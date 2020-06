Evo šta privlači komarce

Privlači ih vaš Bitno je napomenuti da komarci prate ljude po mirisu. Ženke uključe sva svoja osjetila kako bi odlučile žele li nekoga ugristi ili ne. Ugljikov dioksid koji ljudi izdišu zajedno s raznim hemikalijama stvara miris koji komarci mogu osjetiti i kada su 30 metara udaljeni od čovjeka, tvrdi Bart Knols, biolog koji proučava komarce.

“Svaka osoba ispušta više od 300 različitih kemikalija iz kože, a čak njih 100 nalazi se u dahu”, kaže on.

Privlači ih miris kože

Miris kože na koji reaguju komarci zavisi of njihove vrste. Žuti komarac i tigrasti reaguju na mliječnu kiselinu, a Anopheles vrstu privlače masne kiseline, tvrdi Knols. Mješavina hemikalija i mirisa zavisi zapravo od vas. Šminka, kozmetika, prehrana, pH kože… Sve te stvari čine mješavinu hemikalija, pa vaš miris zapravo zavisi od vas i onome što koristite i jedete. Postoje razne teorije o tome zašto je neka osoba privlačnija komarcima, a mnogi kažu da je to zato što imaju ‘slatku’ krv. Neki vjeruju i da uzimanje vitamina B i bijelog luka ljude čini manje privlačnima ovim kukcima. Knols kaže da ne postoji dovoljno dokaza za to, prenosi Hayat

