Kako prepoznati simptome neplodnosti i liječiti ih: Evo šta je ključno za rješavanje ovog frustrirajućeg i teškog problema!

To je sasvim prirodno, jer za trudnoću morate biti fizički i psihički spremni. Međutim, alarm za uzbunu javlja se kada to vreme postane predugo. Ako trudnoća izostane i nakon godinu dana pokušavanja – a pritom vi i vaš partner imate redovne odnose –ginekolozi se slažu da je reč o bračnoj neplodnosti. Od svih slučajeva steriliteta, u 40% je uzrok ženska neplodnost.

Sve veći broj žena se suočava sa ovim problemom, a da bi se on sa sigurnošću utvrdio i uspešno lečio, ključno je da se na vreme obratite lekaru. U prilog tome ide i podatak da u proseku 65% parova koji otkriju problem na vreme, uspeju da ostvare potomstvo nakon odgovarajućeg lečenja.

Da bi prevazišle ovaj izazov i ostale u drugom stanju, ženama su danas na raspolaganju brojne metode. Osim terapije koju prema uzroku steriliteta odredi ginekolog, mnoge se okreću i prirodnim metodama koje uključuju, pre svega, zdrav životni stil.

Sve je više žena koje su se uverile i u pozitivne efekte prirodnih preparata kao što je peruanska maka, tako da u prevazilaženju ovog izazova imaju i proverene saveznike.

Najvažnije od svega jeste da se utvrdi pravi uzrok neplodnosti.

Čak i pre nego što primete da pokušaji začeća ostaju bezuspešni, većina žena može uočiti signale koji upućuju na moguće probleme sa sterilitetom.

Prepoznajte na vreme najčešće uzroke ženske neplodnosti

Neki od značajnijih faktora koji utiču na žensku nepolodnost su pre svega godine starosti, genetske predispozicije i ozbiljnija stanja kao što su kancerogene bolesti.

Pokazalo se da na plodnost žene utiču i psihički problemi, pa poteškoće sa začećem nastaju i usled pojačane napetosti, nervoze i dugotrajne izloženosti stresu. Međutim, uzroci steriliteta često su dosta kompleksni. Neka stanja ženama mogu godinama zadavati muke, sa simptomima koji direktno ukazuju na probleme sareproduktivnim zdravljem.

Neki od najčešćih simptoma su:

Hormonski poremećaj

Nepravilan rad hormona ima brojne uzroke, a glavni simptomi uključuju neredovne menstrualne cikluse, gojaznost, poremećaj rada štitne žlezde ili poremećaj ovulacije.

Analize krvi tada pokazuju povećane ili smanjene nivoe najvažnijih ženskih hormona (estrogena, progesterona i prolaktina).

Često je u krvi manji i nivo Antimilerovog (AMH) hormona, po kome se utvrđuju rezerve jajnih ćelija.

Sindrom policističnih jajnika (PCOS)

Žene sa ovim sindromom imaju različite simptome, a može ih uzrokovati poremećaj u radu hormona, poremećaj metabolizma ili nepravilno lučenje insulina.

Najčešće su to gojaznost, neredovne menstruacije, izražena maljavost, problemi sa aknama i poteškoće sa začećem.

PCOS

PCOS je ozbiljan poremećaj koji zahteva promenu životnih navika (pre svega u ishrani i vežbanju) i terapiju koju određuje lekar.

Kod nekih žena se nakon lečenja menstruacija i ovulacija postepeno stabilizuju i ostaju redovni. Drugima se, da bi mogle da zatrudne, savetuje vantelesna (in vitro) oplodnja.

Kod žena sa ovom bolešću simptomi mogu, ali i ne moraju biti prisutni. Endometrioza znači da tkivo koje oblaže unutrašnjost materice (endometrijum) raste izvan nje, i to najčešće u jajnicima i drugim delovima abdomena.

Neki od simptoma koji ukazuju na endometriozu su bolni seksualni odnosi, bolovi u karlici kao i obilne i bolne menstruacije. Žene koje na vreme otkriju endometriozu i započnu odgovarajuću terapiju, kasnije imaju i veće šanse za začeće.

Miomi i polipi na materici

Izrasline u šupljini materice takođe mogu uticati na uspešnost začeća.

Procedura koja se koristi u njihovom otkrivanju i uklanjanju naziva se histeroskopija, a ukoliko je potrebno, lekar će odrediti i neki drugi vid terapije.

Nekvalitetne jajne ćelije. Ovaj problem se otkriva isključivo ginekološkim pregledom, jer ne postoje simptomi koji bi ukazali na njega.

Jajne ćelije prirodno gube na broju i kvalitetu posle 35. godine, a pored odgovarajuće terapije, trudnoća se može ostvariti i vanteleskom oplodnjom.

Nedovoljna prohodnost jajovoda

Kada jajovodi nisu dovoljno prohodni, dolazi do poteškoće prilikom oplodnje jer spermatozoidi ne stižu do jajne ćelije. Takođe, i embrion tada teže dolazi do materične šupljine.

Do ovog stanja najčešće dolazi zbog zapaljenja, endometrioze, priraslog tkiva posle operacije slepog creva ili cista na jajnicima, ali i u slučaju seksualno prenosivih bolesti i vanmaterične trudnoće.

Slaba prohodnost jajnika takođe nema simptoma, a šanse za trudnoću se mogu uvećati operacijom ili uklanjanjem oštećenih jajovoda pre vantelesne oplodnje.

Problemi sa ovulacijom

Žene kojima je ustanovljena neplodnost redovno se suočavaju sa ovim problemom. Do njega dolazi kada jajna ćelija u jajnicima ne sazri, ili kada jajnici ne mogu da ispuste zrelu jajnu ćeliju u jajovod.

Najčešći simptom je neredovan menstrualni ciklus sa obilnim krvarenjem. Žene mogu primetiti i da im izostaju neki od simptoma PMS-a (bol u grudima ili naduvenost).

Šta ako su znaci neplodnosti neuočljivi i skriveni?

Postoje slučajevi kada sterilitet ima ređe uzroke. Njih je zato i teže prepoznati, jer se neplodnost javlja kao posledica problema sa imunitetom ili su njeni uzroci neobjašnjivi.

U prvom slučaju, ženski imunitet proizvodi antitela koja otežavaju spermatozoidima da stignu do jajne ćelije i oplode je. Dešava se i da imuni sistem žene odbaci posteljicu i plod. Ovo je inače dosta redak poremećaj koji se može otkriti pomoću specijalnih testova, a uzroci neuspele trudnoće povezani su sa autoimunim ili naslednim bolestima.

Iako su faktori koji izazivaju sterilitet brojni, ponekad je nemoguće odrediti bilo kakav poznati razlog. Stručnjaci tada govore o neobjašnjivim uzrocima neplodnosti.

Zato je važno da znate da na probleme sa sterilitetom utiče i životni stil, kao i određene navike kao što su: pušenje, alkohol i prekomerna upotreba kofeina, upotreba narkotika, dugotrajno korišćenje lekova protiv otoka i upala, neuhranjenost ili gojaznost.

Kako lečiti ženski sterilitet?

Lečenje neplodnosti kod žena pre svega zavisi od njenih uzroka, ali prednost uvek imaju prirodne metode.

Ako se utvrdi da je to potrebno, lekar će predložiti procedure kao što su inseminacija, stimulisanje ovulacije ili vantelesna oplodnja. Kada govorimo o prirodnim načinima lečenja, oni pre svega uključuju prilagođavanje navika u ishrani. Ako ishranom i štetnim navikama unosite previše toksina, vaša jetra neće moći pravilno da ih preradi. Tada se višak toksina taloži u materici i jajnicima, a prvo što treba da uradite je da izbacite alkohol, duvan i hranu koja sadrži veštačke aditive, antibiotike, pesticide i veštačka đubriva.

Preporučuje se da smanjite unos kofeina (najviše do 2 šoljice kafe dnevno), kao i da proverite da li imate netoleranciju na određene namirnice.

Pošto organizam tada ne može da obradi sastojke na koje ste netolerantni, oni će se u telu taložiti kao toksini. Takve namirnice bi takođe trebalo da izbacite iz ishrane.Umesto njih, vaši obroci treba da sadrže sveže voće i povrće, žitarice od celog zrna i namirnice bogate mineralima i antioksidansima. Preporučuje se da u ishrani koristite hladno ceđena biljna ulja (maslinovo, sojino, kokosovo, bundevino i laneno ulje), jer su ona bogata esencijalnim masnim kiselinama.

Za žene je posebno važno da konzumiraju namirnice kao što su integralni pirinač, mahunarke, ćureće meso, losos, pečurke i citrusi, budući da su bogate vitaminom B5. Savetuje se i pojačani unos vitamina B12, koga najviše ima u jajima, mesu, džigerici i ribi.

Prirodni saveznici u borbi protiv steriliteta

Postoje određene namirnice koje, kada se redovno i pravilno konzumiraju, na prirodan način mogu poboljšati plodnost prirodnim putem.

U prirodnoj borbi protiv steriliteta pomažu i zeleno lisnato povrće, lešnici, bademi i matični mleč. Pokazalo se da na plodnost, pogotovo kod žena, pozitivan uticaj ima i heljda koja je bogata proteinima i drugim važnim sastojcima.

Uz određenu terapiju ili proces vantelesne oplodnje, povećavaju se i šanse za trudnoću.Evo i kako da najbolje iskoristite blagotvorna svojstva pojedinih namirnica:

Med kao prirodan lek za sterilitet

Ženama se med preporučuje kao prirodan lek za sterilitet. Dovoljno je da u pola kilograma domaćeg umešate 50 grama cimeta u prahu, i ovu mešavinu uzimate ujutru uz čašu mlake vode.

Nakon 15 dana konzumiranja napravite 15 dana pauze, i posle toga ponovo počnite sa korišćenjem.

Cimet za prirodno lečenje ženskih problema

Ova namirnica se pokazala efikasnom u prirodnom lečenju policističnih jajnika, endometrioze i amenoreje (izostanka menstruacije).

Možete ga koristiti uz žitarice, salate i poslastice, a preporuka je da to bude najviše 2 kašičice dnevno.

Čaj od cimeta napravite tako što ćete u čašu tople vode umešati jednu kašičicu i piti ga u toku dana.

Urme za poboljšanje plodnosti

Pošto sadrže velike količine vitamina i minerala, urme su odličan izbor za žene koje planiraju da zatrudne.

Za napitak od ovog voća sameljite 10 do 12 urmi očišćenih od koštica i pomešajte sa 2 kašice seckanog korena korijandera.

Dodajte ovoj smesi još 2 šolje mleka i kuvajte dok ne provri.

Ohlađeni napitak konzumirajte jednom dnevno.

Nar za poboljšanje ženske plodnosti

Još jedna supernamirnica za poboljšanje ženske plodnosti poznata je po svojim blagotvornim efektima na prokrvljenost materice.

Osim u prirodnom obliku ili kao sveže ceđeni sok, možete pripremiti i prah od semena i kore nara koji ćete čuvati u staklenoj tegli.

Razmutite pola kafene kašičice u toploj vodi i pijte ovaj napitak nekoliko nedelja ujutru i tokom dana.

Žuti noćurak za hormonski balans

Ova lekovita biljka poznata je po svom pozitivnom uticaju na uspostavljanje hormonske ravnoteže. Najbolje dejstvo ima ulje žutog noćurka, koje možete naći u apotekama i konzumirati prema uputstvu proizvođača.

Peruanska maka za povećanje plodnosti

Kao jedna od najpoznatijih biljaka sa lekovitim svojstvima, peruanska maka pomaže i kod povećanja plodnosti i kod lečenja različitih stanja koja uzrokuju sterilitet. Najčešće se koristi kao prirodni suplement.

Koje su još najpoznatije prirodne metode za lečenje steriliteta?

Pored promene životnog stila kao neizostavnog dela lečenja neplodnosti, pojedine žene se odlučuju i na takozvane alternativne metode.

Od tih metoda najpoznatije su:

Homeopatija: kod homeopatskog lečenja terapija se prepisuje na osnovu fizičkih simptoma, ali i prema psihološkim i emocionalnim osobinama. Iako značajno može pomoći ženama koje planiraju trudnoću, sa ovom vrstom lečenja potreban je i oprez. Naime, ne mora svaki homeopatski lek odgovarati svakoj osobi, pa se zato lekovi prepisuju u zavisnosti od celokupnog stanja organizma.

Akupunktura: ova stara kineksa tehnika pre svega pomaže u poboljšanja cirkulacije, imuniteta i rada endokrinog sistema. Poznata je po tome što oslobađa od napetosti i stresa, i preporučuje se u slučajevima kada na probleme sa plodnošću utiču psihički faktori (takozvani psihogeni sterilitet).

Ipak, pre nego što se odlučite na alternativne metode konsultujete svog lekara. Većinu uzroka neplodnosti moguće je rešiti odgovarajućom terapijom ili medicinskim procedurama, a dobra vest je da većina parova, uz dovoljno upornosti i strpljenja, na kraju uspe u svom cilju da ostvari potomstvo,piše Stil

