Veliki mjesečni horoskop za srpanj/jul 2020. – Prognoza za sve znakove

U ovaj ljetni mjesec ulazimo s čak pet planeta koje su retrogradne, a to su Merkur, Jupiter, Saturn, Neptun i Pluton, što nam daje nagovještaj raznih preokreta i turbulencija. Prvog dana, Sunce i Merkur će biti na istom stupnju tj. u konjunkciji koja je u Raku pa se ispoljava kreativnost, sposobnost da se radi s mnogim stvarima koje su povezane s obitelji, kućom i djecom.

Naglašena konjunkcija daje jako nametanje dok sprječava objektivnost i ističe silinu uma i ega. Jupiter se cijeli mjesec kreće retrogradno i daje nam velike šanse za realnost ostvarenja planova i ciljeva dok od pojedinih osoba traži da se nešto nauči ili da se stvore okolnosti za ponovne šanse koje ste propustili.

Saturn se vraća u svoju kuću i prirodno sjedište Jarca gdje će tranzitirati direktno do 17.12. i konačno napušta Jarca na duži period tj. tek se vraća u 10. mjesecu 2046. godine pa Jarci mogu odahnuti do narednog povratka.

Neptunovo sporo retrogradno kretanje može nam maknuti zavjesu da vidimo jasnije neka događanja, da izađemo iz iluzije i magle. Merkur će biti retrogradan u Raku do 12.7. i zatim kreće direktno. Za to vrijeme mogu se obaviti mnoge stvari na polju kuće i obitelji – od prodaje, renoviranja, kupovine, preseljenja, odvajanja od kuće i obitelji, renoviranja.

U drugoj polovini mjeseca, Sunce će praviti opoziciju s Jupiterom, Plutonom i Saturnom što nam može dati sukobe, frustracije, izazivanje mržnje kod drugih, previše optimizma, hladnoću, rezerviranost, impulzivnost, zapovijedanje drugima i još mnoge stvari što još ovisi o vašem osobnom horoskopu. Mars će cijeli mjesec tranzitirati kroz Ovna i svoje prirodno sjedište praveći u prvoj polovini mjeseca sekstil s Venerom iz Blizanaca, što je dosta povoljno za emocije.

Može biti dosta udvaranja, strasti, zaljubljivanja, flerta, druženja i izlazaka. Merkur iz Raka skoro cijeli mjesec pravi kvadrat s Marsom iz Ovna što može kod mnogih znakova izazivati rasprave, razdražljivost, bijes i tvrdoglavost pa povedite računa da ne kažete ishitreno nešto što kod drugih može izazvati kaos i nemir.

Pun Mjesec i pomrčina je 05. 07. u Jarcu što može izazvati neka sudbinska događanja u karijeri, probleme s nadređenima ili jednim roditeljem. Mlad Mjesec je u Raku 20.7. što u opoziciji s planetima iz Jarca i daje neke nove početke u karijeri, obitelji, s nadređenima.

Emocije su naglašene pa ako ste dosta tolerirali i šutjeli, sada možete jednostavno pokazati sva nezadovoljstva, a i zadovoljstva koja su prikrivana i čuvana. Na samom kraju mjeseca Uran će praviti sekstil s Merkurom pa nam može pomoći putem dobre intuicije i brzih rješavanja problema, dok pojedine osobe dobivaju genijalne ideje i bljeskove uvida. Sunce ulazi u Lava od 22. 07. što nam daje veću energiju, ljubav za životom i veliku kreativnu energiju i samopouzdanje.

Što očekuje pojedinačne znakove?

OVAN

Dragi Ovnovi, vaš vladar Mars je u vašem znaku i sve će prštati od energije, borbe i raznih promjena, kako lijepih tako i manje lijepih. Monotonija i neke stvari koje su gurane u stranu sada će izaći na vidjelo pa se moraju rješavati. Što god da se događalo i kakve god promjene bile, vi ne smijete dozvoliti da to utječe na vas.

Mnogi Ovnovi mogu imati turbulencije u obitelji i karijeri. U drugoj polovini mjeseca mnoge stvari su bolje pa možete više vremena imati za privatne i poslovne stvari koje svakako treba razdvojiti. Više se družite s ljudima koji su vam dragi i koje odavno niste vidjeli. Osluškujte svoj organizam je moguće nestabilno fizičko i mentalno stanje. Čuvajte se povreda.

BIK

Dragi Bikovi, vi imate dobar dio mjeseca za pravljenje planova na duži vremenski rok pa ipak bi bilo bolje da ne budete megaloman, jer može doći do gubitka koncentracije, a i financija. Vi volite pokazati da ste sposobni i izdržljivi, ali ni to se ne može uvijek ispuniti. Neke poslove treba podijeliti i napraviti po etapama. Ako niste sigurni što i kako napraviti potražite pomoć od nekoga tko je stariji i iskusniji od vas.

Bikovi koji su u dugovima trebaju shvatiti da nije rješenje bježati od obitelji i dragih osoba već potražite rješenje bez da se dodatno zadužite. Došlo je vrijeme da svoje emotivne probleme podijelite s partnerom, ovaj put ne dozvolite da partner sve sam rješava ili da čita misli pa iznesite svoje mišljenje i emocije. Naglašena je nervoza uslijed stresa i nekih neriješenih problema. Opustite se.

BLIZANCI

Dragi Blizanci, kod vas su svi termini popunjeni. Mnogi Blizanci se raduju svom novom odabiru posla koji vas čini sretnim i gdje vam nije dosadno i monotono. Nema taštine i zavisti među kolegama, sve se uklapa i lijepo funkcionira uz zajednički rad i trud.

Emotivno, Venera je tijekom cijelog mjeseca kod vas što vas čini dobro raspoloženim i lepršavim dok vam partner pomaže u svemu što god vam treba. Bez obzira što neki kažu za vašeg partnera i vas, vi najbolje znate tko je on i kakve emocije ima za vas. Pojedini Blizanci mogu imati neke nedefinirane zdravstvene probleme pa bi bilo najbolje da se pregledate i saznate što vas muči.

RAK

Dragi Rakovi, sada nije vrijeme za ono što je vezano za posao i nove suradnike, naprosto niste u mogućnosti da kontrolirate. Sami već znate da je stvari bolje napraviti manje i kvalitetnije pa će vas mnogi cijeniti i tako možete izgraditi svoj posao na duže staze, uz kvalitetu i dobre odnose s partnerima.

Mnogi Rakovi mogu imati uspjeha u svemu jer je ovo vaša vladavina i najbolji godišnji period koji trebate iskoristiti. Emotivno, svi Rakovi koji su u partnerskim odnosima i u dugom braku mogu očekivati lijepo iznenađenje koje su naslućivali. Vaš partner se stvarno trudi i uvijek vas želi nasmijati i oraspoložiti kada se najmanje nadate. Kada je zdravlje u pitanju, vrlo bitna stavka je fizička aktivnost i zdrava prehrana pa obratite pažnju na to.

LAV

Dragi Lavovi, ako ste krenuli s novim poslom ili premještajem, to vam može izuzetno odgovarati. Ambijent je vrlo ugodan, jako je važno rasporediti zadatke kako bi međuljudski odnosi bili u harmoniji i dugo potrajali. Kada su emocije u pitanju, ako osjećate nezadovoljstvo, odvojite vrijeme za iskren razgovor i iznesite svoje želje.

Život u zajednici nije dobar ako svatko živi svoj život, jer vi se dajete na sve ili ništa i ne želite umjetni raj, već realnu ljubav, zajednicu i obitelj. Kada je zdravlje u pitanju, vi se ponekad znate ulijeniti pa ste sada odlučili poraditi na fizičkoj aktivnosti.

DJEVICA

Drage Djevice, na poslu imate istomišljenike pa vam je bar s te strane lakše. Možete se organizirati drugačije, a bitno vam je da imate redovnu plaću i normalnije radno vrijeme kako bi imali više vremena za svoje potrebe i potrebe partnera, prijatelja i obitelji.

Emotivno, pojedine Djevice imaju pored sebe neku stariju ili ozbiljnu osobu koju trebaju čuvati, jer vas ona dosta dobro razumije i zna vas kroz priču podignuti ili umiriti. Vi ste se puno promijenili i više ne podnosite rasprave oko nekih stvari, već želite mir i sreću kako bi mogli odlučiti o budućnosti. Kada je zdravlje u pitanju u drugoj polovini mjeseca bi mogli na sistematski pregled.

VAGA

Drage Vage, trenutna situacija na poslu vas ne ispunjava i vi bi željeli nešto mijenjati, ali za to je potrebno neko vrijeme koje vam nitko ne može garantirati. Pojedine Vage jednostavno šute i trpe neku novu situaciju na poslu i čekaju promjene. Emotivno, cijeli mjesec je Mars u vašem polju partnera pa do sklada i harmonije teško dolazi.

Vaš partner jednostavno voli tako, jer onda ne osjeća monotoniju. Ipak ste vi osoba od harmonije i volite mir i uživanje s partnerom. Kada je zdravlje u pitanju onda su moguće infekcije urinarnog trakta i neki problemi vezani za bubrege. Potrebno se posavjetovati sa specijalistom.

ŠKORPION

Dragi Škorpioni, kada je posao u pitanju, moguće je da se ovog mjeseca pojavi klijent koji nije zadovoljan vašom uslugom, ali trebate shvatiti da tko radi taj i griješi ili da ne mogu svi biti uvijek zadovoljni. Uvijek je bilo takvih slučajeva pa vas to ne treba ljutiti ili oneraspoložiti. Jednostavno se i to događa.

Emotivno, također može doći do razočarenja, posebno ako vam je partner nešto obećao, a nije to učinio. Vi ne možete zamisliti da kada vam netko nešto obeća da to i ne napravi, jer je to kod vas normalno i gotova stvar. Kada je zdravlje u pitanju, dosta stresa i puno posla može kod vas izazvati nesanicu, ali i to će proći.

STRIJELAC

Dragi Strijelci, kada je posao u pitanju, neke stvari i ljudi se mijenjaju i ne trebate to shvatiti osobno. Da bi vam karijera ovog mjeseca bila uspješna trebate odvojiti osobne stvari od poslovnih i to je sve. Emotivno, sve se pobrkalo zbog posla pa nikako da odvojite vrijeme za sebe i svog partnera.

Svakako kada odvojite vrijeme za vas i vašu komunikaciju sve može biti puno bolje. Brz način života vam sve više oduzima vrijeme za partnera, prijatelje i obitelj. Kada je zdravlje u pitanju mogući su problemi sa zubima ili nekim starim problemima koji se stalno vraćaju s vremena na vrijeme, a rješenja još nema na pomolu.

JARAC

Dragi Jarci, vi ste naučili uvijek reći ako se ne slažete s nečim pa će tako i sada biti i to s nekim kolegom koji je mnogo iskusniji od vas pa i na većoj poziciji. Kod vas će biti pun Mjesec i pomrčina pa što god da se dogodi ne reagirajte ishitreno ni emotivno. Vi niste od onih koji klimaju glavom i koji se slažu sa svima. Vi volite pošteno i iskreno pa kako bude.

Emotivno, ako ste slobodni budite sigurni da to neće dugo potrajati. Ako se vi ne trudite pronaći partnera, on će vas pronaći, a moguće da vas već duže vrijeme i promatra. Ovo može biti sudbinski mjesec za vas i vaše emocije. Kada je zdravlje u pitanju, strogo povedite računa o higijeni i načinu prehrane, jer vam imunitet u ovom mjesecu nije dobar.

VODENJAK

Dragi Vodenjaci, kada je posao u pitanju cijeli tim treba biti složan i trebate završiti mnoge projekte, papirologiju i zacrtane rokove. Mnogi Vodenjaci sada se mogu svađati i istjerivati pravdu. Svađom ništa ne rješavate, već dogovorom i ustrajnim radom.

Emotivno, vi primjećujete da se voljena osoba promijenila i da je zaljubljenost i strast nestala. Zapitajte se što je dovelo do toga i što ste učinili. Ni vi niste kao prije. Jedino što možete učiniti je da se vratite na početak i tako pokrenete vaš žar ispod pepela. Kada je zdravlje u pitanju, na samom kraju mjeseca možete osjetiti bolove u nogama, grčeve u listovima i lošiju cirkulaciju.

RIBE

Drage Ribe, što se posla tiče sada ne ide baš sve po vašem planu jer su moguće prepreke i kašnjenja. Pojedine Ribe mogu imati i gubitke preko posla pa bi bilo pametno da zatražite pomoć od kolege što bi doprinijelo manjem gubitku. Emotivno, kod vas se uvijek dogodi neki kaos i niste u stanju sve držati pod kontrolom.

Sada u ovom mjesecu nije vam naklonjena ljubav pa će mnoge slobodne Ribe trebati strpljivo sačekati novu priliku u ljubavi. Kada Merkur sredinom mjeseca krene direktno, postoji mogućnost da dobijete ponudu u ljubavi, ali nije sigurno da će vam se to svidjeti. Zdravlje je dosta dobro, prenosi “Atma“.

Facebook komentari