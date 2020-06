Bila je predebela i svi su joj se rugali, a danas obara s nogu: Smršala uz najobičniju dijetu, sad grmi kako izgleda

Ova djevojka iz Njemačke u jednom trenutku imala je 115 kilograma i onda je rešila da je dosta. Skinula je 45 kilograma, a motivacija su joj, kaže, bila sjećanja na to kako su je maltretirali.

”Najgore sjećanje koje imam je na jednog dječaka iz odjeljenja koji me je stalno bockao olovkom u stomak i govorio mi da je nemoguće da me boli kada mi je stomak ogroman”, priča Angelina. Onda su uslijedile i primjedbe članova šire porodice, i to na račun njenih “ogromnih butina”. To je bilo 2015. godine, i nakon godina propalih dijeta, odlučila je da promijeni životni stil, i kilogrami su se istopili i što je najvažnije nisu se vratili.

Ovo je njen režim ishrane: doručak preskače, a jede dva puta dnevno, jednom oko pet i jednom oko devet.

Prijavila se za učešće u njemačkoj emisiji “Supermodeli sa oblinama” i tamo završila među prvih 30 što joj je lansiralo karijeru. Danas radi kao plus sajz manekenka i instagram blogerka.

