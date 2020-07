Horoskop – retrogradni Kiron u Ovnu od 10. jula iscjeljuje karmičke rane: Koje 2 stvari koje treba da uradite

Kirona posmatramo kao iscjelitelja rana, a njegovo putovanje u retrogradnu fazu ne donosi ništa novo, već samo dodatne elekcije kako bismo ispunili pravu svrhu svoje sudbine, prenosi “Lovesesna“.

Prema mitologiji, Kiron je ostavljen pri rođenju od strane svojih roditelja, jer je bio kentaur, pola čovjek, pola konj. On je simbol rana, patnje, tuge, napuštenosti, ali sve ta negativna osjećanja Kiron pretvara u moć iscjeljenja i transformacije. Prema Kironu nazvan je asteroid koji uskoro kreće retrogradno – da li će se i naše rane na duši zacjeliti?

Kiron se u astrologiji naziva Ranjeni Iscjelitelj zbog toga što je kroz vijekove dobioja razne rane, ali je iz njih istovremeno i crpio snagu i moć iscjeljenja.

Tako i ljudi, kroz život dobiju razne rane, bol i povrede, ali nauče i da bol pretvore u moćnu unutrašnju snagu.

Kiron kruži u prostoru između Saturna i Urana. Dok Saturn emituje uzemljujuću energiju, Uran je haotičan i poseduje energiju više vibracije. Kiron ovdje djeluje kao most između suprotstavljenih sila, a ovaj most često se naziva Most Duge.

Kironov most povezuje naša različita stanja svijesti, ideju koja se nalazi u egipatskoj astrologiji. Tamo je Kiron nazvan Anubis, Bog izgubljenih duša i zagrobnog života. Anubis je napušten u djetinjstvu, baš kao i Kiron.

Kada retrogradni Kiron ovog mjeseca uđe u znak Ovna, imaćemo vremena da razmislimo o našim ranama i kako možemo pristupiti iscjeljenju. Osvijestite kako vas je kao ličnost oblikovala vaša prošlost.

Da li su rane učinile da budete moćniji, saosjećajniji ili još uvijek niste pronašli svjetlost na kraju tunela.

Najveća obmana je skrivanje rana, njihovo zavijanje u slatke uspomene koje na vama nisu ostavile trag – bijeg od sebe, bijeg od prošlosti. Važno je da prihvatite svoje rane kao dio ličnog isksutva i da dozvolite da vas vode ka vašoj sudbini.

Dok je u retroradnoj fazi, Kiron se 13. jula poravnjava sa Marsom i njihovu uzajamnu energiju osjećat ćemo i tokom avgusta. Ovo je sjajan period da razmišljamo o hrabrosti, svojoj energiji i snazi – razmislite kako vas iscjeljenje rana može odvesti u bolju budućnost.

2 stvari koje treba da uradite dok je Kiron retrogradan:

1. Napravite listu stvari koje vam najviše najviše smetaju i razmsilite koje stvari vam u vašem životu sada donose bol.

2. Napravite još jednu listu: 20 najboljih dosadašnjih ostvarenja. To ne treba da budu samo materijalna dostignuća, imajte na umu i vaše emotivne i duhovne pobjede. Prođite kroz obje liste da biste shvatili kako su vam rane pomogle na putu ka tim dostignućima.

Retrogradni Kiron može da nas nauči puno novih lekcija. Umjesto da bježite od svoje stvarnosti, pogledajte šta možete naučiti iz nje. Razmislite o svom dosadašnjem putovanju, osvijestite područja na kojima još morate da radite i budite ponosni zbog načina na koji ste već koristili svoj bol da biste unaprijedili svoj život. Ranjeni Iscjelitelj (Kiron) je uvijek tu za vas.

