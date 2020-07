Erogene zone koje često zanemarujemo

Seksolog Emili Mors ističe da je stres taj koji najčešće ubija ženski seksualni nagon. Međutim, ako se muškarac fokusira na dijelove tijela koji se smatraju erogenim zonama, stres će nestati sam od sebe i proširiti prijatan osjećaj po cijelom tijelu.

Pogledajte koji dijelovi tijela izazivaju uzbuđenje, ali ne zaboravite da je mašta dozvoljena uvijek pa tako možda upravo vi otkrijete neke nove i tačno ono što vama odgovara.

Tjeme glave i kosa

Na tjemenu se nalazi puno nervnih završetaka, a masaža ovog područja dovodi do opuštanja i pojačava protok krvi, pa tako omogućava tijelu osjećaj dobih hormona. Igranje sa kosom, lagana masaža i milovanje po glavi može da uzbudi svaku osobu. Zaigrajte se pod tušem, pa operite jedno drugom kosu i istovremeno pružiti nezaboravnu masažu.

Vrhovi prstiju na rukama

Prsti sadrže puno nerava na svojim završetcima i zbog toga su jedni od najosjetljivijih dijelova tijela. Posvetite im pažnju u kombinaciji sa usnama. Vrhovi prstiju reaguju na lagane dodire, ali svakome prija drugačije. Zato nikako ne oklijevajte da isprobate šta vašem partneru najviše prija i na šta najbolje reaguje.

Iza koljena

Na ovaj dio tijela puno nas zaboravlja, a ustvari je izuzetno važan i ima pravi potencijal za uživanje. Nježna masaža i milovanje iza koljena donosi uzbuđenje jer je koža na tom dijelu tanka, a to znači da omogućava veći pristup živcima.

Stopala

Dobra masaža stopala može biti izuzetno opuštajuća nakon napornog dana, a pogotovo ako se dotaknu određene tačke na stopalu koje mogu da izazovu seksualno uzbuđenje. Da biste još više pojačale to uzbuđenje, dopušteno je ulje za masažu. U kombinaciji sa pokretima i pritiskom ga ovo može dovesti do ludila. Nakon pritiska na prstima, nastavite prema člancima, listovima i butinama laganim dodirima i masažom. Skoncentrišite se i polako se posvetite svakom svom pokretu.

Ručni zglob

Dodirivanje i masiranje ručnog zgloba probudiće većinu čula. Uključite u svoju predigru milovanje i lagane pokrete masaže na njegovom ručnom zglobu. Dodatni faktor iznenađenja pružićete svom partneru kada vidi na šta se fokusirate, a da se tome uopšte nije nadao.

Usne

Parovi u dugim vezama često zaborave kakvu moć ima ljubljenje. Nikad nemojte zaboraviti na poljupce, igrajte se njegovim usnama, grickajte ih i dobro se zabavite. Ljubite ga po cijelom tijelu, vidjećete da će poludjeti od uzbuđenja.

Stomak

Maženje ili masaža stomaka može biti vrlo erotična za ženu. Prepustite se dodirima po stomaku i pupku jer oni sadrže puno živaca koji vode do vaših prepona i spojeni su sa trbušnim mišićima. Samim tim pojačavaju osjećaje, a uzbuđenje dovode do vrhunca. Dok vas on mazi po stomaku, zaboravite na višak koji možda imate na tom području jer ćete pokvariti cijeli doživljaj. Prepustite se i uživajte svim čulima, prenose “Nezavisne“.

