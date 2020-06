Pravilno održavanje orhideja: Česte greške zbog kojih ove “osjetljivice” lako uvenu

1. Ne vodimo računa o vrsti orhideje Postoji više vrsta orhideja i svaka će različito reagirati na vremenske uvjete i okolinu u kojoj se nalazi. Tako postoje vrste koje vole više vode te one koje vole što manje vlage i potrebno ih je maksimalno isušiti prije novog zalijevanja. Isto vrijedi i za temperaturu zraka.Od niske i srednje do visoke temperature – različite vrste različito podnose Celzijuse. Informirajte se o tome koju vrstu orhideje posjedujete kako biste se mogli pravilno brinuti za nju. Najrasprostranjenija orhideja, ona na koju najčešće nailazimo u trgovinama, takozvana je moljac-orhideja ili orhideja leptirica (lat. Phalaenopsis) koja je naziv dobila zato što vizualno podsjeća na raširena krila (noćnih) leptira. One preferiraju konstantnu temperaturu od 18-20 Celzijevih stupnjeva, malo lakše podnose višu temperature i manje vlage.

2. Koristimo krive tegle Kada uzgajate “phalaenopsis” orhideju, potrebno je posaditi ih u prozirnim posudama kako biste zelenom korjenju omogućili nesmetan proces fotosinteze. Vrste “dendrobiums” i “cymbidiums” nemaju fotosintetičko korijenje pa ih možete posaditi i u neprozirne tegle. Vrsta poznata pod nazivom “vanda” uopće ne treba teglu i može se uzgajati u praznoj vazi ili na žicama.

3. Presađujemo orhideje u prevelike tegle Orhideje se u pravilu presađuju kada primijetite da je korijenje napunilo teglu, a pogotovo ako već izviruje preko ruba tegle. Nikako je ne smijete držati u istoj tegli dulje od dvije godine jer orhideja ne smije više od dvije godine provesti u istom kompostu.Kada je presađujete, vodite računa o veličini tegle jer se u prevelikoj kompost neće stići osušiti dovoljno brzo i korijen orhideje će zbog toga trunuti. Koristite teglu koja je samo malo veća od one u kojoj ste je do tada držali. 4. Previše ih zalijevamo Orhideje nikad ne smijete previše zalijevati jer je njihov korijen jako osjetljiv i lako počne truliti zbog previše vlage,piše Infpult

Mnogi ih vole malo tuširati u kadi i na taj način im dati dovoljno vlage, a još jedna metoda je da brzinski potopite teglu u vodi i zatim je objesite kako bi se iscijedio višak vode. 5. Krivo svjetlo Većina orhideja voli puno svjetlosti i svijetla okruženja, ali nikako ne vole direktno jako svjetlo. Držite ih podalje od direktnog jakog sunca koje može spržiti njihove listove.

