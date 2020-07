10 svojstava nara ,nevjerovatno je šta ovo čudesno voće sve može!

AKTIVIRA HORMONE

Ulja koja se nalaze u semenkama nara savršeno obnavljaju hormonalnu ravnotežu u organizmu. Zbog toga se preporučuje jesti semenke nara, posebno u slučaju bolnih menstruacija, glavobolje ili menopauze.

PRIRODNI INSULIN

Nar je jedan od retkih slatkiša koji nije samo prihvatljiv, već je i koristan za dijabetičare. Korišćenje samo pola čajne kašičice soka od nara 4 puta dnevno pre obroka može značajno da smanji šećer u krvi.

POVEĆAVA HEMOGLOBIN

Nar je dugo poznat kao najbolji način za borbu protiv anemije. Ljudima koji pate od anemije dovoljno je da piju razblaženi sok od nara; pola šoljice 3 puta dnevno 30 minuta pre jela tokom dva meseca.

DEZINFICIRAJTE USTA I GRLO

Kod angine, faringitisa, kao i kod stomatitisa, korisno je ispirati grlo i usnu duplju sokom od nara. Ublažava se bol, a organske kiseline uništavaju infekciju.

SNIŽAVA PRITISAK

Semenke nara su čisto zlato za pacijente sa hipertenzijom, jer vrlo nežno snižavaju krvni pritisak, a da ne utiču na nuspojave na organizam. Koru nara, možete osušiti i dodati u čaj, pomoći će smiriti nervni sistem, osloboditi se teskobe i uspostaviti noćni san.

ODLIČNA KOZMETIKA

Maska od lagano prženih, zdrobljenih koštica nara sa maslacem ili maslinovim uljem je odličan alat za one koji imaju masnu kožu, akne ili gnojne osipe. I sušeni puder u prahu može efikasno lečiti opekotine, pukotine i ogrebotine.

UBLAŽAVA UPALE

Iskuvana kora od nara veoma je korisna kod raznih zapaljenskih bolesti (bubrezi, jetra, uši i oči, zglobovi, ginekološki organi).

Da biste je pripremili, dve kafene kašike usitnjene kore prelijte sa 1 šoljom vruće vode, a zatim kuvajte 30 minuta, procedite, iscedite i razredite kuvanom vodom. Možete je uzimati 50g 2-3 puta dnevno 30 minuta pre jela.

UKLANJA POSLEDICE ZRAČENJA

Neizostavni element u ishrani svih koji rade sa radioaktivnim izotopima ili žive u području pojačanog zračenja je sok od nara.

MOĆAN ANTIHELMINTIK

Kora zrelog nara sadrži alkaloidi peletierin, izopeletierin i metil izopeletierin, koji imaju snažno dejstvo.

Da biste se rešili crva, 40-50g zdrobljene kore stavite u 400ml hladne vode na 6 sati, a zatim je kuvajte na laganoj vatri dok pola tečnosti ne ispari. Ohlađenu tečnost procedite i pijte u malim porcijama tokom sat vremena. Nakon sat vremena popijte laksativ, a nakon 4-5 sati doći će do čišćenja.

LEK PROTIV DIJAREJE

Plodovi i kora nara se koriste protiv dijareje, kolitisa i enterokolitisa. Za odrasle osobe preporučuje se 3 puta dnevno nakon obroka uzimati prstohvat osušene, drobljene kore nara, a u tu svrhu deci je dovoljno da daju sveže ceđeni sok razblažen sa vodom.

U slučaju zarazne dijareje, polifenoli sadržani u kori nara efikasno smanjuju rast dizenterijskog bacila i drugih patogena.

Nar je jedan od najzdravijih plodova na Zemlji. To je poznato od davnina. Pominjanje o njemu nalazimo čak i u Bibliji. Sada znate kako možete korisno uživati u ovom divnom daru prirode,piše Dnevni.rs

Facebook komentari