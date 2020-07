Horoskop / Jarac, Ribe, Djevica, Bik, Rak i Vodolija imaju sreće u ljubavi – zvijezde su im naklonjene

Svi mi imamo prijatelje koji biraju partnere koji im ne odgovaraju ili nisu dobri za njih. S druge strane, imamo i one čiji je partner fin, pažljiv i odnosi se prema njima s poštovanjem. Neki su horoskopski znaci posebno sretni u ljubavi, piše Your Tango.

Evo kojim su znakovima zodijaka zvijezde posebno naklonjene kada je riječ o romansi i izboru partnera.

1. Jarac

Iako su Jarčevi poznati po tome što su oprezni, oni izgleda imaju šesto čulo kada se radi o ljubavi. Oni proučavaju ljude i mogu napraviti razliku između osobe koja se pretvara da je fina i one koja to zaista jeste. Jarčevi imaju uvrnut smisao za humor i žele da to ima i njihov partner. Uz sebe žele nekoga ko će ih podržati u vrijeme krize, ko će moći da ih nasmije i s kim će moći da provedu kvalitetno vrijeme. Kada Jarac bira, on bira mudro.

2. Ribe

Romantika i ljubav su na vrhu liste prioriteta za Ribe. I one se oslanjaju na instinkt koji im nepogrešivo govori ko će im pružiti ljubav. Ovaj je znak zodijaka intuitivan i vidi ispod površine. Kada se Ribe oslone na svoj unutarnji glas, znaju da izaberu savršenog partnera za sebe. S druge strane, kada zanemare instinkt i slušaju savjete drugih ljudi, najčešće pogreše u izboru.

3. Djevica

Djevice imaju odličan ukus kada je odabir partnera u pitanju, ali ne zato što imaju sreće. One su radile na svojim sposobnostima koje im omogućavaju da nađu najbolju osobu za sebe. Djevice su senzibilne, pametne i uče iz svojih grešaka. One prate svoje srce i imaju sve činjenice, a primjećuju i mnoge stvari koje drugima promiču. Oni koji su počeli vezu s Djevicom obično nisu svjesni da je taj početak samo probno razdoblje jer će se ovaj znak zodijaka opustiti i posvetiti tek kad ustanovi da je u tom partneru pronašao sve što traži.

4. Bik

Bikovi imaju savršen ukus za sve pa i za partnere. Oni znaju dobro pročitati ljude pa će nakon prvog susreta razmotriti sve negativne i pozitivne strane osobe kako bi odlučili hoće li biti sljedećeg sastanka. Bikovi ne rade ništa olako i kada se obavežu, sigurni su da je ta osoba prava. Oni žele cijeli paket, ali ne traže savršenstvo.

5. Rak

Ljubav i porodica su najvažniji Rakovima pa su pažljivi pri izboru partnera. Oni se oslanjaju na to da će ih njihova intuicija odvesti do prave osobe. Partneri ovog znaka zodijaka trebaju da budu saosjećajni, kreativni i pažljivi jer oni neće traćiti vrijeme na nekog ko nije fantastičan. Oni smatraju da su čak i njihovi bivši partneri fenomenalni i zato najčešće ostaju u kontaktu s njima. Kada su u vezi, Rakovi daju cijelog sebe.

6. Vodolija

Vodolija možda nije najemotivniji horoskopski znak, ali je jedan od najinteligentnijih, zbog čega često zna da izabere partnera koji mu odgovara. Neke Vodolije nedugo po upoznavanju partnera ulaze u ozbiljnu vezu. Njihov partner mora da bude zabavan, fin, zanimljiv, kreativan i radoznao, prenosi “Srbija Danas“.

Facebook komentari