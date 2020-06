Astrologija / Pred nama je rijedak nebeski događaj: Moćni mladi Mjesec i pomrčina na suncostaj najavljuju teške sedmice

Svaki mlađak donosi novu energiju za preobrazbu, ali onaj koji je povezan sa suncostajem na nula stupnjeva Raka posjeduje osobitu moć. Opisana konfiguracija utjecat će najviše na pitanja poroddice, susjedstva, naroda i rase.

Budući da je u ovom razdoblju pet planeta retrogradno, izgledan je sraz prošlosti i budućnosti, odnosno konzervativnih i avangardnih pogleda, koji ne moraju biti bolji po društvo. Sukobi između ideološke desnice i ljevice, suverenista i globalista, mogli bi se dodatno zaoštriti, a davno započete bitke ući u novu fazu. Njihovi će ishodi odrediti i buduća kretanja.

Ljetni suncostaj ujedno otvara vrata vladavine Raka. Zodijački znakovi nisu zviježđa, nego isječci ekliptike od po 30 stupnjeva, od kojih prvi počinje na 0 stupnjeva Ovna, četvrti na 0 Raka, sedmi na 0 Vage i deseti na 0 Jarca. To su kardinalne tačke zodijaka i ključni trenuci ciklusa godišnjih doba. Od prvog dana razdoblja Raka, Sunce se počinje spuštati po ekliptici, što uzrokuje skraćenje dana.

Istovremeno se na južnoj polutki događa obrnuta pojava jer je na suprotnoj strani ekvatora zimski solsticij i početak Sunčevog uspona ekliptikom.

Rak je topao i brižan znak osjećajnih, ali ne nužno i miroljubivih ljudi. Oni čije su emocije povrijeđene mogu se vrlo agresivno braniti, krenuti u protuudar i poduzeti preventivne mjere. Budući da je Rak zaštitnički nastrojen prema onima koje voli, u idućih mjesec dana ljudi će se strastveno opredjeljivati za one do kojih im je stalo, bili to članovi porodice, sugrađani, sunarodnjaci ili pripadnici iste ideologije, religije, rase.

Povišena osjećajnost manifestirat će se i u privatnom životu. Bit ćete razdražljiviji i ćudljiviji. U jednom ćete se trenu privijati uz voljenog, a u drugom mu mrzovoljno okrenuti leđa zbog neke sitne zamjerke. Budite tolerantni, ponašajte se razumno i nastojte kontrolirati ekstreme raspoloženja. Neka vam prioritet bude izbjeći kvarenje odnosa s bližnjima, prenosi “tportal“.

