer ste bili sami. Ali sada je tu osoba koja vam svaki dan uljepša i razveseli. Oduvijek ste sanjali o raznim avanturama sa voljenom osobom. Sada vam vaš partner pruža takve mogućnosti. Budite sretni, sreću čine male stvari. Putujte, radite zanimljive stvari, uživajte u dobrom provodu, avanturama i lijepom i kvalitetnom vremenu sa najboljim prijateljima, zaslužili ste to poslije svih muka i problema koji su vas zadesili.

Sve vaše zasluge za uspješno završen posao je preuzeo vaš kolega dok ste vi bili odsutni. Zli ljudi su oko vas. Potrebno je ponovo da se dokazujete ali ne brinite, istina će izaći na vidjelo. Emotivni ste i to kolege umiju da koriste protiv vas, znaju da se lako iznervirate, baš zbog toga nemojte da dozvolite da izgubite kontrolu nad svojim osjećanjima, budite smireni i pravite se da vas ova situacija ne pogađa ni najmanje.

Nikako vam ne prija promjena klime. Svaki dan vam je gori od prethodnog. Vrlo često ste bolesni. Posavjetujte se sa vašim ljekarom za terapiju koja vam je potrebna. Manje putujte. Dozvolite vašem organizmu da se prilagodi vremenskim uslovima na pravi način, za to je potrebno malo više vremena. U suprotnom ćete se osjećati sve gore i bićete sve umorniji i neispavaniji.

VODOLIJA

Nemate sreće u ljubavnom životu, ali ne očajavajte. Posljednji partner kojeg ste imali vas je mnogo razočarao i niste spremni za nove avanture. Biće potrebno vremena da ponovo dopustite da vam se neko ušunja u život. Što se više trudite da ostvarite kvalitetnu ljubavnu vezu, to su prepreke učestalije i upali ste u začarani krug iz koga sada ne možete tako lako da izađete.

Unaprijeđeni ste u odjeljenju i stekli zavidno znanje. Dajte maksimum od sebe, od vas se to i očekuje. Kolege vas vole i poštuju. Nemojte da izigrate njihovo povjerenje. Sa druge strane, kolege vam spremaju veliko iznenađenje koje niste ni najmanje očekivali. Uskoro ćete biti oduševljeni i zahvalni što takve ljude imate u kolektivu. Kvalitetni odnosi između zaposlenih su najbitniji kada je riječ o efkasnosti i produktivnosti.

Polako gubite volju da se bavite fizičkom aktivnošću. Vrijeme vam nikako ne ide na ruku a i očekivali ste da ćete dobijate dosta komplimenata na račun svog izgleda, vaša sujeta je učinila svoje i dođe vam da se vratite starom načinu života. Niste žejleli da se suprotni pol lijepi za vas ali ste očekivali barem poneki kompliment od najbližih ljudi, čak ni to niste dobili do sada.

RIBE

Volite se sa vašim partnerom i ne dozvoljavate da vas išta ometa. Sretni ste i zadovoljni. Ovoliko pažnje i ljubavi niste odavno osjetili. Uživate u novoj vezi i ne dotiču vas komentari drugih, samo želite da odete sa voljenom osobom negdje daleko i da zaboravite na sve brige i probleme koji su vas ometali da normalno funkcionišete u prethodnih nekoliko sedmica.

Svaki dan na poslu vam je jednoličan ali vas drži to što je društvo zanimljivo i što uvijek imate mnogo tema za razgovor. Ipak ste vi tu samo iz jednog razloga a to je da zaradite platu i da svako ide svojoj kući, ali dok ste na poslu umijete da zvučite kao da ste sa svima najbolji prijatelji. Ipak, van posla ne volite da se družite sa kolegama, mada bi bio red da saznate nešto više o njima pošto višak prijatelja nikome neće smetati.

Ovog mjeseca će vaša energija varirati iz dana u dan a to generalno nije dobro ni za vas ni za vaš organizam. Ukoliko se s vremena na vrijeme osjećate umorno i ako tada niste u stanju da razmišljate logično, organizam vam govori da vam nedostaje hranljivih namirnica i da se bez razloga izgladnjujete. Unosite sve namirnice ali umjereno, nemojte pretjerivati ni sa šećerom ali ni sa masnom hranom. Ipak, i šećer i masnoća su vam potrebni kako bi organizam pravilno funkcionisao, prenosi sajt “Horoskopski znakovi“.

