Pas i delfin najbolji prijatelji skoro osam godina

Iz tog je razloga delfine željela izložiti što većem broju različitih stvari – uključujući i njeno tada novo štene staro osam sedmica koje ju je svakodnevno pratilo na posao.

– Kad je Gunner prvi put krenuo na pristanište, očekivala sam da će lajati ili se jako uzbuditi, ali učinio je upravo suprotno: samo je legao i gledao – rekla je Blanton. Navodno je ovakvo mirno ponašanje zaintrigiralo Delltu (koja je tada imala četiri godine) koju Blanton opisuje kao “vrlo prijateljski raspoloženu, razigranu i znatiželjnu”.

– Počela sam primjećivati da svaki put kad bih dovela Gunnera, Delta bi bio prvi delfin na pristaništu. Donosio bi mu igračke kao da se pokušava igrati s njim – rekla je.

– Prijateljstvo je s vremenom samo procvjetalo, no kako su oboje sada malo stariji, više se ne viđaju toliko jer me Gunner prati na posao samo nekoliko puta mjesečno – rekla je Maria. Iako se ne viđaju toliko često koliko bi to oni htjeli, Blanton tvrdi da se odmah prepoznaju i da je Delta i dalje uvijek prvi delfin koji ga dođe pozdraviti, piše Insider.

Facebook komentari