Žene otkrile kako je imati odnos s muškarcima koji nisu baš obdareni

Sve manje od sedam i pol centimetara smatra se mikropenisom. Kako izgleda seks s osobom koja ima mikropenis, ispričali su čitatelji BuzzFeeda koji je prenio njihova iskustva.

1. Kralj izdržljivosti

“Bila sam u vezi s likom koji ima mikropenis i bio je fantastičan u krevetu pa nam to nikad nije bio problem. Brzo smo naučili koji su položaji najbolji s obzirom na njegovu veličinu. Bio je jako izdržljiv i obično bismo se seksali satima. Mislim da je on bio najbolji ljubavnik kojeg sam ikad imala.”

2. Kao igla u plastu sijena

“Bila sam na nekoliko spojeva s tim dečkom i shvatila sam da ima mikropenis kad sam mu odlučila pružiti oralni seks. Budući da mu je penis tako mali, skrivale su ga stidne dlačice, kao da tražim iglu u vrlo čupavom plastu sijena. Pokušali smo se seksati u psećoj pozi, ali nije išlo pa sam ja završila gore. Ispalo je da je zapravo trljao penis o moje bedro i povremeno mi dodirivao vaginu. Nije to bilo moje najbolje seksualno iskustvo, ali nije bilo ni najgore.”

3. Kao mala mrkvica

“Prvi put sam se susrela s mikropenisom na početku fakulteta. To je bio tek drugi penis koji sam vidjela u životu i mislila sam da je moj prvi dečko jednostavno bio jako velik. Tek nakon što sam pitala prijateljice jesu li ikad vidjele penis veličine male mrkvice sam shvatila da imam posla s mikropenisom. Oralni seks je bio odličan i jednostavan jer mi je cijeli stao u usta. Nikad se nismo zapravo poseksali niti smo pričali o tome jer mi je bilo neugodno spomenuti to. Veza nam se nekako samo razvodnila.”

4. Nadoknada

“Kad sam mu gurnula ruku u hlače, ništa nisam mogla naći. Bilo mi je malo neugodno, no on je odmah rekao: Znam da nisam baš velik, ali mogu to nadoknaditi. Kad mi je pružio oralni seks, bilo je nevjerojatno. Definitivno je znao što radi i uživao je u tome. Snošaj sam jedva osjetila, ali potrudio se da doživim orgazam nekoliko puta prije nego što je i počeo.”

5. Analni seks

“Moj bivši s kojim sam bila dvije godine imao je mikropenis. Nije mi to bio problem jer je seks bio odličan. Kad mu je penis bio spušten, jedva da se vidio. Stoga, ne odustajte dok ne probate. Osim toga, s obzirom na njegovu veličinu, to mi je bio najbolji analni seks.”

6. Stenjanje

“Jednom sam bila s jako dragim dečkom, ali kad sam mu stavila ruku u hlače, nisam našla ništa. Odjednom sam napipala neku čudnu kvržicu i tek kad je počeo stenjati, shvatila sam da je to njegov penis. Bio je tako mali da su mi trebala samo dva prsta da ga držim, ali on nije imao komplekse oko toga i bilo mu je super.”

7. Talentiran s prstima

“Jedne noći sam bila s prijateljem od bivšeg. Kad se skinuo, vidjela sam da mu penis nije veći od mog palca. Srećom, bio je jako talentiran s prstima i bilo nam je tako dobro da smo pali na njegovu gitaru koju mi je poslije svirao dok smo se ljubili. Do današnjeg dana, to mi je najromantičniji seks za jednu noć.”

8. Tri centimetra

“Bila sam s likom koji je imao penis dug tri centimetra, ali seks nije bio loš. Nisam dotad imala baš puno iskustva, a zbog veličine njegova penisa bilo mi je puno lakše isprobavati razne položaje. Ne žalim zbog tog iskustva jer sam puno naučila. Napravio je da sve bude lijepo, bez obzira na to što je bio tako malen.”

9. Opterećen penisom

“Bila sam u vezi s prezgodnim dečkom koji se uvijek počeo čudno ponašati čim bih krenula rukama prema njegovim preponama. Kasnije sam saznala zašto. Njegov je penis bio tako malen da se jedva vidio. Bio je doslovno velik kao vrh mog prsta. Bilo mu je neugodno zbog toga, iako se to trudio zaboraviti, ali nije mu baš išlo. Šteta jer mi je bilo odlično s njim, no on je bio toliko opterećen svojim penisom da bi se smrznuo svaki put kad smo bili intimni. Na kraju smo zbog toga prekinuli. Šteta, jer mi se zbilja sviđao,piše Index

