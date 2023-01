Koji znakovi Zodijaka najduže pate za bivšim ljubavima

Bivše ljubavi pojavljuju se u snovima, mislima, na Instagramu i svugdje u blizinu pa je ponekad vrlo teško zaboraviti na njih. Ipak, neki horoskopski znakovi ih zaborave vrlo brzo, a nekima trebaju godine.

Bik

Horoskopski bikovi i inače se teško bore s promjenama. Vole navike i osjećaju se ugodno samo kada postoji određena rutina i dosljednost u njihovom životu. Ako dođe to prekida vrlo im je teško prihvatiti novu stvarnost. Bik će se dugo pokušati vratiti tamo gdje se osjećano najsigurnije, čak i ako nije bio najsretniji. Umjesto toga, trebali bi se otvoriti novim poznanstvima, druženjima i zabavama.

Rak

Rak je poznat kao jedan od najemotivnijih znakova zodijaka, upravo zbog toga razloga mu je tako teško prihvatiti prekid ljubavi. Nakon prekida rone krokodilske suze, pričaju svima o bivšima i lijepim uspomenama koje su imali. To u suštini nije problem, no počinje biti kada to traje beskonačno dugo.

Škorpion

Za razliku od raka koji je emotivan, ali o bivšim ljubavima, barem na početku priča lijepo, škorpioni bol pretvaraju u mržnju i gnjev i kuju najluđe planove za osvetu. Umjesto borbe s vjetrenjačama, također bi trebali prihvatiti prekid i uživati u životu koji uvijek nosi nove i uzbudljive situacije i ljude.

Riba

Horoskopske ribe nakon prekida raspadaju se u hiljade malih komadića i od svih horoskopskih znakova, oni najteže staju na vlastite noge kada su ostavljeni. Ribe su horoskopski znakovi koji se u pravilu najbolje osjećaju u vezama, čak i ako te veze nisu onakve kao su zamišljaji i čak i ako partneri prema njima nisu onakvi kao vi trebali biti. Umjesto da se utope u boli, ribe se također trebale početi zabavljati, prenosi “Ženski“.

