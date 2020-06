Koji horoskopski znak je simbol za ljudskost

Vaga je jedini znak zodijaka koji nema totemski znak životinje. Simbolni znak Vage je pčela. Ona predstavlja simbol pametnih i marljivih ljudi koji su snažni i jedinstveni.



1. Pravda

Kada prolaze kroz težak period ili imaju određene probleme, ljudi se uvijek obraćaju Vagama. To je najčešće zbog toga jer Vaga prvo sagledava suštinu problema, prije nego što da savjet. Možda neće riješiti tuđi problem u cjelosti, ali je tu da pruži pažnju i psihološku podršku koja je i najčešće potrebna.

Za Vagu nema ništa neprijatnije od negativnog uticaja okruženja. One smatraju da okruženje mora biti uravnoteženo sa dobrom energijom.

Ako postoji sukob, Vage će mu pristupiti tako što će da sagleda problem iz svih uglova.

Za Vage se često kaže da su izuzetno pravične jer one nikad ne biraju jednu ili drugu stranu i uvijek pokušavaju da istjeraju pravdu na vidjelo.



2. Šarm

Vagu je lako voljeti jer je toliko šarmantna. Ona ima sposobnost da natjera druge da se osjećaju posebno, razumije osjećanja i emocije drugih ljudi, pruža im radost i optimizam.

Vage imaju odličnu percepciju i teže održavaju dugoročne odnose sa partnerom. Ne vole ljude složenog načina ponašanja. Vjeruju da bi trebalo da nauče da čitaju osobu iznutra, a ne da procjenjuju druge na osnovu ponašanja i govora.

Vage ne znaju da kažu ‘ne’ što ih dovodi do nemogućih i stresnih situacija. One žele da udovolje svima i to ih ponekad ubija.

3. Osjetljivost

Vage su izuzetno osjetljive prema ljudima iz okruženja. Čak i kada se svađaju sa nekim one će u potpunosti razumijeti i suprotni stav. Vage ne vole da se ljute, ali kada dođe do tog momenta, bolje je da pobjegnete jer se sprema oluja. One znaju izuzetno brzo da planu, ali isto tako se brzo i stišavaju. Uvijek žale što su reagovale burno i nepromišljeno.

4. Romantika

Vaga voli svim srcem. Ako imate dovoljno sreće da vas zavoli jedna Vaga, onda morate da znate da takvu ljubav više nigde nećete naći. Vaga ne vjeruje u ljubav na prvi pogled.

Vrlo je oprezna u traženju dugoročnih veza. Iako veoma lako privlači partnere, veoma je probirljiva i prijateljski raspoložena. Vaga je u stanju da voli više osoba, jer ima srce sa bezgraničnom ljubavlju.

5. Društveni leptir

Niko se ne može bolje izvući iz neprijatne situacije od Vage. Ona je veliki diplomata i ima nevjerovatnu moć da se izvuče iz svih nemogućih situacija. Voli da je okružena ljudima. Vaga je kreativna duša.

Predodređena je da se lako penje merdevinama uspjeha, želi da nauči više i ne zadovoljava se osrednjošću.

Bez obzira koliko volite da budete u njihovom društvu, morate da shvatite da Vagi treba usamljenost.

6. Ljepota – spolja i iznutra

Vagom vlada Venera – boginja ljepote i ljubavi. Vaga cijeni ljepotu u svemu, bilo da su to ljudi, umjetnost, muzika ili partnerski odnosi, piše “Ezoterija“.

