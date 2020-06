“Ženski zmaj”: Nezahtjevna biljka koja će podignuti svaku prostoriju u koju je stavite

Kućne biljke, naime, imaju sposobnost da vam pomognu da se osjećate mirnije, kao i da poboljšate kvalitetu zraka i kreativnost. Pomažu kod tjeskobe jer nas podsjećaju na prirodu i boravak u prirodi koji je sam po sebi smirujući.

Ako već niste, možda je zbog svega navedenog vrijeme da postanete ljubiteljica biljaka, a mi vam možemo pomoći u odabiru najbolje opcije.

Jedna mogućnost je dracena, nezahtjevna biljka poznata i kao ženski zmaj.Ova tropska biljka podrijetlom s Madagaskara jako je popularna kada je u pitanju ukrašavanje interijera jer se lako prilagođava životu u zatvorenom prostoru. Iako briga za dracenu nije zahtjevna, na neke stvari ipak je potrebno pripaziti.

Za početak voli puno svjetlosti, ali ne i direktne sunčeve zrake koje mogu oštetiti biljku, odnosno njezine listove. Nezdrava boja listova posljedica je i premalo svjetlosti.

U rodu dracena više je desetaka vrsta, a najpopularnija kod nas je Dracena Marginata. Ovo drvo godišnje naraste desetak centimetara, dok tijekom svog životnog vijeka može narasti i do tri metra.

Osim direktnih sunčevih zraka ne voli ni propuh i hladnoću. Veliki plus ove biljke je taj da vam neće “zamjeriti” ako je nekad zaboravite zaliti. Ako je, s druge strane, budete prečesto zalijevali, doći će do truljenja korijenja.Dracena voli veću vlažnost zraka, a na to posebno trebate pripaziti tijekom zimskim mjeseci kada grijemo naše domove.

Bitno je znati i da dracenu mogu napasti štetnici, najčešće štitaste uši i crveni pauk, a zaštititi je možete korištenjem insekticida,piše Zadovoljna.hr

Na kraju spomenut ćemo još jednu bitnu karakteristiku ove biljke. Osim što je lijep ukras u domu, dracena je korisna i za zdravlje jer filtrira mnoge unutarnje toksine uključujući i formaldehid.

