Drevni astečki horoskop: Datum rođenja otkriva misterije svakog znaka

Asteci, jedna od najfascinantnijih civilizacija Srednje Amerike, zadužili su svjetsku umjetnost i kulturu na mnogim područjima. Graditeljstvo ovog drevnog naroda privlači brojne avanturiste, dok historičari jos uvijek istražuju okolnosti u kojima su kao narod nestali, a njihova mitologija neiscrpna je inspiracija proučavaocima alternativnih disciplina.

U astečkoj astrologiji postoji 12 znakova, čiji su simboli mješavina biljaka, životinja, objekata i predmeta. Znakovi se smijenjuju po danima. Kad pronađete datum svog rođenja, saznaćete šta ste u astečkom horoskopu.

Dani KROKODILA: januar 4., 16., 18.; februar 2., 14., 26.; mart 10., 22.; april 3., 15., 27.; maj 9., 21.; juni 2., 14., 26.; juli 8., 20.; august 1., 13., 25.; septembar 6., 18., 30.; oktobar 12., 24.; novembar 5., 17., 29.; decembar 11., 23.

Krokodil je simbol sreće i blagostanja. On je početak i kraj svih poslova. Krokodili su samopouzdani, samostalni i drugima predstavljaju oslonac i ulivaju sigurnost. Također, vrijedni su i odgovorni, a te osobine vode ka uspjehu. Vjerni su prijateljima i nikada ne zaboravljaju ni najmanji detalj. Imaju odličnu moć zapažanja i veoma su analitični.

Romantični su i nikad se ne predaju drugoj osobi ako nisu skroz zaljubljeni. Svom partneru daju najbolji dio sebe. Krokodili uvijek traže stabilnu i dugu vezu. Senzualni su i spremni na egzibicije u krevetu da bi seksualno zadovoljili partnera. Generalno su dobrog zdravlja. Treba im dati slobodu da se prepuste svojim osjećanjima. Krokodili se slažu sa danima kuće, kremena, majmuna i jaguara.

Dani KUĆE: januar 5., 17., 29.; februar 3., 15., 27.; mart 11., 23.; april 4., 16., 28.; maj 10., 22.; juni 3., 15., 27.; juli 9., 21.; august 2., 14., 26.; septembar 7., 19.; oktobar 1., 13., 25.; novembar 6., 18., 30.; decembar 12., 24.

Kuća je simbol materinstva, zato su ove osobe materijalisti. Vole biti kod kuće i tu se najbolje zabavljaju. Veoma se brinu o finansijskom i emotivnom blagostanju članova porodice i smatraju da su obavezni da se staraju o njihovoj zaštiti i bezbjednosti. Treba im duševni mir i originalnost, kao i posao u kome mogu slobodno ispoljiti svoje sposobnosti. Emocije su im snažne, ekstrovertni su i nikad ne zadržavaju za sebe ni pozitivna ni negativna osjećanja. Vole intenzivno i nikad se ne osvrću kad ih jednom razočarate. Kuće su također nestabilne i nepredvidljive osobe. Pomalo su sumorne prirode i zato traže samoću u svom skloništu.

Potrebno im je da osjete ljubav ljudi koji ih okružuju. Ljubav bez znatne doze romantike je za njih beznačajna. Karakter im se drastično mijenja kad se nađu pred problemom koji zahtjeva rješenje. Kuća se slaže sa zmijom, trskom, zecom, orlom i drugim kućama.

Dani CVIJETA: januar 6., 18., 30.; februar 4., 16., 28.; mart 12., 24.; april 5., 17., 29.; maj 11., 23.; juni 4., 16., 28.; juli 10., 22.; august 3., 15., 27.; septembar 8., 20.; oktobar 2., 14., 26.; novembar 7., 19.; decembar 1., 13., 25.

Cvijet je simbol igre i zato se pripadnici ovog znaka ne boje donositi odluke odluke koje bi eventualno mogle promijeniti tok njihovih života. Veoma su senzitivni, umjetnički nastrojeni i ljubitelji zadovoljstava i poroka. Dosadi im obavljanje nezanimljivih i rutinskih poslova, jer tu nema ničega što bi ih motivisalo. Cvjetovi imaju snažnu intuiciju koja im može pomoći da izbjegnu mnoge probleme i nerviranja, samo ako je poslušaju. Veoma su zatvoreni, teško im je da ispolje osjećanja ili da priznaju da imaju problem. Izgledaju izmučeno, iako im je srce puno ljubavi i nježnosti. Trebaju im ljubav i pažnja. Maštoviti su i originalni ljubavnici, koji od svog partnera stalno očekuju iznenađenja, inače im dosadi i bivaju razočarani. Trebalo bi da nauče kontrolisati svoju narav, kao i da svoje vreme bolje planiraju. Cvjetovi se slažu sa pripadnicima znaka trske, zeca, psa, majmuna, jaguara i jelena.

Dani ZMIJE: januar 7., 19., 31.; februar 5., 17., 29.; mart 1., 13., 25.; april 6., 18., 30.; maj 12., 24.; juni 5., 17., 29.; juli 11., 23.; august 4., 16., 28.; septembar 9., 21.; oktobar 6., 15., 27.; novembar 8., 20.; decembar 2., 14., 26.

Zmija je simbol plodnosti. Ovi ljudi vjeruju u dugoročno planiranje kao ključno za dobrobit u budućnosti. Zmije imaju talenta za poslove koji donose veliku zaradu. Nije ih lako slomiti. To su odvažni ljudi koji se hrabro bore i skoro nikad se ne predaju, prije svega zato što nikad ne ulaze u bitku u kojoj ne mogu pobijediti. Privlače ih okultne nauke. Imaju bliske veze sa roditeljima i prijateljima. Potrebno im je da budu u centru pažnje gdjegod da su jer uživaju kad im se drugi dive. Zavodljivi su kada žele da to budu, naročito kada pokušavaju doći do nečega što silno žele. Kao ljubavnici su nestabilni jer nikad ne znaju tačno šta hoće. Zmije se dobro slažu sa orlovima, psima, zmijama i jaguarima.

Dani JELENA: januar 8., 20.; februar 1., 6., 18.; mart 2., 14., 26.; april 7., 19.; maj 1., 13., 25.; juni 6., 18., 30.; juli 12., 24.; august 5., 17., 29.; septembar 10., 22.; oktobar 4., 16., 28.; novembar 9., 21.; decembar 3., 15., 27.

Jeleni su živahni ljudi koji brzo misle, puni optimizma i radosti. Dobri su i ljubazni, pričljivi i vole mir. Vole imati mnogo prijatelja i znaju ćaskati u svakom društvu. Ipak, sve je to samo površinski, jer im je u suštini teško da vjeruju ljudima. Efikasni su na poslu. Ambicioznost im pomaže na putu do poslovnog uspjeha i postizanja visokih ličnih ciljeva. Vole biti u direktnom kontaktu sa prirodom. Stidljivi su ljubavnici, zato nikad ne daju najbolje od sebe, niti umiju do kraja da uživaju u vezi. Kada se zaljube, nikad nisu sigurni da im je ljubav uzvraćena, i zbog tog straha im mnoge veze propadaju. Veoma su osjtljivi i zato ih je lako povrijediti. Jeleni su kompatibilni sa osobama rođenim u znaku psa, jaguara, majmuna, cvijeta i zeca.

Dani JAGUARA: januar 9., 21.; februar 7., 19.; mart 3., 15., 27.; april 8., 20.; maj 2., 14., 26.; juni 7., 19.; juli 1., 13., 25.; august 6., 18., 30.; septembar 11., 23.; oktobar 5., 17., 29.; novembar 10., 22.; decembar 6., 16., 28.

Jaguar je simbol sunca, dobrog srca, dobrog zdravlja, istrajnosti, uspjeha i sreće. Pripadnike ovog znaka privlače moć i slava. Ne podnose greške niti mogu da gledaju druge kako im kvare planove ili uništavaju stvari. Odlični su organizatori i savršene vođe, koje nikad ne rizikuju ako nisu sigurni u uspjeh. Hrabri su i vole da se ljudi dive njihovom heroizmu. Veoma su senzualni i u vezama izuzetno romantični. Iskreni su, otvoreni i ljubomorni u vezi. Uvijek im je potrebno da znaju da imaju kontrolu. Umiju biti previše zahtjevni prema sebi samima i ljudima oko sebe. Jaguar se slaže sa krokodilom, trskom, zecom i jelenom.

Dani TRSKE: januar 10., 22.; februar 8., 20.; mart 4., 16., 28.; april 9., 21.; maj 3., 15., 27.; juni 8., 20.; juli 2., 14., 26.; august 7., 19., 31.; septembar 12., 24.; oktobar 6., 18., 30.; novembar 11., 23.; decembar 5., 17., 29.

Trska je simbol vedrine i mudrosti. Ovo su veseli i inteligentni ljudi. Imaju stalnu potrebu za duhovnošću, umjetnošću i radošću. Pozitivni su i ne brinu puno o materijalnom bogatstvu, njihova sreća je daleko iznad toga. Veoma su nezavisni i ponosni na to. Vješti su sa riječima i novac do njih lako dolazi. Trske su bolji prijatelji nego ljubavnici, iako imaju karakteristicčn šarm i harizmu. Vole iznenađenja i vole prijatelje i rodbinu obradovati poklonima i detaljima. Ne vole da se dosađuju i zato se uvijek zanimaju nečim. Hiroviti su u ljubavi i ljubavniku se rijetko predaju i dušom i tijelom. Potrebno im je da budu slobodni i svojevoljno donose odluke. Trske se dobro slažu sa kremenovima, jaguarima, cvjetovima i kućama.

Dani ZECA: januar 11., 23.; februar 9., 21.; mart 5., 17., 29.; april 10., 22.; maj 4., 16., 28.; juni 9., 21.; juli 3., 15., 27.; august 8., 20.; septembar 1., 13., 25.; oktobar 7., 18., 31.; novembar 12., 24.; decembar 6., 18., 30.

Ovaj znak je povezan sa Mjesecom, tako da zečevi nikad ne saznaju šta su to finansijski problemi. Ovo su vrijedni ljudi koji znaju nanjušiti novac. Vole luksuzne stvari, na koje znaju potrošiti čitavo bogatstvo. Ipak, znaju i da ga čuvaju ‘za crne dane’. Nisu dobri šefovi, ali su odlični savjetnici i saradnici. Uspješni su poslovni ljudi i vješte diplomate. Prijatni su, ljubazni i prijateljski nastrojeni dok se drugi odnose tako prema njima. Puni su energije i stalno prave planove za budućnost. Nevjerni su u ljubavi. Vole mijenjati partnere i domove više puta tokom života, mada imaju tolerantan i romantičan odnos sa partnerom prema kome su pažljivi. Ali, vremenom im dosadi i počnu da se menjaju. Ipak, više pažnje posvećuju emocijama nego seksu. Zečevi su neumorni perfekcionisti koji se svim silama bore za ostvarivanje ciljeva. Zec se dobro slaže sa ljudima rođenim u znaku jelena, zmije, jaguara i psa.

Dani ORLA: januar 12., 24.; februar 10., 22.; mart 6., 18., 30.; april 11., 23.; maj 5., 17., 29.; juni 10., 22.; juli 4., 16., 28.; august 9., 21.; septembar 2., 14., 26.; oktobar 8., 20.; novembar 1., 13., 25.; decembar 7., 19., 31.

Orao je blisko povezan sa Suncem, zvijezdom koja mu daje hrabrost, sreću i ljepotu. Voli moć i uticajnost. Odličan je šef, koji rizikuje ali zna da osigura pobjedu. Previše je impulsivan i strastven i dozvoljava da mu instinkti upravljaju razumom. Pun je energije i vitalnosti i ne može da se smiri ni na minut. Vodi računa o svojim prijateljima i izdaja ga može jako povrijediti. Treba mu mnogo vremena da preboli jak udarac sudbine. Kad je ljubav u pitanju, nestrpljiv je i emocije su mu intenzivne. Stabilnost orlova u potpunosti zavisi od njihovog ljubavnog života. Orao je previše ponosan i pomalo pohlepan, trebalo bi da nauči da pomalo i daje u životu. Dobro slaže sa osobama rođenim u znaku zmije, psa i orla.

Dani MAJMUNA: january 1., 13., 25.; februar 11., 23.; mart 7., 19., 31.; april 12., 24.; maj 6., 18., 30.; juni 11., 23.; juli 5., 17., 29.; august 10., 22.; septembar 3., 15., 27.; oktobar 9., 21.; novembar 2., 14., 26.; decembar 8, 20.

Ovo su veseli ljudi koji emituju pozitivnu energiju i znaju kako da pridobiju tuđe povjerenje. Majmun je originalan i kreativan, njegova bujna mašta traži otvoren put do ostvarivanja fantazija, inače ga obuzima dosada i postaje frustriran. Odličan je prijatelj, ali sebičan u ljubavi. Ne pristaje na partnerove zahtjeve jer ne voli odricanja. Ipak, majmun se emotivno vezuje za svoje partnere. On uvijek ima nešto novo i drugačije da ponudi. Važna mu je komunikacija u vezi i da osjeća podršku i razumijevanje od partnera. Novac ne štedi. Rođeni u ovom znaku dobro se slažu sa krokodilima, jelenima, zečevima i drugim majmunima.

Dani KREMENA: januar 2., 14., 26.; februar 12., 24.; mart 8., 20.; april 1., 13., 25.; maj 7., 19., 31.; juni 12., 24.; juli 6., 18., 30.; august 11., 23.; septembar 4., 16., 28.; oktobar 10., 22.; novembar 3., 15., 27.; decembar 9., 21.

Kremen je simbol žrtve, ambicije, kretivnosti i hrabrosti. Jaka je ličnost i ima snagu volje. Postavlja sebi visoke ciljeve i upušta se u rizične poduhvate, za koje drugi nemaju smjelosti. Potreban im je posao na kome bi morali mnogo da razmišljaju i analiziraju, gdje bi njihova mašta mogla doći do izražaja. Požrtvovani su i vrijedni. Ne znaju reći NE prijateljima čak i kad se to protivi njihovim principima. Odlični su ljubavnici, strastveni. Brižni su i nježni prema svima oko sebe. Uvijek se plaše promjena i svega što im može ugroziti sigurnost. Znaju da budu plahoviti, ali autoritativni i ponekad grubi. Da bi se bolje osjećali, potrebno je da ponekad otvore dušu. Najbolje se slažu sa osobama rođenim u znaku krokodila, jelena, zeca i majmuna.

Dani PSA: januar 3., 15., 27.; februar 13., 25.; mart 9., 21.; april 2., 14., 26.; maj 8., 20.; juni 1., 13., 25.; juli 7., 19., 31.; august 12., 24.; septembar 5., 17., 29.; oktobar 11., 23.; novembar 4., 16., 28.; decembar 10., 22.

Pas je simbol vjernosti i dobrote. Ovo su veoma intuitivne osobe koje znaju slušati i spremni su da drugima daju najbolje od sebe. Dosta vremena provode u razmišljanju i analiziranju, i perfekcionisti su. Pošto ne žele da njihov privatan život trpi, potreban im je miran posao bez stresova. Oprezni su i ne vole da se upuštaju u neočekivano. U ljubavi mogu biti hladnokrvni i da se ne vezuju, pošto se plaše da ne budu povrijeđeni. Veoma su izbirljivi pri izboru partnera. Ne vole se upuštati u kratkotrajne veze. Mogu dobro funkcionirati sa rođenima u znaku zeca, orla, kremena i jelena.

