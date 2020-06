Sedmični horoskop-Bikovi će biti gladni akcije, baš kao i Blizanci, a koji će u ljubavi biti neodgovorni i neozbiljni

Ovnovi bi trebali obratiti pažnju na tuđe prohtjeve. Ako uoče da ih simpatija odbija ili izbjegava, najbolje je odustati od ofenzive. U ovom razdoblju pametno je poštivati obiteljske obaveze jer bi u suprotnom ugrozili odnose. Njihova profesionalna ambicija mogla bi nauditi drugima, a budu li bezobzirni, netko će im se suprotstaviti.

Alessandra Ambrosio je Ovan, rođena je 11. travnja 1981.Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bikovi su ušli u povoljnije razdoblje. Bit će gladni akcije i raspoloženi za druženje neovisno o broju zaraženih od koronavirusa. Nanizat će mnogo susreta na kavama i večerama. U ljubavi će biti opušteni i lišeni sumnji. Komunikativnost i radoznalost mogle bi ih dovesti do neočekivanog izvora prihoda. Ljubav za dobrim zalogajem navest će ih na neumjerenost, a vaga i ogledalo postat će im mrski neprijatelji.

Blizanci će biti u petoj brzini, nestrpljivi i neuhvatljivi. Poziva za izlazak bit će toliko da će morati odbiti neke drage ljude ili spojiti nekoliko grupa frendova u jednu veliku. U želji da ostave nekoliko opcija otvorenim, u ljubavi će biti neodgovorni i neozbiljni. Trebali bi usmjeriti energiju na realno ostvarive ciljeve, inače će se pogubiti u mnoštvu planova i obaveza. Retrogradni Merkur navodit će ih na brzopletost i neopreznost

Nicole Kidman je Blizanac, rođena je 20. lipnja 1967.Izvor: Profimedia / Autor: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Vladavina Raka sve pripadnike ovoga znaka činit će dobro raspoloženima i velikodušnima. Kontakti s povećanim brojem ljudi ulit će im osjećaj zaštićenosti i uklopljenosti u sredinu. Ako im je veza krhka, spremnost na kompromis pomoći će u prevladavanju teškoća. Trebali bi izbjegavati sukobe i kloniti se naglih poteza. Isplatit će im se stisnuti zube i posvetiti se poslu.

Sve što Lavovi planiraju raditi bit će zabavnije u društvu prijatelja. Neobavezni razgovori ili zajednički izlet bit će idealna terapija opuštanja. U poslovnoj sredini htjet će biti upadljivi, ali time bi mogli privući pozornost nekog kome nisu dragi. Neodgovoran odnos prema zdravlju mogao bi ih skupo koštati. Trebali bi paziti na prehranu i puno se odmarati.

Jennifer Lopez je Lav, rođena je 24. srpnja 1969.Izvor: Profimedia / Autor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Iako se Djevicama može činiti da znaju što je najbolje za oboje, partner neće dijeliti taj njihov stav. Njegovo bi ih protivljenje moglo izbaciti iz takta. Osjete li da im stvari izmiču iz ruku, ne trebaju oklijevati zatražiti pomoć. Suradnici ili stručni prijatelji neće ih ostaviti na cjedilu.

Kraljica Letizia je Djevica, rođena je 15. rujna 1972.Izvor: Profimedia / Autor: PPE / Sipa Press / Profimedia

Vage će neodoljivim smiješkom i ležernošću privući veliko jato udvarača. Za slobodnjake je to odlična vijest, ali Vage teško odolijevaju zovu koketiranja i ako su u vezi. Izmaknu li stvari kontroli, većina krivnje bit će na njima. U pregovorima i obavljanju zadataka trebali bi biti oprezni radi neutraliziranja nepovoljnog Merkurovog položaja.

Škorpione će privlačiti razne vrste humanitarnih projekata. Htjet ćete učiniti nešto za svoju zajednicu. Veliki su izgledi da će pritom upoznati dopadljivog aktivista ili aktivisticu. U većini škorpionskih veza neće biti drame. Ovo je povoljno razdoblje za punjenje baterija.

Prepirka oko nevažne sitnice mogla bi ozbiljno narušiti ljubavni sklad Strijelaca. Treba pričekati da se strasti stišaju pa onda smireno i tolerantno raščistiti stvar. U društvenom životu preporučuje im se da stanu na loptu. Bolje će se osjećati ako pobjegnu od vreve i porade na ugađanju sebi. Ništa im neće pasti iz vedra neba pa će se morati potruditi, a uljudna komunikacija bit će ključ uspjeha. Prije no što se u društvenom životu Jaraca uhvati paučina, trebali bi poduzeti odlučne korake. Kad se nađu u mnoštvu veselih ljudi, shvatit će koliko im je to nedostajalo. Bojazan od pada prihoda mogla bi ih natjerati da se zatrpaju poslovnim obavezama. No strahovi su im preuveličani pa mirno mogu odgoditi neke planove. Možda vjeruju pogrešnoj osobi ili precjenjuju njene sposobnosti.

Ako solo Vodenjaci izađu iz kruga u kojem se inače kreću, spoznat će da i drugdje ima puno zanimljivih ljudi i sadržaja. Pronalaženje novih mjesta i znanaca silno će ih zabaviti. Vezani Vodenjaci živahno će se provesti s voljenim. Nije vrijeme za buntovnost, bolje je odustati od suprotstavljanja ljudima koji dijele dobronamjerne savjete. U crni fond neka posežu samo ako postoji opravdani razlog, a oprema za kampiranje to nije. Nije vrijeme da se ogluše na upozorenja koja im tijelo šalje. Ribe koje su u fazi udvaranja teško će se pomaknuti dalje od prijateljske zone. Budući da ih to neće zadovoljiti, bolje je da se udalje i potraže drugu priliku. Ribe koje su u vezi lako će rješavati sporne situacije. Obavit će poslove koje su odgađale i osloboditi se zaostataka. Moći će se prebaciti na nešto manje urgentno, primjerice na uljepšavanje svog životnog prostora,piše Tportal

